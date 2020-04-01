للحد من كورونا.. بنما تفرق بين الجنسين في الشارع

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٧ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت حكومة بنما، اليوم الأربعاء، عن إجراءات حجر صحي جديدة صارمة، وذلك من خلال فصل المواطنين حسب الجنس في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة «روسيا اليوم».

وتبدأ الإجراءات اعتبارا من، اليوم، حيث لن يتمكن الرجال والنساء من مغادرة منازلهم إلا لمدة ساعتين في كل مرة، وفي أيام مختلفة. وسيتمكن الرجال من الذهاب إلى السوبر ماركت أو الصيدلية أيام الثلاثاء والخميس والسبت، وسيسمح للنساء بالخروج أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، ولن يسمح لأحد بالخروج، يوم الأحد، ومن