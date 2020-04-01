جريمة

لمواجهة كورونا.. «القضاء الأعلى» يتبرع بـ9 مليون جنيه لـ«تحيا مصر»

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٤ م
كورونا
كورونا
قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، توجيه 8 مليون و800 ألف جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر"، للمساهمة في مواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد. وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان له اليوم الأربعاء، أن المبلغ الموجهه لصندوق "تحيا مصر"، انطلاقًا من احساس جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة لمسئوليتهم تجاه الوطن ورغبتهم الاكيدة في لأخذ بيد العون لتفادي الىثار الناجمة عن فيروس "كورونا".

وكان مجلس القضاء الأعلى، قرر في وقت سابق تأجيل جلسات محكمة النقض المدنية والجنائية واستمرار العمل إداريًا، تنفيذًا لقرارات رئيس الوزراء للحد من انتشار كورونا، أهمها حظر التحرك، وتعليق الدراسة.

ضبط-حشيش

سقوط عاطل بـ40 طربة حشيش في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية ورجال مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل في العقد الرابع من العمر، لحيازته نحو 40 طربة من مخدر الحشيش وزنت نحو 4 كيلو جرام، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة معه، حيث بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية تكشف قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة.
حبس-متهمين-ارشيفية

خالفوا قرار الحظر.. إخلاء سبيل 21 من أصحاب المحال بالإسكندرية

حررت الجهات الأمنية نحو 21 محضرًا مخالفًا لـ21 من أصحاب المحال التجارية خرقوا قرار غلق المحال التجارية في تمام الخامسة مساء، التزاما بقرار حظر التجوال، من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا والذي تفرضه الدولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، المستجد كوفيد 19، فيما أصدر وكيل النائب العام، رئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية، مساء اليوم الأربعاء قرارا بإخلاء سبيل 14 شخصا بكفالات مالية تبلغ 4 آلاف جنيه على ذمة القضية.
مخدر-الحشيش (4)

إحباط محاولة تهريب 1636 طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب 1636 طربة لمخدر الحشيش داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن سفينة بميناء شرق التفريعة ببورسعيد. معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أفادت بوصول حاوية على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندي "تفاح" ، مشحونة إلى البلاد بمعرفة (شخصين – "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة")، وبداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش.
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ضبط 4 أطنان مواد غذائية في مصنع غير مرخص ببنها

تشن الأجهزة الأمنية بمختلف محافظات الجمهورية، حملات مكثفة، لضبط جرائم الغش التجاري والمضانع غير المرخصة التي يقوم العاملين فيها بتصنيع وتعبأة منتجات مجهولة المصدر، وبيعها للجمهور لتحقيق أرباح مُبالغ فيها، واستهدفت الحملة أحد المصانع بمدنية بنها بمحافظة القليوبية، وضبطت 4 أطنان مواد ذغائية بداخله، غير مسجل عليها بيانات الانتاج ومصدر تلك السلع، وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرًا بواقعة الضبط، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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حبس-متهمين-ارشيفية

خالفوا قرار الحظر.. إخلاء سبيل 21 من أصحاب المحال بالإسكندرية

حررت الجهات الأمنية نحو 21 محضرًا مخالفًا لـ21 من أصحاب المحال التجارية خرقوا قرار غلق المحال التجارية في تمام الخامسة مساء، التزاما بقرار حظر التجوال، من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا والذي تفرضه الدولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، المستجد كوفيد 19، فيما أصدر وكيل النائب العام، رئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية، مساء اليوم الأربعاء قرارا بإخلاء سبيل 14 شخصا بكفالات مالية تبلغ 4 آلاف جنيه على ذمة القضية.
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تكثيف أمني لتطبيق حظر التجوال في الإسماعيلية

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من تواجدها، مساء اليوم، في الشوارع لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات، وهو القرار الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزارء ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. إذ رصدت «التحرير» تمركز قوات قسم مركز الإسماعيلية بمدخل طريق عمارة السياحي، بقيادة العقيد أسامة طنطاوي مفتش المباحث، والعميد محمد خالد مأمور القسم، والمقدم محمد هشام رئيس المباحث، والنقباء مصطفى جميل، وحسن رضوان معاوني المباحث.
حبس-كلابشات

إخلاء سبيل 42 متهمًا بكسر حظر التجوال في الإسكندرية

استمرارا لتطبيق العقوبات المقررة على المواطنين المخالفين لقرار حظر التجوال، حيث تم تحرير محاضر لنحو 42 شخصًا خالفوا القرار بغرب محافظة الإسكندرية، فيما أصدر المستشار مصطفى حلمي، وكيل النائب العام، رئيس نيابة الدخيلة، قرارا بإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم، على ذمة القضايا، وذلك مع عرضهم وإحالتهم للمحاكمة بكفالات تتراوح من 1000 جنيه إلى 4000 جنيه، حيث وجهت لهم النيابة العامة تهمة مخالفة قرار حظر التجول اليومي، الذى أقرته الدولة لمدة أسبوعين من الساعة السابعة مساءً، وحتى السادسة صباحًا.
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العيون الساهرة تحبط حجب 923 ألف قطعة مستلزمات طبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية.
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