تايوان تتبرع بـ10 ملايين كمامة للمتضررين من كورونا

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٦ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت الرئيسة التايوانية تساي إنج-ون، اليوم الأربعاء، إن تايوان سوف تتبرع بـ10 ملايين من الأقنعة الجراحية الواقية (كمامة) للبلدان الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في خطوة للمساهمة في مكافحة الفيروس، بل ويمكن أن تعمل أيضا على تقوية العلاقات بين الدول ذات الفكر المشترك، قائلة إن واجب تايوان كعضو في المجتمع الدولي يحتم عليها تقديم الدعم الكامل للعاملين بالقطاع الطبي في الخطوط الأمامية.

وأكدت وزارة الخارجية التايوانية، أن تايوان سوف ترسل 7 ملايين كمامة إلى 11 دولة أوروبية من بينها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة. وسوف تتلقى الولايات المتحدة 2 مليون كمامة، وسيتم إرسال مليون قناع إلى 15 من الحلفاء الدبلوماسيين لتايوان، لكن الوزارة لم توضح بدقة أي الحلفاء