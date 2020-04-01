خالفوا قرار الحظر.. إخلاء سبيل 21 من أصحاب المحال بالإسكندرية
تحرير:محمد مجلي
٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٣ م
حبس
حررت الجهات الأمنية نحو 21 محضرًا مخالفًا لـ21 من أصحاب المحال التجارية خرقوا قرار غلق المحال التجارية في تمام الخامسة مساء، التزاما بقرار حظر التجوال، من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا والذي تفرضه الدولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، المستجد كوفيد 19، فيما أصدر وكيل النائب العام، رئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية، مساء اليوم الأربعاء قرارا بإخلاء سبيل 14 شخصا بكفالات مالية تبلغ 4 آلاف جنيه على ذمة القضية.
وأصدرت
النيابة العامة بمجمع محاكم الإسكندرية قرارا بإخلاء سبيل 7 متهمين آخرين بكفالة 4
آلاف جنيه للسبب ذاته لخرق قرار الحظر وفتح المحل فى غير المواعيد المحددة.
كما
قررت النيابة العامة إخلاء سبيل صيدلي بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه بعد ضبطه متلبسا،
واتخذ من شقتين سكنيتين مقرا لتخزين المستلزمات الطبية
وأصدرت
النيابة العامة بمجمع محاكم الإسكندرية قرارا بإخلاء سبيل 7 متهمين آخرين بكفالة 4
آلاف جنيه للسبب ذاته لخرق قرار الحظر وفتح المحل فى غير المواعيد المحددة.
كما
قررت النيابة العامة إخلاء سبيل صيدلي بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه بعد ضبطه متلبسا،
واتخذ من شقتين سكنيتين مقرا لتخزين المستلزمات الطبية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،
تمكنت من ضبط 119 شخصًا خلال الأيام الماضية
من بدء فترة حظر التجوال في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتم إخلاء سبيلهم من نيابات الإسكندرية الكلية "شرق، وغرب، والمنتزه،
والدخيلة" بكفالات مالية تتراوح من 1000 جنيه إلى 4000 جنيه.