إيطاليا: المعركة مع فيروس «كورونا» لا تزال طويلة

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م

استمرار تفشي كورونا

صرح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة تعتزم تمديد حالة الإغلاق الوطني حتى 13 أبريل، وحذر من أن التراخي قد يضيع الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قائلا إن اتخاذ القرارات في التوقيت الخاطئ أو التعجل في اتخاذها قد يتسبب في تضييع كل الجهود التي تم القيام بها خلال هذه الأسابيع العصيبة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول أمام مجلس الشيوخ، وكانت إيطاليا قد عطلت كل الأنشطة باستثناء الحيوي منها، وهو الأمر الذي ألقى بظلال ثقيلة على اقتصاد يعاني بالفعل.

وقال سبيرانزا إنه بناء على نصيحة المستشارين العلميين والطبيين فإن الحكومة قررت تمديد كل القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتحركات الأفراد حتى 13 أبريل الجاري. وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا، أمس الثلاثاء، إلى أدنى مستوى في أسبوعين، ما يعد مؤشرا على أن التفشي