أول تعليق من الأهلي على رحيل أحمد فتحي
تحرير:محمد جمال
٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٠ م
أحمد فتحي
علقت إدارة النادي الأهلي على رحيل أحمد فتحي عن صفوف المارد الأحمر، مشيرًا إلى أن النادي يتمنى التوفيق لأحمد فتحي في خطواته المقبلة.
ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي بيانًا جاء فيه: "أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".
ورفض أحمد فتحي التجديد لنادي الأهلي، كما قرر الظهير الأيمن الانتقال لصفوف فريق بيراميدز بداية من الموسم القادم.
وانتهت اليوم الأربعاء المهلة التي طلبها أحمد فتحي من أجل الرد على عرض الأهلي بشأن تجديد تعاقده، بعد الجلسة التي عقدها مع النادي، أول أمس الإثنين، واستمرت لنحو خمس ساعات، بعدما أصر اللاعب على فتح جميع الملفات، منها تعرضه لحملات تشويه وتشكيك، كان بعضها موجهًا له من شخصيات أو وسائل تواصل اجتماعي محسوبة
وانتهت اليوم الأربعاء المهلة التي طلبها أحمد فتحي من أجل الرد على عرض الأهلي بشأن تجديد تعاقده، بعد الجلسة التي عقدها مع النادي، أول أمس الإثنين، واستمرت لنحو خمس ساعات، بعدما أصر اللاعب على فتح جميع الملفات، منها تعرضه لحملات تشويه وتشكيك، كان بعضها موجهًا له من شخصيات أو وسائل تواصل اجتماعي محسوبة على الأهلي، وأن ذلك أحزنه لكونه لاعبًا ملتزمًا، ويبذل قصارى جهده من أجل خدمة الفريق.
ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن المدة، وهي موسمان، بينما كان النقاش على العرض المالي، الذي قدمه الأهلي، وحاول الحصول على رد من اللاعب خلال الجلسة.
جاء رد فتحي أنه يحتاج لبعض الوقت، حتى يستطيع حسم أمره، وهنا جاء الرد من محسن صالح رئيس لجنة التخطيط، أنه لن يستطيع أن يعطيه سوى 48 ساعة من أجل حسم موقفه ليوافق اللاعب، الذي قرر في النهاية الرحيل إلى بيراميدز.