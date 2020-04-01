خالفوا قرار الحظر.. إخلاء سبيل 21 من أصحاب المحال بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٣ م

حبس

حررت الجهات الأمنية نحو 21 محضرًا مخالفًا لـ21 من أصحاب المحال التجارية خرقوا قرار غلق المحال التجارية في تمام الخامسة مساء، التزاما بقرار حظر التجوال، من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا والذي تفرضه الدولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، المستجد كوفيد 19، فيما أصدر وكيل النائب العام، رئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية، مساء اليوم الأربعاء قرارا بإخلاء سبيل 14 شخصا بكفالات مالية تبلغ 4 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وأصدرت النيابة العامة بمجمع محاكم الإسكندرية قرارا بإخلاء سبيل 7 متهمين آخرين بكفالة 4 آلاف جنيه للسبب ذاته لخرق قرار الحظر وفتح المحل فى غير المواعيد المحددة. كما قررت النيابة العامة إخلاء سبيل صيدلي بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه بعد ضبطه متلبسا، واتخذ من شقتين سكنيتين مقرا لتخزين المستلزمات الطبية