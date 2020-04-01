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دراسة جديدة حول فيروس كورونا تفسر سر انتشاره الهائل

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٩ م
كورونا
كورونا
عندما يظهر مرض جديد في العالم، يتسابق العلماء في جميع أصقاع الأرض إلى بذل الجهود المكثفة في محاولة اكتشاف ما يمكنهم فعله بشأنه، على أمل توفير طرق جديدة للمساعدة، بحسب "روسيا اليوم". وقام باحثون في جامعة مينيسوتا (UM) بذلك، من خلال دراسة بنية بروتين "spike"، على سطح SARS-CoV-2، على أمل المساهمة في الأساس بتصميم جديد للعقاقير. وبشكل عام، من خلال التعرف على السمات الهيكلية للبروتينات الفيروسية الأكثر أهمية في إقامة اتصال مع الخلايا البشرية، يمكن تصميم العقاقير التي تبحث عنها وتمنع نشاطها، مثل عملية تشويش الرادار، وفقًا للباحث الطبي فانغ لي.
واستخدم الفريق علم البلورات بالأشعة السينية لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لما يبدو عليه بروتين spike، وكيف يرتبط بالخلايا البشرية. وعلى الرغم من أن هذا لا يشبه صور فيروس كورونا، التي اعتدنا على رؤيتها، إلا أنه نموذج مفيد بشكل لا يصدق لعلماء الأحياء، حيث يسمح لهم بتصور كيف تؤدي الطفرات الصغيرة في البروتين
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كورونا

للحد من كورونا.. بنما تفرق بين الجنسين في الشارع

أعلنت حكومة بنما، اليوم الأربعاء، عن إجراءات حجر صحي جديدة صارمة، وذلك من خلال فصل المواطنين حسب الجنس في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة «روسيا اليوم».
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: تطعيم الدرن لا يحمي من بكورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني بالقاهرة، أن الذين تم تطعيمهم ضد الدرون غير محصنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ويمكن إصابتهم بشكل طبيعي إذا تعرضوا لأشخاص مصابين، وليس هناك أي دراسات تقول إن من تم تطعيمه ضد الدرن سينجي من الإصابة بكورونا، موضحة أن التزام المصريين بالإجراءات الوقائية والقرارات الحكومية يساهم في خفض الإصابات، كما أن العزل للوافدين من الخارج وممن خالطوا مصابين بكورونا يساهم في تحجيم المرض ومنع تفشيه.
حرائق-الغابات-فى اليونان (1)

بعد «كورونا».. حرائق الغابات تضرب الصين وسقوط قتلى

تعرضت الصين لحرائق غابات مدمرة أدت لسقوط قتلى، بعد أن بدأت تتعافى من فيروس كورونا الذي أصاب عشرات الآلاف وقتل الآلاف هناك. وصرح مسؤولون صينيون أن الظروف الجافة وارتفاع درجات الحرارة والتغير المفاجئ في اتجاه الرياح، قد ساهمت في تأجيج النيران ما أدى إلى مقتل 19 شخصا، نشبت الحرائق في غابات بالمنطقة الجبلية من جنوب غربي الصين، وفقا لوسائل إعلام حكومية، ولا يزال الآلاف من رجال الإطفاء يكافحون النيران قرب مدينة شيتشانغ في مقاطعة سيتشوان، واستقرت حالة 3 أشخاص بعد فقدانهم، وتم العثور لاحقا على جثث 18 من رجال الإطفاء مع دليلهم، وذلك بحسب وكالة "شينخوا".
سفن أوكرانيا

سفينة ألمانية ترفض مغادرة أستراليا بسبب كورونا

رفضت سفينة سياحية ألمانية تقطعت بها السبل بعد إصابة 41 من ركابها وطاقمها بفيروس كورونا، مغادرة ولاية أستراليا الغربية، ما تسبب في حالة من الإزعاج بشكل كبير للسلطات المحلية، وترسو السفينة السياحية "أرتانيا" في فريمانتل بجنوبي بيرث، منذ الأسبوع الماضي. وقال رئيس وزراء أستراليا الغربية مارك ماكجوان، اليوم الأربعاء، إنه محبط للغاية، ويرغب في أن تغادر السفينة في أسرع وقت ممكن، كما طلب من الحكومة الاتحادية التدخل، مضيفا: "إذا كانت السفينة بحاجة لتطهير، حسنا قوموا بتطهيرها ودعوها ترحل وإذا كانوا بحاجة لمعدات وقائية، امنحوها لهم لترحل".
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الرئيس-السيسى

السيسي عن أزمة كورونا: ما تحقق جيد ويدعو للاطمئنان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء متابعته على مدار الساعة لكل الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس الكورونا المستجد، يجد أن ما تحقق حتى الآن جيد، ويدعو للاطمئنان.
كورونا في ايطاليا

إيطاليا تسجل 812 وفاة و1648 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا، مساء اليوم الاثنين، 812 حالة وفاة و1648 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19». قال رئيس إدارة الحماية المدنية الوطنية الإيطالية، أنجيلو بوريلي، اليوم الإثنين، إن إيطاليا سجلت 812 حالة وفاة سببها كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وزاد عدد حالات الإصابة الجديدة بمقدار 1648 حالة.
فيروس- كورونا (3)

الصين تُرسل مساعدات إنسانية إلى إيطاليا لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أنه تقرر إرسال على وجه السرعة مجموعة إضافية من الخبراء الطبيين والمساعدات الإنسانية إلى إيطاليا حيث ينتشر فيروس كورونا. كان وفد صيني مكون من 9 خبراء متخصصين في مجالات طبية وتكنولوجية مختلفة قد وصل الخميس الماضي إلى إيطاليا، حاملا معه التجربة والتكنولوجيات الصينية المتقدمة التي استعانت بها الصين في معركتها ضد فيروس كورونا الجديد في الأشهر الماضية، بالاضافة إلى كمية من المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها محليا، وفقًا لسبوتنيك.
فيروس- كورونا (12)

كورونا: شفاء أول مصاب بالكويت.. وإغلاق مسجد روما

أعلن وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح، في بيان صحفي، اليوم الخميس شفاء أول حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد في الكويت، موضحا أن الحالة التي تم شفاؤها هي لمريض كويتي، يبلغ من العمر 34 عاما. من ناحية أخرى، علن المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا، المعروف باسم جامع روما الكبير، في بيان له، اليوم، أنه ابتداء من يوم غد الجمعة، سيعلق الأنشطة الدينية بما فيها صلاة الجمعة في سياق حالة الطوارئ التي يفرضها انتشار فيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية.
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