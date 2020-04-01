وفاة رئيس وزراء الصومال السابق نور عدى بـ«كورونا»

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٧ م

توفي رئيس الوزراء الصومالي الأسبق نور حسن حسين عدى، اليوم الأربعاء، في بريطانيا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بحسب ما أكد نجله محمد، والذي قال، في بيان، إن والده البالغ من العمر 83 عاما توفي في معهد الملك بلندن، حيث كان يتلقى العلاج خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بحسب ما نقلته وكالات أنباء. يذكر أن عدى، شغل منصب رئيس وزراء الصومال بين عامي 2007 و2009.

وكان قد توفي، أمس الثلاثاء، الرئيس السابق لجمهورية الكونغو برازافيل جاك يواكيم يومبي أوبانجو، في فرنسا، إثر تدهور حالته الصحية بسبب الفيروس، وفق ما أكده نجله جان جاك يومبى أوبانجو.

وفي آخر حصيلة، أصاب فيروس كورونا أكثر من 872 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 43 ألفا.