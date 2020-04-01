ألمانيا تقر قواعد جديدة لشبكات التواصل الاجتماعي

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٦ م

مواقع التواصل الاجتماعي - صورة أرشيفية

وافقت الحكومة الألمانية، على قواعد جديدة لشبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وانستجرام، وتمنح القواعد الجديدة المزيد من الحقوق للمستخدمين في حالات التعرض للتهديد أو الهجوم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتنص على إلزام هذه الشبكات بستهيل إجراءات تسجيل الشكاوى على سبيل المثال، وفي حال عدم إزالة منشور مبلغ عنه، يمكن للمستخدم أن يطالب بمراجعة طلبه وتبرير عدم الحذف، كما تلزم شبكات التواصل الاجتماعي بإسراع الكشف عن هوية أفراد متهمين بتوجيه إهانات عبر هذه الشبكات، وذلك في حال صدور قرار من المحكمة بذلك.

ويتيعن موافقة البرلمان الألماني (البوندستاج) على هذه التعديلات حتى تصبح سارية المفعول من ناحية أخرى، أعلنت إدارة الخدمات الاجتماعية في برلين، أن ألمانيا ستفتح، اليوم الأربعاء، أول دار إيواء للأشخاص المشردين هناك، في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية في سبيل منع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيج