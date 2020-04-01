بإطلاق هاتفي C3 و6i.. ريلمي تحتل المرتبة السابعة عالميًا في سوق الهواتف
تحرير:التحرير
٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٥ م
هاتف ريلمي
حقق هاتف "ريلمي سي3" Realme C3، المُلقب بوحش الألعاب، نجاحا كبيرا في السوق من خلال بيعه في يوم التخفيضات (فلاش سيل)، كما استمر في زيادة مبيعاته عبر الإنترنت.
وأثبتت المبيعات المتميزة ورضا العملاء عن الهاتف الذكي الجديد بأن ريلمي Realme واحدة من أفضل شركات الهواتف الذكية الناشئة عالميًا وفي مصر، والتي تسعى جاهدة للحصول على أفضل جودة وتصميمات.
ووفقًا لتحليلات Counterpoint، وهي أبرز شركات تحليلات الهواتف الذكية، بأن شركة ريلمي تحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم، على الرغم من الانخفاض الذي يحدث في السوق مؤخرا، فقد أظهرت صناعة الهواتف الذكية مرونة كبيرة، حيث إن مبيعات شركة ريلمي بشكل خاص تنمو بوتيرة ثابتة، وقد كشفت ريلمي هذا العام عن قطاع آخر في مجال التكنولوجيا الرائجة المعروفة باسم AIOT.
وقد ساعدت هذه الاستراتيجية ريلمي على أن تصبح أسرع علامة تجارية للهواتف الذكية نموًا على مستوى العالم بفضل تقديمها واحدة من التقنيات الفريدة.
ونتيجة لذلك، أظهرت وسائل الإعلام والمدونون دعمهم الكامل، وكذلك مدى تحمسهم على كل منصة من منصاتهم الاجتماعية، معبرين عن انطباعاتهم الأولى حول realme C3 فيما يتعلق
وقد ساعدت هذه الاستراتيجية ريلمي على أن تصبح أسرع علامة تجارية للهواتف الذكية نموًا على مستوى العالم بفضل تقديمها واحدة من التقنيات الفريدة.
ونتيجة لذلك، أظهرت وسائل الإعلام والمدونون دعمهم الكامل، وكذلك مدى تحمسهم على كل منصة من منصاتهم الاجتماعية، معبرين عن انطباعاتهم الأولى حول realme C3 فيما يتعلق بعمر البطارية المثير للإعجاب وجودة HD ومميزات الكاميرا.
ويأتي هاتف realme C3 مع معالج Helio G70 وبطارية ضخمة سعة 5000 مللي أمبير ساعة وشاشة كاملة بحجم 6.5 بوصة لتقديم تجربة ألعاب رائعة على الهواتف الذكية، مع تصميم أنيق ومعالج متقدم وإعداد كاميرا ثلاثية مذهلة، ما يجعل هاتف realme C3 هو أروع هاتف ذكي في هذه الشريحة السعرية.
أما بالنسبة لوحش الألعاب، فينطلق هاتف realme 6i بميزاته القوية في السوق المصري عبر طلبات الحجز المسبق على سوق. كوم بداية من 1 حتى 6 أبريل المقبل، وسيكون متاحا رسميًا لأول عملية بيع في 7 أبريل.
يشتهر هاتف realme 6i بميزات الذكاء الاصطناعي AI، فبالنسبة للكاميرا، يقدم الهاتف كاميرا رباعية مع خيارات عدسات متنوعة من كاميرا بزاوية فائقة الاتساع 119 درجة، وكاميرا ماكرو مقاس 4 سم، وكاميرا بورتريه بالأبيض والأسود للاستمتاع بالصور الفوتوغرافي.
ويصدر هاتف realme 6i بشاشة مقاس 6.5 بوصة ودقةHD+ وأخيرًا، لتكملة تجربة غامرة تمامًا، يتميز realme 6i أيضًا بمكبر الصوت الصغير Dirac Power Sound الذي يتيح لك جودة صوت أفضل وأكثر قوة.