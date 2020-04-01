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إيطاليا: المعركة مع فيروس «كورونا» لا تزال طويلة

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م
استمرار تفشي كورونا
استمرار تفشي كورونا
صرح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة تعتزم تمديد حالة الإغلاق الوطني حتى 13 أبريل، وحذر من أن التراخي قد يضيع الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قائلا إن اتخاذ القرارات في التوقيت الخاطئ أو التعجل في اتخاذها قد يتسبب في تضييع كل الجهود التي تم القيام بها خلال هذه الأسابيع العصيبة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول أمام مجلس الشيوخ، وكانت إيطاليا قد عطلت كل الأنشطة باستثناء الحيوي منها، وهو الأمر الذي ألقى بظلال ثقيلة على اقتصاد يعاني بالفعل.
وقال سبيرانزا إنه بناء على نصيحة المستشارين العلميين والطبيين فإن الحكومة قررت تمديد كل القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتحركات الأفراد حتى 13 أبريل الجاري. وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا، أمس الثلاثاء، إلى أدنى مستوى في أسبوعين، ما يعد مؤشرا على أن التفشي
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فيروس-كورونا (2)

الصحة العالمية: إصابات فيروس كورونا بسوريا في بداية المنحنى التصاعدي

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في دمشق نعمة سعيد، أن واقع الإصابات بفيروس "كورونا" في سوريا في بداية المنحنى التصاعدي.
فيروس- كورونا (14)

سلطنة عمان تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمواطن عماني يبلغ من العمر 72 عامًا، وذلك بعد أن أعلنت أمس الثلاثاء، عن 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس كورونا، وبذلك إجمالي المصابين في السلطنة 192 حالة تماثل 34 منهم للشفاء. وكانت سلطنة عمان قد قررت إعفاء الموظفين الحكوميين، من الحضور إلى مقرات عملهم، ومباشرة أعمالهم عن بعد، ضمن تدابير الوقاية من انتشار فيروس، وذلك خلال اجتماع عقدته، أمس، اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس.
كورونا

ارتفاع وفيات كورونا في العراق إلى 50 حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 50 حالة، إذ ذكر بيان صدر عن الوزارة اليوم، أن "مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 694، فيما وصل مجموع حالات الشفاء إلى 170". وشدد البيان على أن مختبرات وزارة الصحة سجلت 83 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة على العاصمة بغداد، ومحافظات البصرة، والنجف، والسليمانية وكربلاء، والمثنى، وأربيل، ودهوك"، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك..
طائرات الجيش الليبي

غارات جوية على القوات التركية شرقي مصراته

أعلن سلاح الجو التابع «للجيش الوطني الليبي»، أن طائراته شنت غارات استهدفت غرفة عمليات التحكم بالطيران المسير، وأحد مقرات الإقامة لضباط القوات التركية داخل الكلية الجوية بمصراته. وأشار «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، مطلع الشهر الجاري إلى تدمير محطات صواريخ، ورادارات نصبها الجيش التركي شرقي المدينة، مؤكدًا على أن العمليات «لا تزال مستمرة لتدمير باقي الأهداف المنتخبة والتي تشكل تهديدا عسكريا لقواتنا شرقي مصراته»، وفقا لروسيا اليوم.
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فيروس- كورونا (12)

بلدة بدون «كورونا» في إيطاليا تثير اهتمام الأطباء

حظيت البلدة الصغيرة "فيريري إيربونينوني" التي توجد فى مقاطعة لومبارديا الإيطالية، بؤرة انتشار فيروس كورونا، باهتمام العلماء والأطباء لعدم تسجيلها أي حالة إصابة بالوباء منذ بداية الأزمة وتفشي (كوفيد 19) في 10 بلديات فى لومبارديا خلال الثلث الأخير من شهر مارس الجاري. وأشارت وكالة "آكي" الإيطالية إلى أن تلك البلدة يزيد عدد سكانها قليلا عن 1000 نسمة وتقع في محافظة بافيا، جنوبى مدينة ميلانو، مشيرة إلى أن هذه البلدة أصبحت الآن موضوع دراسة طبية بالتعاون مع لجنة لومبارديا العلمية لفحص كيمياء الدم فى الأيام المقبلة.
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انتحار ممرضة إيطالية بعد إصابتها بفيروس كورونا

كشفت نقابة الممرضات الإيطاليات، أن ممرضة انتحرت بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، خوفا من إصابة الآخرين، حيث كانت دانييلا تريزي صاحبة الـ34 سنة، تعمل في الخط الأمامي لمواجهة كورونا في لومباردي وهي المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا، وأكد الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا وفاتها، وأعرب عن "ألمه وفزعه" في بيان الذى صدر أمس"، وقال إن الممرضة كانت تعاني من ضغوط شديدة، لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس أثناء محاولتها السيطرة على الأزمة، جاء ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا مرة أخرى أمس، وتسجيل 743 حالة وفاة جديدة فى يوم واحد.
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تشدد عقوبات الاستخفاف بإجراءات الوقاية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها إسترلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت، أمس الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال جوف، لتلفزيون "آي.تي.في"، اليوم الثلاثاء: "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد"، مضيفا: "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".
فيروس- كورونا (12)

ألمانيا تسجل 4700 إصابة و28 حالة وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا أكثر من 4700 إصابة جديدة و28 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم واحد. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، وفقا للوضع حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 27 ألفا و436 حالة، مقارنة بـ22 ألفا و672 حالة أمس الإثنين، كما ارتفع عدد الوفيات من 86 حالة إلى 114 حالة. ووافقت الحكومة الألمانية، أمس، على حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار كورونا على الاقتصاد، ليصل إجمالي المساعدات المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو.
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