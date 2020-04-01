سقوط عاطل بـ40 طربة حشيش في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٧ م

حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية ورجال مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل في العقد الرابع من العمر، لحيازته نحو 40 طربة من مخدر الحشيش وزنت نحو 4 كيلو جرام، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة معه، حيث بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية تكشف قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة.

على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عمل كمين، وذلك بناء على تحريات ضباط مباحث إدارة المخدرات، وتم إلقاء القبض على المتهم، وأثناء تفتيشه تم العثور بحوزته على 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرامات، مبلغ مالي، هاتف محمول. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبعرض