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تايوان تتبرع بـ10 ملايين كمامة للمتضررين من كورونا

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٦ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت الرئيسة التايوانية تساي إنج-ون، اليوم الأربعاء، إن تايوان سوف تتبرع بـ10 ملايين من الأقنعة الجراحية الواقية (كمامة) للبلدان الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في خطوة للمساهمة في مكافحة الفيروس، بل ويمكن أن تعمل أيضا على تقوية العلاقات بين الدول ذات الفكر المشترك، قائلة إن واجب تايوان كعضو في المجتمع الدولي يحتم عليها تقديم الدعم الكامل للعاملين بالقطاع الطبي في الخطوط الأمامية.
وأكدت وزارة الخارجية التايوانية، أن تايوان سوف ترسل 7 ملايين كمامة إلى 11 دولة أوروبية من بينها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة. وسوف تتلقى الولايات المتحدة 2 مليون كمامة، وسيتم إرسال مليون قناع إلى 15 من الحلفاء الدبلوماسيين لتايوان، لكن الوزارة لم توضح بدقة أي الحلفاء
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فيروس- كورونا (16)

كورونا حول العالم| أكثر من 44 ألف وفاة والإصابات تقترب من المليون

تزايدت أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بصورة مخيفة فى ظل سقوط مزيد من المصابين والوفيات نتيجة تفشى الفيروس التاجى، حيث وصلت أعداد الإصابات حتى الآن 882,751 إصابة حول العالم، فيما توفى أكثر من 44,150 ألف شخص، وفى المقابل تعافى من المرض القاتل 185,175 حالة.
فيروس- كورونا (7)

إسرائيل تتحول من إنتاج الصواريخ إلى أجهزة التنفس

أعلنت وزارة قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تم تحويل بعض خطوط إنتاج الصواريخ لتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، في مسعى لمواجهة النقص في المعدات الطبية المستخدمة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحة أنه تم افتتاح خط لإنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي في قسم إنتاج الصواريخ في شركة "إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء".
مواقع-التواصل-الاجتماعى

ألمانيا تقر قواعد جديدة لشبكات التواصل الاجتماعي

وافقت الحكومة الألمانية، على قواعد جديدة لشبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وانستجرام، وتمنح القواعد الجديدة المزيد من الحقوق للمستخدمين في حالات التعرض للتهديد أو الهجوم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتنص على إلزام هذه الشبكات بستهيل إجراءات تسجيل الشكاوى على سبيل المثال، وفي حال عدم إزالة منشور مبلغ عنه، يمكن للمستخدم أن يطالب بمراجعة طلبه وتبرير عدم الحذف، كما تلزم شبكات التواصل الاجتماعي بإسراع الكشف عن هوية أفراد متهمين بتوجيه إهانات عبر هذه الشبكات، وذلك في حال صدور قرار من المحكمة بذلك.
فيروس- كورونا (19)

دراسة جديدة حول فيروس كورونا تفسر سر انتشاره الهائل

عندما يظهر مرض جديد في العالم، يتسابق العلماء في جميع أصقاع الأرض إلى بذل الجهود المكثفة في محاولة اكتشاف ما يمكنهم فعله بشأنه، على أمل توفير طرق جديدة للمساعدة، بحسب "روسيا اليوم". وقام باحثون في جامعة مينيسوتا (UM) بذلك، من خلال دراسة بنية بروتين "spike"، على سطح SARS-CoV-2، على أمل المساهمة في الأساس بتصميم جديد للعقاقير. وبشكل عام، من خلال التعرف على السمات الهيكلية للبروتينات الفيروسية الأكثر أهمية في إقامة اتصال مع الخلايا البشرية، يمكن تصميم العقاقير التي تبحث عنها وتمنع نشاطها، مثل عملية تشويش الرادار، وفقًا للباحث الطبي فانغ لي.
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البنتاجون

«كورونا» يصل البنتاجون وتجميد تنقلات الجنود

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان اليوم الخميس بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى أحد العاملين لديها في مشاة البحرية. وأوضحت أن المصاب سيبقى في الحجر في منزله، على أن يتم متابعة حالته من المعنيين . كما أشارت إلى أن آخر يوم عمل فيه المصاب كان في 13 مارس، واتبع المصاب كافة إرشادات مراكز الصحة، وعمد إلى عزل نفسه وإبلاغ مكان عمله، عندما ظهرت أعراض الفيروس على أحد أفراد عائلته المباشرين، مؤكدة على أن الفريق الصحي في الوزارة عقم مكان عمل المصاب. فى الوقت نفسه أعلن البنتاجون تجميد كل تنقلات العسكريين الأمريكيين حول العالم لمدة شهرين.
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انتحار ممرضة إيطالية بعد إصابتها بفيروس كورونا

كشفت نقابة الممرضات الإيطاليات، أن ممرضة انتحرت بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، خوفا من إصابة الآخرين، حيث كانت دانييلا تريزي صاحبة الـ34 سنة، تعمل في الخط الأمامي لمواجهة كورونا في لومباردي وهي المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا، وأكد الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا وفاتها، وأعرب عن "ألمه وفزعه" في بيان الذى صدر أمس"، وقال إن الممرضة كانت تعاني من ضغوط شديدة، لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس أثناء محاولتها السيطرة على الأزمة، جاء ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا مرة أخرى أمس، وتسجيل 743 حالة وفاة جديدة فى يوم واحد.
فيروس- كورونا (12)

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تشدد عقوبات الاستخفاف بإجراءات الوقاية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها إسترلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت، أمس الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال جوف، لتلفزيون "آي.تي.في"، اليوم الثلاثاء: "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد"، مضيفا: "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".
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