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لمنع الزحام.. محافظ المنيا يتابع صرف المعاشات بالمنافذ الإضافية

تحرير:محمد الزهراوي ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٨ م
المعاشات
المعاشات
تابع اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، الإجراءات المُتّبعة لصرف المعاشات بمدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف الثانوية بمدينة المنيا، واطمأن على اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكان المحافظ قد قرر فتح عدد من المنافذ الإضافية لصرف المعاشات بمراكز الشباب والمدارس بجميع مراكز المحافظة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 1/4/2020، بهدف منح الازدحام أو التجمعات أمام مكاتب البريد.
وأوضح القاضي، أنه جرى تجهيز المنافذ الإضافية لـ89 مكتب بريد على مستوى مراكز المحافظة وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال القيام بأعمال الرش والتطهير لتلك المنافذ؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض الفيروسية وخاصة فيروس كورونا المستجدوأنهت الوحدات
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: نبذل مجهودا كبيرا لمواجهة كورونا ونحتاج تعاون الجميع

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لمجتمع التعليم المصري، من طلاب وأولياء أمور ومعلمين، حيث قال: "إننا جميعًا نواجه خطرًا عالميًا يتمثل في الجائحة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، ونود أن ندعو كل أطراف التعليم في مصر من طلاب وأولياء أمور ومعلمين وإداريين وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والإعلام المصري إلى تفهم ما تقوم به الدولة المصرية هذه الأيام، وكذلك ندعو الجميع الي إدراك العقبات والصعوبات، والفرص أيضا، وضرورة التعاون معا لنصل بأبنائنا إلى بر الأمان".
تسريب-بترول

بسبب كورونا.. حقيقة عزل 150 عاملًا في حقول بترول بلاعيم

قال الدكتور ماجد صقر مساعد رئيس شركة بترول بلاعيم (بتروبل)، إن ما نشر عن عزل 150 عاملاً بشركة بتروبل ببورسعيد أسبوعين غير دقيق، حيث إن حالة الوفاة التى حدثت فجر يوم 29/3/2020 على حفار تابع لشركة الحفر المصرية يقوم بأعمال الحفر لصالح شركة بتروبل كانت نتيجة أزمة قلبية، مشيرا إلى أن العامل تابع لشركة الحفر المصرية. وأضاف "صقر" فى تصريحات صحفية، أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد طلبت على سبيل الإجراءات الاحترازية إبقاء طاقم الحفار تحت المراقبة الصحية لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم من اى مرض معدى.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

رفض رد المصروفات وتسريح العاملين.. برلماني يُهاجم المدارس الخاصة

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تسريح بعض المعلمين العاملين في المدارس الخاصة، وكذلك باقي أفراد المنظومة، وذلك بحجة الأوضاع الراهنة، مما يعد تعسفًا واضحًا وصريحًا ضد المعلمين، فى الوقت الذي رفض أصحاب المدارس رد جزء من المصروفات لأولياء الأمور بعد قرار تعليق الدراسة.
البنك-المركزي

برلماني يطالب البنك المركزي بإسقاط الفوائد عن الأقساط المؤجلة

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، بشأن إصدار محافظ البنك المركزي قرارا يقضي بتأجيل سداد أقساط قروض الأشخاص الطبيعيين والشركات المنتظمين في السداد وغير المنتظمين بدون غرامات تأخير أو رسوم لمدة ستة أشهر، وذلك في إطار تدابير وإجراءات البنك المركزي لمواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا، كما أصدر قرارات مؤخراً تضع حد للسحب والايداع النقدي للشركات والأفراد.
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مدرسة بالقليوبية تلغي الاحتفال بعيد الأم لوفاة معلمة

«تعليم الإسكندرية» تستعين بالمدارس لصرف المعاشات

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، بدء الاستعانة ببعض المدارس المجاورة لمكاتب البريد لصرف معاشات شهر أبريل وفق المواعيد المحددة من هيئة البريد، على أن يكون صرف المعاشات الأقل من ألف جنيه أيام 1 و 2 و4 أبريل ولفئة المعاشات من ألف حتى ألفي جنيه خلال أيام 5 و 6 و7 أبريل وللفئة التي تزيد عن ألفي جنيه يومي 8 و 9 أبريل القادم، مع الأخذ في الاعتبار أن الذين لم يصرفوا في الأيام المحددة يمكنهم الصرف يوم 12 من أبريل.
فيروس- كورونا (3)

رسميًا.. وفاة أول حالة مصابة بكورونا في المنيا

توفى اليوم السبت، شخص كان محتجزا داخل إحدى المستشفيات بمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، لإصابته بفيروس كورونا، والبالغ من العمر 62 عاما. وقال مسؤول بالصحة، إن المتوفى وصل للمستشفى قبل 3 أيام، يعاني من ضعف في التنفس شديد، وبإجراء الفحوصات تبين إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، وتم غلق المستشفى والحجر الصحي له ولجميع فريق الأطباء والممرضين، لحين فحصهم أيضا، وتوفى المصاب صباح باكر.

تعرف على موعد وتفاصيل صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

أعلنت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي اليوم، السبت، إنه سيتم إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشت مع بداية شهر يوليو المقبل. وأضافت، أنه تم إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس وعرضه على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وتمت الموافقة عليه. وتضمن مشروع القانون النص على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا أول يوليو 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ إستحقاق المعاش.
كورونا 5

حظر التجمعات في المنيا لمواجهة «كورونا»

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، حظر إقامة أي تجمعات لإقامة أفراح أو احتفالات أو مناسبات أو سرادق عزاء أو اجتماعات أو ندوات، سواء داخل قاعة احتفالات عامة أو خاصة أو بالشوارع، على مستوى الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقري المحافظة لحين صدور أي تعليمات أخرى، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا، وذلك يأتي وفقا للكتاب الدوري الصادر عن وزير التنمية المحلية، بشأن متابعة الإجراءات المتخذة للحد انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.
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