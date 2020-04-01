جريمة

إحباط محاولة تهريب 1636 طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٧ م
حشيش
حشيش
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب 1636 طربة لمخدر الحشيش داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن سفينة بميناء شرق التفريعة ببورسعيد. معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أفادت بوصول حاوية على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندي "تفاح" ، مشحونة إلى البلاد بمعرفة (شخصين – "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة")، وبداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش.
وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، تم تشكيل لجنة مكونة من (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات–الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس–السلطات الجمركية) لتفتيش الحاوية المشار إليها، أسفرت أعمالها عن ضبط (1636 طربة لمخدر الحشيش الخام بلغ وزنها 360 كيلو جرام)، قُدرت القيمة المالية
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مباحث-التموين-صور-ارشيفية (3)

ضبط 4 أطنان مواد غذائية في مصنع غير مرخص ببنها

تشن الأجهزة الأمنية بمختلف محافظات الجمهورية، حملات مكثفة، لضبط جرائم الغش التجاري والمضانع غير المرخصة التي يقوم العاملين فيها بتصنيع وتعبأة منتجات مجهولة المصدر، وبيعها للجمهور لتحقيق أرباح مُبالغ فيها، واستهدفت الحملة أحد المصانع بمدنية بنها بمحافظة القليوبية، وضبطت 4 أطنان مواد ذغائية بداخله، غير مسجل عليها بيانات الانتاج ومصدر تلك السلع، وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرًا بواقعة الضبط، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
قوات-الداخلية (1)

تكثيف أمني لتطبيق حظر التجوال في الإسماعيلية

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من تواجدها، مساء اليوم، في الشوارع لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات، وهو القرار الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزارء ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. إذ رصدت «التحرير» تمركز قوات قسم مركز الإسماعيلية بمدخل طريق عمارة السياحي، بقيادة العقيد أسامة طنطاوي مفتش المباحث، والعميد محمد خالد مأمور القسم، والمقدم محمد هشام رئيس المباحث، والنقباء مصطفى جميل، وحسن رضوان معاوني المباحث.
وزارة-الداخلية

ضبط 1500 كمامة مغشوشة داخل مصنع ملابس بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط ما يقرب من 1500 كمامة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بمنطقة أبوصوير، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءت اللازمة. كان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العقيد ولاء رضوان، يفيد بورود معلومات حول أحد المصانع الذي يقوم بتصنيع كمامات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات استغلالا للظروف التي بها البلاد.
بيارة-صرف-صحي

مصرع عاملين وإصابة 6 آخرين داخل بيارة صرف في الشرقية

لقي عاملان مصرعهما وأصيب 6 آخرون باختناق، بينهم 3 في حالة خطيرة، إثر سقوطهم في بيارة صرف صحي، أثناء أعمال رفع المياه من بئر صرف بقرية حمادة التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، إذ تبين تولي عامل غلق محبس في حجرة صرف بالقرب من محطة رئيسية بالمنطقة، إلا أنه تعثر في الخروج، فحاول زملائه مساعدته مما تسبب في سقوطهم بالبيارة واحدًا تلو الآخر وإصابتهم جميعًا بحالة اختناق، فيما نجح الأهالي فى انتشالهم، وفارق إثنين منهم الحياة على الفور، فيما جاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لانقاذ الباقين.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الشرطة تطارد حائزي السلاح ومروجي الكيف

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 164 قطعة سلاح ناري بحوزة 131 متهما ضمت (41 بندقية - 12 طبنجة - 111 فرد خرطوش محلي - 155 طلقة - 15 خزينة متنوعة) وضبط 185 قطعة سلاح أبيض إضافة إلى ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.
قوات الشرطة - أرشيفية

حملات الـ24 ساعة توقع 18 بلطجيا و11 سائقا مسطولا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء محمود توفيق فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أولها في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، إذ أمكن ضبط 141 قطعة سلاح ناري (9 بنادق آلية- 24 بندقية خرطوش- 13 طبنجة- 95 فردا محلي الصنع) بحوزة 119 متهما.
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (7)

بحوزتهم تشكيلة مخدرات.. سقوط 163 من مروجي الكيف

حملة تفتيشية مكبرة، أعدها قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جرائم تجارة المواد المخدرة، ومن خلال استراتيجية قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، التي تستهدف حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ومجابهة ظاهرة انتشار الاتجار في المواد المخدرة، وشهدت الحملات مشاركة ضباط قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والجهات المعنية، وأسفرت نتائج الجهود عن ضبط 149 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة.
قوات-الشرطة

الشرطة في أسبوع.. يد تطبق الحظر وأخرى تفرض الأمن

لم تقتصر جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على تطبيق قراري الحظر والغلق الصادرين من مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وامتدت إلى مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس - فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، وتوجيه حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار؛ تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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