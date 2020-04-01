بسبب كورونا.. حقيقة عزل 150 عاملًا في حقول بترول بلاعيم

تحرير:محمد صلاح ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٥ م

بترول

قال الدكتور ماجد صقر مساعد رئيس شركة بترول بلاعيم (بتروبل)، إن ما نشر عن عزل 150 عاملاً بشركة بتروبل ببورسعيد أسبوعين غير دقيق، حيث إن حالة الوفاة التى حدثت فجر يوم 29/3/2020 على حفار تابع لشركة الحفر المصرية يقوم بأعمال الحفر لصالح شركة بتروبل كانت نتيجة أزمة قلبية، مشيرا إلى أن العامل تابع لشركة الحفر المصرية. وأضاف "صقر" فى تصريحات صحفية، أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد طلبت على سبيل الإجراءات الاحترازية إبقاء طاقم الحفار تحت المراقبة الصحية لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم من اى مرض معدى.

تصريحات "صقر" جاءت ردا على ما تم نشره على لسان مصدر بمديرية الصحة بمحافظة بورسعيد، إنه تم عمل عزل صحى، للعاملين فى شركة بترول بلاعيم، وبريمة قاهر التابعة لشركة بتروبيل ببورسعيد، والبالغ عددهم 150 فردًا، لمدة 14 يومًا، عقب إصابة أحد العاملين فى الشركة بفيروس كورونا، ووفاته.وأضاف، المصدر، أن العامل المتوفى

تصريحات "صقر" جاءت ردا على ما تم نشره على لسان مصدر بمديرية الصحة بمحافظة بورسعيد، إنه تم عمل عزل صحى، للعاملين فى شركة بترول بلاعيم، وبريمة قاهر التابعة لشركة بتروبيل ببورسعيد، والبالغ عددهم 150 فردًا، لمدة 14 يومًا، عقب إصابة أحد العاملين فى الشركة بفيروس كورونا، ووفاته.



وأضاف، المصدر، أن العامل المتوفى نتيجة إصابته فيروس كوورنا، يعمل بشركة بريمة قاهر التابعة لشركة بتروبيل، والتي تعمل على التنقيب عن البترول في البحر المتوسط بالقرب من بورسعيد لصالح شركة بترول بلاعيم، شعر بارتفاع فى درجة الحرارة، وبعض أعراض كورونا، بالتزامن مع إصابته المزمنة بالسكر، تم إسعافه وعمل الإجراءات النقل والعزل لكنه توفى.



وتابع المصدر، أن الأجهزة التنفيذية فى بورسعيد، أصدرت عدة قرارات عقب وفاة العامل بالشركة، ومنها توقف عمل البريمة عن العمل، وفرض عزل صحى لمدة 14 يومًا لجميع العاملين من مهندسين وعمال، ومنع انتقالهم أو الخروج من البريمة، ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار، مع توفير كل مستلزمات الإقامة والإعاشة لهم خلال فترة العزل الصحى، مع توافر أطقم طبية لمباشرة حالاتهم الصحية.



كان اللواء عادل الغصبان، محافظ بورسعيد، قد أكد أن وعى المواطنين بالتعليمات التى تقرها الدولة المصرية للحفاظ على أرواح المواطنين من أهم متطلبات المرحلة، حتى لا تضيع جهود الجهات المعنية هباءً والتى تعمل ليلًا ونهارًا من أجل صحة وسلامة المواطن فى المقام الأول، مناشدًا الجميت بالتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن قيام الشباب بتوعية المواطنين يمثل أهمية كبرى فى مواجهة الفيروس المستجد، والتى تشمل توعية المواطنين بتعليمات الدولة وكيفية تنفيذها وتوعيتهم باتباع الأساليب الصحية الجيدة والتى تمنع انتقال العدوى والتواجد الميدانى بين المواطنين لمتابعة الأرشادات التى يجب تنفيذها أثناء التعامل فى مختلف الجهات، فى إطار خطة المحافظة لمواجهة أى تداعيات لفيروس كورونا.



