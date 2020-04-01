لمنع الزحام.. محافظ المنيا يتابع صرف المعاشات بالمنافذ الإضافية

تحرير:محمد الزهراوي ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٨ م

المعاشات

تابع اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، الإجراءات المُتّبعة لصرف المعاشات بمدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف الثانوية بمدينة المنيا، واطمأن على اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكان المحافظ قد قرر فتح عدد من المنافذ الإضافية لصرف المعاشات بمراكز الشباب والمدارس بجميع مراكز المحافظة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 1/4/2020، بهدف منح الازدحام أو التجمعات أمام مكاتب البريد.

وأوضح القاضي، أنه جرى تجهيز المنافذ الإضافية لـ89 مكتب بريد على مستوى مراكز المحافظة وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال القيام بأعمال الرش والتطهير لتلك المنافذ؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض الفيروسية وخاصة فيروس كورونا المستجدوأنهت الوحدات

وأوضح القاضي، أنه جرى تجهيز المنافذ الإضافية لـ89 مكتب بريد على مستوى مراكز المحافظة وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال القيام بأعمال الرش والتطهير لتلك المنافذ؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض الفيروسية وخاصة فيروس كورونا المستجد



وأنهت الوحدات المحلية أعمالها، منذ أمس الثلاثاء؛ لتوفير أماكن بكل مدرسة مزودة بمقاعد متباعدة، وجرى التنظيم المناسب وتيسير كافة الإجراءات لمنع التكدس والازدحام وصرف المعاشات بسهولة ويسر بالتنسيق المتكامل الإدارات التعليمية والبريد مع تعقيم وتطهير جميع المدارس ومكاتب البريد يوميا قبل وبعد صرف المعاشات.



