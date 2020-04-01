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الجزائر: الإفراج عن 5037 سجينًا بسبب فيروس كورونا

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٥ م
رئيس الجزائر
رئيس الجزائر
قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون وقع اليوم الأربعاء، مرسوما يتضمن إجراءات عفو يخص 5037 سجينا، بحسب "د ب أ". ولم تذكر الرئاسة خلفيات هذا العفو، لكن هناك اجماعا على أنه يدخل ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا. وأوضحت الرئاسة أنه يستفيد من هذا العفو الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا والذين تساوي عقوبتهم أو تقل عن 12 شهرا، وأولئك المحبوسين الذين تساوي عقوبتهم أو تقل عن 18 شهرا.
وأقر المرسوم تخفيضا جزئيا بـ18 شهرا للأشخاص الذين تساوي عقوبتهم أو ما تبقى منها تقل عن 18 شهرا، وتخفيضا جزئيا أو كليا بـ24 شهرا للأشخاص المحبوسين الذين تزيد اعمارهم عن 60 عاما.واستثنى المرسوم الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم من قبل القضاء العسكري والمتورطين في قضايا الإرهاب والفساد، والاغتصاب والخيانة
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فيروس- كورونا (8)

وفاة رئيس وزراء الصومال السابق نور عدى بـ«كورونا»

توفي رئيس الوزراء الصومالي الأسبق نور حسن حسين عدى، اليوم الأربعاء، في بريطانيا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بحسب ما أكد نجله محمد، والذي قال، في بيان، إن والده البالغ من العمر 83 عاما توفي في معهد الملك بلندن، حيث كان يتلقى العلاج خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بحسب ما نقلته وكالات أنباء. يذكر أن عدى، شغل منصب رئيس وزراء الصومال بين عامي 2007 و2009.
فيروس- كورونا (19)

إيطاليا: المعركة مع فيروس «كورونا» لا تزال طويلة

صرح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة تعتزم تمديد حالة الإغلاق الوطني حتى 13 أبريل، وحذر من أن التراخي قد يضيع الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قائلا إن اتخاذ القرارات في التوقيت الخاطئ أو التعجل في اتخاذها قد يتسبب في تضييع كل الجهود التي تم القيام بها خلال هذه الأسابيع العصيبة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول أمام مجلس الشيوخ، وكانت إيطاليا قد عطلت كل الأنشطة باستثناء الحيوي منها، وهو الأمر الذي ألقى بظلال ثقيلة على اقتصاد يعاني بالفعل.
فيروس-كورونا (2)

الصحة العالمية: إصابات فيروس كورونا بسوريا في بداية المنحنى التصاعدي

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في دمشق نعمة سعيد، أن واقع الإصابات بفيروس "كورونا" في سوريا في بداية المنحنى التصاعدي.
فيروس- كورونا (14)

سلطنة عمان تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمواطن عماني يبلغ من العمر 72 عامًا، وذلك بعد أن أعلنت أمس الثلاثاء، عن 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس كورونا، وبذلك إجمالي المصابين في السلطنة 192 حالة تماثل 34 منهم للشفاء. وكانت سلطنة عمان قد قررت إعفاء الموظفين الحكوميين، من الحضور إلى مقرات عملهم، ومباشرة أعمالهم عن بعد، ضمن تدابير الوقاية من انتشار فيروس، وذلك خلال اجتماع عقدته، أمس، اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس.
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فيروس- كورونا (13)

أعمال شغب بسجون في كولومبيا بسبب المخاوف من «كورونا»

ذكرت تقارير، اليوم الأحد، أن السلطات الكولومبية تحاول التغلب على أعمال شغب في سجون في أنحاء البلاد، في ظل مخاوف من تفشي الفيروس في السجون المكتظة بالسجناء والتي تعاني من أحوال غير صحية. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن قطاع السجون، في تغريدة، إنه يتعامل مع اضطرابات بين السجناء والقوات الأمنية في عدة سجون. وكان قطاع السجون قد قال في وقت سابق إنه لا توجد حالات إصابة بالفيروس في السجون. وأظهرت صور تداولتها وسائل الاعلام اضطرابات واسعة بالسجون وقيام السجناء بإشعال الحرائق.
فيروس- كورونا (12)

فرنسا تسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الفرنسية اليوم الثلاثاء تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ ما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 207 حالات مع ثلاث وفيات ناجمة عن المرض.
البورصة

البورصة تتعافى من كورونا وتربح 6 مليارات جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعوما بشراء المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 641.790 مليار جنيه، في مقابل نحو 635.661 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الإثنين. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 12419.52 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EGX70- WEI" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 1137.9 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.93 %، ليغلق عند مستوى 1252.01. نقطة.
فيروس- كورونا (14)

كورونا:وفاة ثالث طبيب في ووهان.. وأول حالة بجبل طارق

أعلنت سلطات مدينة "ووهان" بمقاطعة "هوبى" (مركز انتشار فيروس كورونا الجديد بوسط الصين) وفاة ثالث طبيب فى مستشفى "ووهان المركزي"، متأثرا بإصابته بالفيروس، وأعربت إدارة المستشفى، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها في وفاة "مى تشونج مينج" نائب مدير قسم طب العيون فى المستشفى اليوم عن عمر يناهز 57 عاما، نتيجة إصابته بفيروس (كوفيد-19). وعمل مينج، فى نفس القسم الذى كان يعمل فيه الطبيب "لى ون ليانج" الذى كان أول من حذر من ظهور الفيروس الجديد وتوفى بسببه فى 7 فبراير الماضي.
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