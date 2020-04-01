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اهتم بالزيوت النباتية.. تحمي القلب والمخ

تحرير:إسراء سليمان ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٩ م
الزيوت النباتية - صورة أرشيفية
الزيوت النباتية - صورة أرشيفية
يبنغي الاهتمام بصحتنا جيدا في هذه الفترة، للتعزيز من قدرة الجهاز المناعي، ليصبح أكثر فاعلية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لذا لا بد من تناول أطعمة غذائية غنية بالعناصر الهامة، مثل فيتامين C، والحديد والبروتين والزنك، والابتعاد عن المثلجات، والاهتمام بالسوائل، وفي الآونة الأخيرة، وضح العديد من الأطباء أهمية استخدام الزيت النباتي يوميا، وذلك لفوائده المتعددة، التي تتمثل في تقليل خطورة الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
وفقًا للخبراء والأطباء، يتميز الزيت النباتي بفوائد صحية وعلاجية متعددة، مقارنة بالزيوت الأخرى التي لها تأثير سلبي على صحة القلب والأوعية الدموية، لأنه غني بالدهون الجيدة والصحية للقلب، كما يحتوي على عناصر غذائية مفيدة، فيعمل على تحسين أداء الخلايا بالجسم. بالإضافة إلى أن استبدال الزبدة بزيت الخردل سيساعد
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احترس جيدا.. الملح سم صامت يضعف المناعة

يوصى بتناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة في هذه الفترة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة تلك التي تحتوي على معدلات عالية من فيتامين C، لتقوية الجهاز المناعي، بجانب الاهتمام بالسوائل الدافئة، والابتعاد عن التجمعات، ولكن الذي لا تعرفه أن تناولك المستمر للملح يوميًا، يضعف من مناعتك بشكل كبير، مما يجعلك عرضة للإصابة بفيروس الكورونا، لذا لابد من الابتعاد عن الوجبات السريعة، لأنها أكبر مصدر للأملاح، وذلك نقلًا عن الموقع الموقع البريطاني "New Scientist".
بطاطس مقلية

ماذا يحدث بالجسم عند تناول البطاطس يوميا؟

تعتبر البطاطس هي الوجبة الشائعة في كل بيت عربي وأوروبي، فالبعض يحب تناولها مع وضع البهارات مثل الكمون والملح، وآخرون يميلون إلى تناولها مع الجبنة، ولكن هل سألت نفسك، مذا يحدث عند تناول البطاطس يوميا؟ وفقا للعديد من الدراسات والأبحاث، يساعد استهلاك البطاطس في الحفاظ على صحة العظام، كما أنها جيدة للقلب، وغنية بمختلف المعادن والفيتامينات الهامة، التي يتطلبها الجسم، بما في ذلك الكالسيوم والزنك والمغنسيوم والحديد، بجانب الفوائد الأخرى، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".
حماية طفلك في الشتاء

طفلك مسئوليتك.. أطعمة تعزز من الجهاز المناعي

تنتشر نزلات البرد والأنفلونزا بشكل كبير في فصل الشتاء، خاصة بين الأطفال، أما الآن فالوضع تغير كثيرا، وأصبح فيروس "كورونا" هو مصدر الخوف، والشغل الشاغل لجميع مواقع التواصل الاجتماعي، لذا يجب الاهتمام بصحتك وصحة أفراد العائلة، كما ينبغي أن تكون أكثر حذرا مع الأطفال، لأنهم لا يتبعون نصائح النظافة بشكل سليم، فبراءهتم لا تعرف شيئًا عن خطورة المرض، وبالنسبة للنظام الصحي، ينبغي تقديم أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة، لتعزيز الجهاز المناعي لديهم، والحفاظ على صحتهم من الأمراض بشكل عام في هذه الفترة، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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«احمرار العين».. أعراض جديدة لفيروس الكورونا

يطل علينا كل يوم الأطباء والعلماء من حول العالم، للتحدث عن الأعراض الخفية لفيروس كورونا، ومن الأعراض المعتادة ارتفاع درجة حرارة الجسم، والحمى والسعال، وعدم القدرة على التحرك والإعياء المستمر، ولكن الذي لا تعرفه أن هناك أعراضًا تشترك مع أمراض أخرى، على سبيل المثال احمرار العين وتورمها، وبالتالي عند التعرض لالتهاب في العين، أول شيء نفكر به، أنه ناتج من الإرهاق والتعب، ولكن في هذه الفترة، ربما يكون أحد علامات فيروس كورونا، وذلك نقلا عن الموقع البريطاني "Daily Mail".
ملح

احترس جيدا.. الملح سم صامت يضعف المناعة

يوصى بتناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة في هذه الفترة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة تلك التي تحتوي على معدلات عالية من فيتامين C، لتقوية الجهاز المناعي، بجانب الاهتمام بالسوائل الدافئة، والابتعاد عن التجمعات، ولكن الذي لا تعرفه أن تناولك المستمر للملح يوميًا، يضعف من مناعتك بشكل كبير، مما يجعلك عرضة للإصابة بفيروس الكورونا، لذا لابد من الابتعاد عن الوجبات السريعة، لأنها أكبر مصدر للأملاح، وذلك نقلًا عن الموقع الموقع البريطاني "New Scientist".
بطاطس مقلية

ماذا يحدث بالجسم عند تناول البطاطس يوميا؟

تعتبر البطاطس هي الوجبة الشائعة في كل بيت عربي وأوروبي، فالبعض يحب تناولها مع وضع البهارات مثل الكمون والملح، وآخرون يميلون إلى تناولها مع الجبنة، ولكن هل سألت نفسك، مذا يحدث عند تناول البطاطس يوميا؟ وفقا للعديد من الدراسات والأبحاث، يساعد استهلاك البطاطس في الحفاظ على صحة العظام، كما أنها جيدة للقلب، وغنية بمختلف المعادن والفيتامينات الهامة، التي يتطلبها الجسم، بما في ذلك الكالسيوم والزنك والمغنسيوم والحديد، بجانب الفوائد الأخرى، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".
حماية طفلك في الشتاء

طفلك مسئوليتك.. أطعمة تعزز من الجهاز المناعي

تنتشر نزلات البرد والأنفلونزا بشكل كبير في فصل الشتاء، خاصة بين الأطفال، أما الآن فالوضع تغير كثيرا، وأصبح فيروس "كورونا" هو مصدر الخوف، والشغل الشاغل لجميع مواقع التواصل الاجتماعي، لذا يجب الاهتمام بصحتك وصحة أفراد العائلة، كما ينبغي أن تكون أكثر حذرا مع الأطفال، لأنهم لا يتبعون نصائح النظافة بشكل سليم، فبراءهتم لا تعرف شيئًا عن خطورة المرض، وبالنسبة للنظام الصحي، ينبغي تقديم أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة، لتعزيز الجهاز المناعي لديهم، والحفاظ على صحتهم من الأمراض بشكل عام في هذه الفترة، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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