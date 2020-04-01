بعد رحيله.. فتحي يكشف حقيقة خلافه مع مجلس الأهلي

تحرير:علي الزيني ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٣ م

أحمد فتحي

أصدر أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيانًا يكشف فيه كواليس رفض تجديد عقده مع المارد الأحمر، والاستقرار عليه رحيله، إذ جاء نص البيان: «بداية أحب أن أنفي كل الشائعات الرائجة عن وجوود خلافات بيني و بين إدارة النادي الأهلي العظيم»، متابعا: «فلا داعي لنشر ادعاءات عارية عن الصحه حول علاقتي بهم أو وجد خلافات معهم، فلا يصح جمله وتفصيلا أن يكون هناك خلاف بيني أنا كعاشق ولاعب للنادي الأهلي وإدارته التي لم تتدخر جهدًا في توفير كل السبل والظروف لإنهاء أي خلافات مزعومة و غير صحيحه».

وأضاف: "فبعد أكثر من 12 عاما من العطاء داخل جدران بيتي النادي الأهلي محققا إنجازات لم تكن لتتحقق لولا إرتداء شعار النادي الأهلي العظيم، فقد استخرت الله وأعتقد أن هذه هي اللحظه المناسبه لإسدال الستار والبحث عن تحدي جديد في حياتي المهنيه وتسليم الرايه للجيل الجديد داخل النادي الأهلي الذي أتمنى له كل التوفيق