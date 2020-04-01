بعد رحيله.. فتحي يكشف حقيقة خلافه مع مجلس الأهلي
تحرير:علي الزيني
٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٣ م
أحمد فتحي
أصدر أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيانًا يكشف فيه كواليس رفض تجديد عقده مع المارد الأحمر، والاستقرار عليه رحيله، إذ جاء نص البيان: «بداية أحب أن أنفي كل الشائعات الرائجة عن وجوود خلافات بيني و بين إدارة النادي الأهلي العظيم»، متابعا: «فلا داعي لنشر ادعاءات عارية عن الصحه حول علاقتي بهم أو وجد خلافات معهم، فلا يصح جمله وتفصيلا أن يكون هناك خلاف بيني أنا كعاشق ولاعب للنادي الأهلي وإدارته التي لم تتدخر جهدًا في توفير كل السبل والظروف لإنهاء أي خلافات مزعومة و غير صحيحه».
وأضاف: "فبعد أكثر من 12 عاما من العطاء داخل جدران بيتي النادي الأهلي محققا إنجازات لم تكن لتتحقق لولا إرتداء شعار النادي الأهلي العظيم، فقد استخرت الله وأعتقد أن هذه هي اللحظه المناسبه لإسدال الستار والبحث عن تحدي جديد في حياتي المهنيه وتسليم الرايه للجيل الجديد داخل النادي الأهلي الذي أتمنى له كل التوفيق
وأضاف: "فبعد أكثر من 12 عاما من العطاء داخل جدران بيتي النادي الأهلي محققا إنجازات لم تكن لتتحقق لولا إرتداء شعار النادي الأهلي العظيم، فقد استخرت الله وأعتقد أن هذه هي اللحظه المناسبه لإسدال الستار والبحث عن تحدي جديد في حياتي المهنيه وتسليم الرايه للجيل الجديد داخل النادي الأهلي الذي أتمنى له كل التوفيق و النجاح".
وتابع: «فهذه هي سنه الحياه، لقد اتخذت قرارا لأكون صادقا معكم هو أصعب قرار اتخذته في حياتي المهنيه كلاعب كرة قدم والتي استمرت أكثر من 20 عاماً لم أدخر جهدا أو نقطه عرق طوال هذه السنوات من أجل رفعه شأن نادينا الحبيب النادي الأهلي».
وأوضح: «قرار يرفضه القلب بشده ولكن العقل يحتم علينا اتخاذ مثل هذه القرارات وهكذا علمتنا الحياه كي نخرج مرفوعي الرأس من الباب الكبير ونحن في أوج عطائنا كي لا نصبح عبء على النادي أو الجماهير»، متابعًا: «كما قلت استخرت الله رافعاً الحرج عن مجلس إدارة النادي الموقر لإعطاء الفرصة كاملة للجيل الجديد داخل النادي والبحث عن تجربة جديدة وشغف جديد في مكان آخر».
واستطرد: «في هذه اللحظات وأنا أكتب كلماتي هذه أحب أن أتوجه بالشكر لجماهير النادي الأهلي العظيمه، التي صنعت اسم ونجوميه أحمد فتحي، يعلم الله ما بداخلي من مشاعر تجاه تلك الجماهير والتي لا يزال أصداء صوتها في آذاني وهي التي طالما غمرتني بالحب والمسانده الدائمه في جميع الأوقات والتي لن أستطيع أن أوفيها حقها مهما كتبت من كلمات».
وقال: «في النهاية أرجو من كل الجماهير المحبه والعاشقة للنادي الأهلي أن تتفهم هذا القرار وأنا على يقين بوعيهم التام وفهمهم أن اتخاذ مثل هذا القرار في هذا التوقيت جاء بعد الأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للنادي، وأهيب بهم بعدم الاستماع إلى المنصات الإعلامية المختلفه التي قد لا تتحرى الحقيقه في نشر أي ملابسات خاصه بهذا الموضوع».
وأضاف: «كما أحب أن أتوجه بالشكر لكل اللاعبين والأجهزة الفنية ومجالس الإدارات التي تعاملت معها في خلال فتره تواجدي في النادي الأهلي»، متابعًا: «ربما انتهت علاقتي الآن كلاعب مع النادي الأهلي ولكن سأظل دوماً محباً وفخوراً كوني واحداً من أبنائه وجمهوره العظيم».
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