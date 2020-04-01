جريمة

خالفوا قرار الحظر.. إخلاء سبيل 21 من أصحاب المحال بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٣ م
حبس
حبس
حررت الجهات الأمنية نحو 21 محضرًا مخالفًا لـ21 من أصحاب المحال التجارية خرقوا قرار غلق المحال التجارية في تمام الخامسة مساء، التزاما بقرار حظر التجوال، من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا والذي تفرضه الدولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، المستجد كوفيد 19، فيما أصدر وكيل النائب العام، رئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية، مساء اليوم الأربعاء قرارا بإخلاء سبيل 14 شخصا بكفالات مالية تبلغ 4 آلاف جنيه على ذمة القضية.
وأصدرت النيابة العامة بمجمع محاكم الإسكندرية قرارا بإخلاء سبيل 7 متهمين آخرين بكفالة 4 آلاف جنيه للسبب ذاته لخرق قرار الحظر وفتح المحل فى غير المواعيد المحددة. كما قررت النيابة العامة إخلاء سبيل صيدلي بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه بعد ضبطه متلبسا، واتخذ من شقتين سكنيتين مقرا لتخزين المستلزمات الطبية
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فيروس- كورونا (5)

لمواجهة كورونا.. «القضاء الأعلى» يتبرع بـ9 مليون جنيه لـ«تحيا مصر»

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، توجيه 8 مليون و800 ألف جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر"، للمساهمة في مواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد. وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان له اليوم الأربعاء، أن المبلغ الموجهه لصندوق "تحيا مصر"، انطلاقًا من احساس جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة لمسئوليتهم تجاه الوطن ورغبتهم الاكيدة في لأخذ بيد العون لتفادي الىثار الناجمة عن فيروس "كورونا".
ضبط-حشيش

سقوط عاطل بـ40 طربة حشيش في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية ورجال مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل في العقد الرابع من العمر، لحيازته نحو 40 طربة من مخدر الحشيش وزنت نحو 4 كيلو جرام، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة معه، حيث بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية تكشف قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة.
مخدر-الحشيش (4)

إحباط محاولة تهريب 1636 طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب 1636 طربة لمخدر الحشيش داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن سفينة بميناء شرق التفريعة ببورسعيد. معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أفادت بوصول حاوية على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندي "تفاح" ، مشحونة إلى البلاد بمعرفة (شخصين – "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة")، وبداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش.
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ضبط 4 أطنان مواد غذائية في مصنع غير مرخص ببنها

تشن الأجهزة الأمنية بمختلف محافظات الجمهورية، حملات مكثفة، لضبط جرائم الغش التجاري والمضانع غير المرخصة التي يقوم العاملين فيها بتصنيع وتعبأة منتجات مجهولة المصدر، وبيعها للجمهور لتحقيق أرباح مُبالغ فيها، واستهدفت الحملة أحد المصانع بمدنية بنها بمحافظة القليوبية، وضبطت 4 أطنان مواد ذغائية بداخله، غير مسجل عليها بيانات الانتاج ومصدر تلك السلع، وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرًا بواقعة الضبط، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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قوات-الداخلية (1)

تكثيف أمني لتطبيق حظر التجوال في الإسماعيلية

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من تواجدها، مساء اليوم، في الشوارع لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات، وهو القرار الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزارء ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. إذ رصدت «التحرير» تمركز قوات قسم مركز الإسماعيلية بمدخل طريق عمارة السياحي، بقيادة العقيد أسامة طنطاوي مفتش المباحث، والعميد محمد خالد مأمور القسم، والمقدم محمد هشام رئيس المباحث، والنقباء مصطفى جميل، وحسن رضوان معاوني المباحث.
حبس-كلابشات

إخلاء سبيل 42 متهمًا بكسر حظر التجوال في الإسكندرية

استمرارا لتطبيق العقوبات المقررة على المواطنين المخالفين لقرار حظر التجوال، حيث تم تحرير محاضر لنحو 42 شخصًا خالفوا القرار بغرب محافظة الإسكندرية، فيما أصدر المستشار مصطفى حلمي، وكيل النائب العام، رئيس نيابة الدخيلة، قرارا بإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم، على ذمة القضايا، وذلك مع عرضهم وإحالتهم للمحاكمة بكفالات تتراوح من 1000 جنيه إلى 4000 جنيه، حيث وجهت لهم النيابة العامة تهمة مخالفة قرار حظر التجول اليومي، الذى أقرته الدولة لمدة أسبوعين من الساعة السابعة مساءً، وحتى السادسة صباحًا.
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تواجد أمني مكثف في خامس أيام الحظر بالإسماعيلية

شهدت شوارع محافظة الإسماعيلية حالة من السكون والسكوت في جميع أنحاء المحافظة، ولم يتواجد مساء اليوم الأحد سواء رجال الشرطة وبعض المارة من العاملين في المجال الطبي والإعلامي لتادية عملهم، وسط تواجد أمني مكثف، إذ كلف اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، ضباط وحدات الأقسام والمراكز بالإستمرار في التواجد والمرور على جميع الشوارع الخاصة بكل دائرة، لمتابعة قرار حظر التجوال وضبط المخالفين من محلات ومارة، وتحرير المحاضر اللازمة.
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التزام وانضباط في خامس أيام الحظر بالإسكندرية

رفع السكندريين شعار الانضباط والإلتزام بقرار حظر التجوال، بعد أن سارع المواطنين العودة إلى منازلهم قبل حلول الساعة السابعة مساءً، وهو موعد بدء فترة الحظر المقررة يوميا، بينما التزم أصحاب المحال التجارية بغلق محالهم سوء الخاصة بالمهن الحرفية أو أصحاب الأنشطة المختلفة في تمام الخامسة مساءً، فيما طاف مسؤولي الأحياء على أصحاب المحال التجارية للتأكيد عليهم الالتزام بقرار الغلق في الموعد المحدد لهم حتى لا يتعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها والتي قررتها الدولة في وقت سابق.
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