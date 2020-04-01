رفض رد المصروفات وتسريح العاملين.. برلماني يُهاجم المدارس الخاصة

تحرير:أحمد جاد ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٩ م

النواب

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تسريح بعض المعلمين العاملين فى المدارس الخاصة، وكذلك باقى أفراد المنظومة، وذلك بحجة الأوضاع الراهنة، مما يعد تعسف واضح وصريح ضد المعلمين، فى الوقت الذى رفض أصحاب المدارس رد جزء من المصروفات لأولياء الأمور بعد قرار تعليق الدراسة.

وأوضح نصر الدين، أن هناك العديد من الشكاوى التى وردت إليه بشأن هذا الأمر، تتضمن تهديد العاملين بالمدارس الخاصة بالتسريح وعدم صرف المستحقات المالية المستحقة حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى، محذرا من نتائج هذه الخطوة التى تنعكس على شريحة عريضة من المجتمع المصرى، فى الوقت الذى اتخذت الدولة حزمة من القرارات

وأوضح نصر الدين، أن هناك العديد من الشكاوى التى وردت إليه بشأن هذا الأمر، تتضمن تهديد العاملين بالمدارس الخاصة بالتسريح وعدم صرف المستحقات المالية المستحقة حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى، محذرا من نتائج هذه الخطوة التى تنعكس على شريحة عريضة من المجتمع المصرى، فى الوقت الذى اتخذت الدولة حزمة من القرارات لحماية محدودى الدخل يواصل بعض أصحاب المدارس تعسفه ضد المعلمين.



وشدد النائب على ضرورة خروج قانون التعليم للنور على أن يتضمن ما يخص المعلم ويجب تضمين مثل هذه الحالات فى القانون الجديد حتى يحفظ حقوق المعلم، ولا يجعله عرضة لأن يجد نفسه فى الشارع فى أى وقت، خاصة وأن أزمة كورونا تواجه العالم أجمع وليس مصر بمفردها، مناشدا أصحاب المدارس بالتكاتف وتحمل المسئولية فى الوقت الراهن.



