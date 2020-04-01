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وزارة الاتصالات تتخذ كافة الإجراءات لتيسير صرف المعاشات من البريد

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٠ م
مكاتب البريد
مكاتب البريد
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عملية صرف المعاشات عبر مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية في ضوء للخطة التي تم وضعها للحد من التكدسات داخل المكاتب، ووفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع للحد من التكدسات اثناء صرف المعاشات؛ مشيراً الي انه تم التنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية لتخصيص نحو 433 مدرسة و126 مركز شباب وساحات كمنافذ لصرف المعاشات في المحافظات بجانب مكاتب البريد؛ وذلك بهدف الحد من الزحام ومنع التكدس في مكاتب البريد والحفاظ علي مسافات آمنة بين المواطنين؛ كما تم تشكيل لجان متابعة بجميع المناطق والمحافظات على مستوي الجمهورية لمتابعة الموقف بالمكاتب واماكن صرف المعاشات أول بأول والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات اثناء عمليات الصرف.
واوضح عبده علوان القائم بأعمال رئيس البريد ان الهيئة القومية للبريد اتخذت العديد من الاجراءات الاحترازية التي تهدف الي الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين علي مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية؛ وأضاف أن الهيئة القومية للبريد تناشد جميع المواطنين بضرورة
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البترول توضح حقيقة زيادة أسعار الوقود الجديدة

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قال صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي والحكومة المصرية ينفذان تدابير لاحتواء الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ أطلق الصندوق أداة لتتبع سياسات الدول الأعضاء به لمواجهة الفيروس، وتضم الأداة نبذة عن عدد الإصابات في كل دولة وإجراءات الحكومة ورؤية الصندوق لتأثير الفيروس على اقتصاد البلد، موضحا: "من المرجح أن يؤثر فيروس كورونا على الاقتصاد المصري نتيجة لتراجع نشاط السفر والسياحة وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج وتدفقات رأس المال الخارجة وتباطؤ الأعمال الداخلية نتيجة لجلوس المواطنين في البيت".
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تبرع وتوعية.. ماذا قدمت فودافون لمواجهة أزمة كورونا؟

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المصرية للاتصالات تدعم دور الأيتام والمسنين بمواد التعقيم

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الثلاثاء، أنها ستدعم مبادرة "حماية" التي أطلقتها مؤسسة "صناع الخير" بهدف تقديم الدعم ومستلزمات التطهير ومكافحة العدوى لدور رعاية الأيتام ودور المسنين في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة المبادرات التي شاركت فيها الشركة خلال الفترة الماضية لدعم جهود الدولة في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والإجراءات التي اتخذتها للمساهمة في التخفيف من التداعيات الاقتصادية لما تم اتخاذه من إجراءات احترازية.
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