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وزير التعليم: نبذل مجهودا كبيرا لمواجهة كورونا ونحتاج تعاون الجميع

تحرير:أمينة محمود ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٣ م
طارق شوقي
طارق شوقي
وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لمجتمع التعليم المصري، من طلاب وأولياء أمور ومعلمين، حيث قال: "إننا جميعًا نواجه خطرًا عالميًا يتمثل في الجائحة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، ونود أن ندعو كل أطراف التعليم في مصر من طلاب وأولياء أمور ومعلمين وإداريين وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والإعلام المصري إلى تفهم ما تقوم به الدولة المصرية هذه الأيام، وكذلك ندعو الجميع الي إدراك العقبات والصعوبات، والفرص أيضا، وضرورة التعاون معا لنصل بأبنائنا إلى بر الأمان".
وأشار شوقي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل بكل طاقاتها للتيسير على أبنائنا في الداخل والخارج؛ للحفاظ عليهم من انتشار الفيروس، وفي الوقت نفسه حماية مستقبلهم التعليمي، ولذلك ينتظرنا في الأيام القادمة مشروعات عملاقة منها امتحانات
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معاشات (4)

لمنع الزحام.. محافظ المنيا يتابع صرف المعاشات بالمنافذ الإضافية

تابع اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، الإجراءات المُتّبعة لصرف المعاشات بمدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف الثانوية بمدينة المنيا، واطمأن على اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكان المحافظ قد قرر فتح عدد من المنافذ الإضافية لصرف المعاشات بمراكز الشباب والمدارس بجميع مراكز المحافظة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 1/4/2020، بهدف منح الازدحام أو التجمعات أمام مكاتب البريد.
تسريب-بترول

بسبب كورونا.. حقيقة عزل 150 عاملًا في حقول بترول بلاعيم

قال الدكتور ماجد صقر مساعد رئيس شركة بترول بلاعيم (بتروبل)، إن ما نشر عن عزل 150 عاملاً بشركة بتروبل ببورسعيد أسبوعين غير دقيق، حيث إن حالة الوفاة التى حدثت فجر يوم 29/3/2020 على حفار تابع لشركة الحفر المصرية يقوم بأعمال الحفر لصالح شركة بتروبل كانت نتيجة أزمة قلبية، مشيرا إلى أن العامل تابع لشركة الحفر المصرية. وأضاف "صقر" فى تصريحات صحفية، أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد طلبت على سبيل الإجراءات الاحترازية إبقاء طاقم الحفار تحت المراقبة الصحية لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم من اى مرض معدى.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

رفض رد المصروفات وتسريح العاملين.. برلماني يُهاجم المدارس الخاصة

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تسريح بعض المعلمين العاملين في المدارس الخاصة، وكذلك باقي أفراد المنظومة، وذلك بحجة الأوضاع الراهنة، مما يعد تعسفًا واضحًا وصريحًا ضد المعلمين، فى الوقت الذي رفض أصحاب المدارس رد جزء من المصروفات لأولياء الأمور بعد قرار تعليق الدراسة.
البنك-المركزي

برلماني يطالب البنك المركزي بإسقاط الفوائد عن الأقساط المؤجلة

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، بشأن إصدار محافظ البنك المركزي قرارا يقضي بتأجيل سداد أقساط قروض الأشخاص الطبيعيين والشركات المنتظمين في السداد وغير المنتظمين بدون غرامات تأخير أو رسوم لمدة ستة أشهر، وذلك في إطار تدابير وإجراءات البنك المركزي لمواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا، كما أصدر قرارات مؤخراً تضع حد للسحب والايداع النقدي للشركات والأفراد.
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طارق-شوقى

طارق شوقي: لدينا حلول لمشكلات «التعلم عن بعد»

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، إن الوزارة لديها حلولا للعقبات التي ربمت يواجهها الطلاب في أثناء استخدام تطبيق "التعلم عن بعد"، سواء تمثلت فى عدم وجود إنترنت أو شريحة موبايل، أو أي مشكلة أخرى، قائلا: "إلى طلاب سنوات النقل من 3 ابتدائي إلى 2 إعدادي من لا يستطيع الوصول إلى الإنترنت أو القنوات التعليمية لتنفيذ المشروع البحثي سوف يبدأ العام الدراسى الجديد قبل الموعد الرسمي بأسبوعين لاستكمال المنهج والتقييم".
طارق-شوقى-وزير-التعليم (2)

خوفا من كورونا.. وزير التعليم يوجه بتعقيم وتطهير المدارس

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، هيئة الأبنية التعليمية ومديري المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة، بإصلاح التلفيات التي وقعت في المنشآت التعليمية بسبب الطقس السيئ الذي ضرب البلاد خلال الأيام الماضية، مطالبًا بإعداد تقرير بالتلفيات والعمل على علاجها وإصلاحها بشكل عاجل، خلال فترة تعليق الدراسة، موجهًا ببدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية بالتعاون مع وزارة الصحة، خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.
طارق-شوقى

التعليم: الدراسة مستمرة في 166 دولة.. وظروفنا تختلف

شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الثلاثاء، في اجتماع عالمي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عن طريق تقنيات الاتصالات، بحضور حوالي 70 وزير تعليم من الدول الأعضاء في المنظمة لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا على التعليم حول العالم. وقال شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، إن 15 دولة فقط أوقفت الدراسة، و14 أخرى أوقفتها جزئيا، بينما تسير الدراسة بشكل طبيعي في 166 دولة، مضيفا: "تم تبادل الآراء والخبرات بين ممثلي الدول والتشاور حول آليات التعامل مع الموقف بما يتناسب مع ظروف كل دولة".
فيروس- كورونا (14)

كورونا:وفاة ثالث طبيب في ووهان.. وأول حالة بجبل طارق

أعلنت سلطات مدينة "ووهان" بمقاطعة "هوبى" (مركز انتشار فيروس كورونا الجديد بوسط الصين) وفاة ثالث طبيب فى مستشفى "ووهان المركزي"، متأثرا بإصابته بالفيروس، وأعربت إدارة المستشفى، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها في وفاة "مى تشونج مينج" نائب مدير قسم طب العيون فى المستشفى اليوم عن عمر يناهز 57 عاما، نتيجة إصابته بفيروس (كوفيد-19). وعمل مينج، فى نفس القسم الذى كان يعمل فيه الطبيب "لى ون ليانج" الذى كان أول من حذر من ظهور الفيروس الجديد وتوفى بسببه فى 7 فبراير الماضي.
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