أول تعليق من الأهلي على رحيل أحمد فتحي

تحرير:محمد جمال ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٠ م

أحمد فتحي

علقت إدارة النادي الأهلي على رحيل أحمد فتحي عن صفوف المارد الأحمر، مشيرًا إلى أن النادي يتمنى التوفيق لأحمد فتحي في خطواته المقبلة. ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي بيانًا جاء فيه: "أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري". ورفض أحمد فتحي التجديد لنادي الأهلي، كما قرر الظهير الأيمن الانتقال لصفوف فريق بيراميدز بداية من الموسم القادم.

وانتهت اليوم الأربعاء المهلة التي طلبها أحمد فتحي من أجل الرد على عرض الأهلي بشأن تجديد تعاقده، بعد الجلسة التي عقدها مع النادي، أول أمس الإثنين، واستمرت لنحو خمس ساعات، بعدما أصر اللاعب على فتح جميع الملفات، منها تعرضه لحملات تشويه وتشكيك، كان بعضها موجهًا له من شخصيات أو وسائل تواصل اجتماعي محسوبة