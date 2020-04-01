رياضة

أول تعليق من الأهلي على رحيل أحمد فتحي

تحرير:محمد جمال ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٠ م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
علقت إدارة النادي الأهلي على رحيل أحمد فتحي عن صفوف المارد الأحمر، مشيرًا إلى أن النادي يتمنى التوفيق لأحمد فتحي في خطواته المقبلة. ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي بيانًا جاء فيه: "أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري". ورفض أحمد فتحي التجديد لنادي الأهلي، كما قرر الظهير الأيمن الانتقال لصفوف فريق بيراميدز بداية من الموسم القادم.
وانتهت اليوم الأربعاء المهلة التي طلبها أحمد فتحي من أجل الرد على عرض الأهلي بشأن تجديد تعاقده، بعد الجلسة التي عقدها مع النادي، أول أمس الإثنين، واستمرت لنحو خمس ساعات، بعدما أصر اللاعب على فتح جميع الملفات، منها تعرضه لحملات تشويه وتشكيك، كان بعضها موجهًا له من شخصيات أو وسائل تواصل اجتماعي محسوبة
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محمود وحيد - أحمد فتحي - حسين الشحات

بعد رحيله.. فتحي يكشف حقيقة خلافه مع مجلس الأهلي

أصدر أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيانًا يكشف فيه كواليس رفض تجديد عقده مع المارد الأحمر، والاستقرار عليه رحيله، إذ جاء نص البيان: «بداية أحب أن أنفي كل الشائعات الرائجة عن وجوود خلافات بيني و بين إدارة النادي الأهلي العظيم»، متابعا: «فلا داعي لنشر ادعاءات عارية عن الصحه حول علاقتي بهم أو وجد خلافات معهم، فلا يصح جمله وتفصيلا أن يكون هناك خلاف بيني أنا كعاشق ولاعب للنادي الأهلي وإدارته التي لم تتدخر جهدًا في توفير كل السبل والظروف لإنهاء أي خلافات مزعومة و غير صحيحه».
محمود الخطيب

مصطفى يونس: الخطيب أعظم من محمد صلاح

قال مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، في مقابلة مع برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة "الزمالك"، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أيقونة الكرة المصرية لأنه حقق إنجازات كبيرة، لكنه ليس أعظم لاعب في تاريخ مصر، فمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية، ولو وجد فرصة اللعب في أوروبا كان سيتخطى صلاح، موضحا: "الخطيب أكثر مهارة من صلاح، لكن الأرقام والإنجازات لا تصب في صالح الخطيب، بنفس منهج المقارنة بين إكرامي حارس الأهلي السابق الأكثر موهبة في مركزه، لكن الحضري الأكثر تحقيقا للإنجازات".
كهربا

أحمد مجاهد: حالة وحيدة تثبت صحة موقف كهربا

قال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، في تصريحات تلفزيونية، إن عقد محمود كهربا مع الزمالك سليم 100%، فسخ العقد من جانب واحد وانضمام اللاعب للأهلي مخالف للوائح والقوانين"، مضيفا أن الحالة الوحيدة التي تثبت عدم صحة عقد كهربا مع الزمالك هي أن يكون التوقيع الموجود على العقد لا يخص اللاعب، أما ما يتحدث عنه كهربا بأن الزمالك لم يوثق العقد خلال شهر، فهذا أمر تنظيمي لو حدث لا يبطل العقد. ورحل كهربا عن الزمالك، الموسم الماضي، لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ثم انضم للأهلي، وقدم الزمالك شكوى ضد اللاعب للفيفا.
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محمود الخطيب

مصطفى يونس: الخطيب أعظم من محمد صلاح

قال مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، في مقابلة مع برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة "الزمالك"، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أيقونة الكرة المصرية لأنه حقق إنجازات كبيرة، لكنه ليس أعظم لاعب في تاريخ مصر، فمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية، ولو وجد فرصة اللعب في أوروبا كان سيتخطى صلاح، موضحا: "الخطيب أكثر مهارة من صلاح، لكن الأرقام والإنجازات لا تصب في صالح الخطيب، بنفس منهج المقارنة بين إكرامي حارس الأهلي السابق الأكثر موهبة في مركزه، لكن الحضري الأكثر تحقيقا للإنجازات".
محمود الخطيب (2)

محمود الخطيب: نعيش فترة في منتهى القسوة

يرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن ناديه يعيش يومًا تاريخيًا، بعد عقده اجتماع مجلس الإدارة، عبر الفيديو، جاء ذلك في كلمة مسجلة عبر قناة ناديه، تعليقًا على الأحداث الجارية بشأن تفشي فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الناس. وبدأ الخطيب حديثه، قائلًا: "الأهلي يعيش يومًا تاريخيًا، حيث عقدنا لأول مرة اجتماع مجلس الإدارة عن طريق الفيديو، كل عضو كان في منزله أو مكتبه وأنا بالنادي، ملتزمون جدًا بإجراءات الوقاية، وقمنا بتمديد إغلاق الفروع، وتجميد النشاط لمدة أسبوعين بداية من الأول من أبريل، ونعيد تقييم الوضع بعد ذلك".
محمود وحيد - أحمد فتحي - حسين الشحات

هل تعمدت إدارة الأهلي الوقيعة بين فتحي والجماهير؟

بعد جلسة استغرقت نحو 5 ساعات من المفاوضات، أعلن النادي الأهلي أن أحمد فتحي طلب مهلة لمدة 48 ساعة، من أجل حسم موقفه من تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. وشهدت الجلسة إصرار فتحي على فتح جميع الملفات، ومنها ما شهدته الأيام الأخيرة من تعرضه لحملات تشويه وتشكيك، كان بعضها موجها له من شخصيات أو وسائل تواصل إجتماعي محسوبة على الأهلي، وأن ذلك أحزنه لكونه لاعبًا ملتزمًا، ويبذل قصارى جهده من أجل خدمة الفريق. فتحي تعرض للهجوم من بعض جماهير الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، بعد خروج القناة الرسمية للنادي، وتؤكد أن اللاعب يماطل في المفاوضات.
محمود وحيد - أحمد فتحي - حسين الشحات

تعرف على كواليس جلسة الخمس ساعات بين الأهلي وفتحي

كشف مصدر داخل الأهلي، عن أسباب استغراق جلسة المفاوضات التي جمعت لجنة التخطيط بالنادي، برئاسة محسن صالح وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو، مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، واستغرقت نحو خمس ساعات. وخلال الجلسة أصر أحمد فتحي على فتح جميع الملفات، القديمة والحديثة، ومنها ما شهدته الأيام الأخيرة من تعرضه لحملات تشويه وتشكيك، كان بعضها موجهًا له من شخصيات أو وسائل تواصل اجتماعي محسوبة على الأهلي، وأن ذلك أحزنه لكونه لاعبًا ملتزمًا، ويبذل قصارى جهده من أجل خدمة الفريق.
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