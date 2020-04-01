اهتم بالزيوت النباتية.. تحمي القلب والمخ

تحرير:إسراء سليمان ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٩ م

الزيوت النباتية - صورة أرشيفية

يبنغي الاهتمام بصحتنا جيدا في هذه الفترة، للتعزيز من قدرة الجهاز المناعي، ليصبح أكثر فاعلية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لذا لا بد من تناول أطعمة غذائية غنية بالعناصر الهامة، مثل فيتامين C، والحديد والبروتين والزنك، والابتعاد عن المثلجات، والاهتمام بالسوائل، وفي الآونة الأخيرة، وضح العديد من الأطباء أهمية استخدام الزيت النباتي يوميا، وذلك لفوائده المتعددة، التي تتمثل في تقليل خطورة الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".

وفقًا للخبراء والأطباء، يتميز الزيت النباتي بفوائد صحية وعلاجية متعددة، مقارنة بالزيوت الأخرى التي لها تأثير سلبي على صحة القلب والأوعية الدموية، لأنه غني بالدهون الجيدة والصحية للقلب، كما يحتوي على عناصر غذائية مفيدة، فيعمل على تحسين أداء الخلايا بالجسم. بالإضافة إلى أن استبدال الزبدة بزيت الخردل سيساعد