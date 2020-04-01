وزارة الاتصالات تتخذ كافة الإجراءات لتيسير صرف المعاشات من البريد

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٠ م

مكاتب البريد

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عملية صرف المعاشات عبر مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية في ضوء للخطة التي تم وضعها للحد من التكدسات داخل المكاتب، ووفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع للحد من التكدسات اثناء صرف المعاشات؛ مشيراً الي انه تم التنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية لتخصيص نحو 433 مدرسة و126 مركز شباب وساحات كمنافذ لصرف المعاشات في المحافظات بجانب مكاتب البريد؛ وذلك بهدف الحد من الزحام ومنع التكدس في مكاتب البريد والحفاظ علي مسافات آمنة بين المواطنين؛ كما تم تشكيل لجان متابعة بجميع المناطق والمحافظات على مستوي الجمهورية لمتابعة الموقف بالمكاتب واماكن صرف المعاشات أول بأول والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات اثناء عمليات الصرف.

واوضح عبده علوان القائم بأعمال رئيس البريد ان الهيئة القومية للبريد اتخذت العديد من الاجراءات الاحترازية التي تهدف الي الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين علي مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية؛ وأضاف أن الهيئة القومية للبريد تناشد جميع المواطنين بضرورة