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كورونا حول العالم| أكثر من 44 ألف وفاة والإصابات تقترب من المليون

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٨ م
كورونا
كورونا
تزايدت أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بصورة مخيفة فى ظل سقوط مزيد من المصابين والوفيات نتيجة تفشى الفيروس التاجى، حيث وصلت أعداد الإصابات حتى الآن 882,751 إصابة حول العالم، فيما توفى أكثر من 44,150 ألف شخص، وفى المقابل تعافى من المرض القاتل 185,175 حالة.
كان موقع channelnewsasia المتخصص فى رصد الإحصائيات حول العالم، قال إن هناك 105.792 ألف حالة إصابة في إيطاليا بينما سجلت 12.428 حالة وفاة، و 15.729 حالة شفاء، تليها إسبانيا فى المركز الثانى، ثم الصين التى تراجعت للمركز الرابع بعد أمريكا تلتها كلا من ألمانيا، وفرنسا، وإيران، وبريطانيا، وسويسرا، ثم تركيا
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فيروس- كورونا (7)

إسرائيل تتحول من إنتاج الصواريخ إلى أجهزة التنفس

أعلنت وزارة قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تم تحويل بعض خطوط إنتاج الصواريخ لتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، في مسعى لمواجهة النقص في المعدات الطبية المستخدمة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحة أنه تم افتتاح خط لإنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي في قسم إنتاج الصواريخ في شركة "إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء".
كوريا - كورونا

تايوان تتبرع بـ10 ملايين كمامة للمتضررين من كورونا

أعلنت الرئيسة التايوانية تساي إنج-ون، اليوم الأربعاء، إن تايوان سوف تتبرع بـ10 ملايين من الأقنعة الجراحية الواقية (كمامة) للبلدان الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في خطوة للمساهمة في مكافحة الفيروس، بل ويمكن أن تعمل أيضا على تقوية العلاقات بين الدول ذات الفكر المشترك، قائلة إن واجب تايوان كعضو في المجتمع الدولي يحتم عليها تقديم الدعم الكامل للعاملين بالقطاع الطبي في الخطوط الأمامية.
مواقع-التواصل-الاجتماعى

ألمانيا تقر قواعد جديدة لشبكات التواصل الاجتماعي

وافقت الحكومة الألمانية، على قواعد جديدة لشبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وانستجرام، وتمنح القواعد الجديدة المزيد من الحقوق للمستخدمين في حالات التعرض للتهديد أو الهجوم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتنص على إلزام هذه الشبكات بستهيل إجراءات تسجيل الشكاوى على سبيل المثال، وفي حال عدم إزالة منشور مبلغ عنه، يمكن للمستخدم أن يطالب بمراجعة طلبه وتبرير عدم الحذف، كما تلزم شبكات التواصل الاجتماعي بإسراع الكشف عن هوية أفراد متهمين بتوجيه إهانات عبر هذه الشبكات، وذلك في حال صدور قرار من المحكمة بذلك.
فيروس- كورونا (19)

دراسة جديدة حول فيروس كورونا تفسر سر انتشاره الهائل

عندما يظهر مرض جديد في العالم، يتسابق العلماء في جميع أصقاع الأرض إلى بذل الجهود المكثفة في محاولة اكتشاف ما يمكنهم فعله بشأنه، على أمل توفير طرق جديدة للمساعدة، بحسب "روسيا اليوم". وقام باحثون في جامعة مينيسوتا (UM) بذلك، من خلال دراسة بنية بروتين "spike"، على سطح SARS-CoV-2، على أمل المساهمة في الأساس بتصميم جديد للعقاقير. وبشكل عام، من خلال التعرف على السمات الهيكلية للبروتينات الفيروسية الأكثر أهمية في إقامة اتصال مع الخلايا البشرية، يمكن تصميم العقاقير التي تبحث عنها وتمنع نشاطها، مثل عملية تشويش الرادار، وفقًا للباحث الطبي فانغ لي.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيروس- كورونا (19)

دراسة جديدة حول فيروس كورونا تفسر سر انتشاره الهائل

عندما يظهر مرض جديد في العالم، يتسابق العلماء في جميع أصقاع الأرض إلى بذل الجهود المكثفة في محاولة اكتشاف ما يمكنهم فعله بشأنه، على أمل توفير طرق جديدة للمساعدة، بحسب "روسيا اليوم". وقام باحثون في جامعة مينيسوتا (UM) بذلك، من خلال دراسة بنية بروتين "spike"، على سطح SARS-CoV-2، على أمل المساهمة في الأساس بتصميم جديد للعقاقير. وبشكل عام، من خلال التعرف على السمات الهيكلية للبروتينات الفيروسية الأكثر أهمية في إقامة اتصال مع الخلايا البشرية، يمكن تصميم العقاقير التي تبحث عنها وتمنع نشاطها، مثل عملية تشويش الرادار، وفقًا للباحث الطبي فانغ لي.
الرئيس-السيسى

السيسي عن أزمة كورونا: ما تحقق جيد ويدعو للاطمئنان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء متابعته على مدار الساعة لكل الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس الكورونا المستجد، يجد أن ما تحقق حتى الآن جيد، ويدعو للاطمئنان.
كورونا في ايطاليا

إيطاليا تسجل 812 وفاة و1648 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا، مساء اليوم الاثنين، 812 حالة وفاة و1648 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19». قال رئيس إدارة الحماية المدنية الوطنية الإيطالية، أنجيلو بوريلي، اليوم الإثنين، إن إيطاليا سجلت 812 حالة وفاة سببها كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وزاد عدد حالات الإصابة الجديدة بمقدار 1648 حالة.
فيروس- كورونا (19)

3405 حالة.. إيطاليا تتجاوز الصين في عدد وفيات كورونا

في الوقت الذي نجحت فيه الصين في السيطرة على كورونا القاتل، الذي خلف وراءه آلاف من الإصابات والوفيات، أصبت إيطاليا الدولة الأكثر تضررا من الفيروس المستجد، بعد تجاوزها للصين في عدد الوفيات، إذ وصل العدد إلى 3405 حالة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
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