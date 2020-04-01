لمواجهة كورونا.. «القضاء الأعلى» يتبرع بـ9 مليون جنيه لـ«تحيا مصر»

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٤ م

كورونا

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، توجيه 8 مليون و800 ألف جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر"، للمساهمة في مواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد. وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان له اليوم الأربعاء، أن المبلغ الموجهه لصندوق "تحيا مصر"، انطلاقًا من احساس جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة لمسئوليتهم تجاه الوطن ورغبتهم الاكيدة في لأخذ بيد العون لتفادي الىثار الناجمة عن فيروس "كورونا".