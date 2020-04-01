إحباط محاولة تهريب 1636 طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٧ م

حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب 1636 طربة لمخدر الحشيش داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن سفينة بميناء شرق التفريعة ببورسعيد. معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أفادت بوصول حاوية على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندي "تفاح" ، مشحونة إلى البلاد بمعرفة (شخصين – "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة")، وبداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، تم تشكيل لجنة مكونة من (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات–الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس–السلطات الجمركية) لتفتيش الحاوية المشار إليها، أسفرت أعمالها عن ضبط (1636 طربة لمخدر الحشيش الخام بلغ وزنها 360 كيلو جرام)، قُدرت القيمة المالية