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بإطلاق هاتفي C3 و6i.. ريلمي تحتل المرتبة السابعة عالميًا في سوق الهواتف

تحرير:التحرير ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٥ م
هاتف ريلمي
هاتف ريلمي
حقق هاتف "ريلمي سي3" Realme C3، المُلقب بوحش الألعاب، نجاحا كبيرا في السوق من خلال بيعه في يوم التخفيضات (فلاش سيل)، كما استمر في زيادة مبيعاته عبر الإنترنت. وأثبتت المبيعات المتميزة ورضا العملاء عن الهاتف الذكي الجديد بأن ريلمي Realme واحدة من أفضل شركات الهواتف الذكية الناشئة عالميًا وفي مصر، والتي تسعى جاهدة للحصول على أفضل جودة وتصميمات. ووفقًا لتحليلات Counterpoint، وهي أبرز شركات تحليلات الهواتف الذكية، بأن شركة ريلمي تحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم، على الرغم من الانخفاض الذي يحدث في السوق مؤخرا، فقد أظهرت صناعة الهواتف الذكية مرونة كبيرة، حيث إن مبيعات شركة ريلمي بشكل خاص تنمو بوتيرة ثابتة، وقد كشفت ريلمي هذا العام عن قطاع آخر في مجال التكنولوجيا الرائجة المعروفة باسم AIOT.
وقد ساعدت هذه الاستراتيجية ريلمي على أن تصبح أسرع علامة تجارية للهواتف الذكية نموًا على مستوى العالم بفضل تقديمها واحدة من التقنيات الفريدة. ونتيجة لذلك، أظهرت وسائل الإعلام والمدونون دعمهم الكامل، وكذلك مدى تحمسهم على كل منصة من منصاتهم الاجتماعية، معبرين عن انطباعاتهم الأولى حول realme C3 فيما يتعلق
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ما الذي يدفعك لشراء هواتف هواوي بدون خدمات جوجل؟

لكل جواد كبوة، وفي عالم البيزنس ما أكثر الكبوات التي تواجهها الشركات العالمية، وما بالنا إذا كانت شركة بحجم هواوي العملاقة، وتواجه في المقابل الإدارة الأمريكية، لكننا اليوم لسنا بصدد الحديث عن أزمة هواوي مع الإدارة الأمريكية، بينما سنتحدث عن بعض نتائجها وكيف تغلبت هواوي على تحدياتها حتى الآن، بما في ذلك التحدي الأبرز بوقف خدمات جوجل الأمريكية عن الهواتف الجديدة، وهل يعني ذلك أن خدمات جوجل وغيرها من التطبيقات مثل "فيسبوك وواتساب" والتطبيقات الأساسية لن تعمل على هواتف هواوي الجديدة مثل HUAWEI Nova 7i وHUAWEI Y7p؟.
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خطر البرمجيات الخبيثة في مصر خلال أيام العمل أعلى بنسبة 68%

أظهر أحدث تقييم للإصابات الإلكترونية التي استهدفت المستخدمين في مصر توجهًا واضحًا يتمثل بانخفاض في النشاط التخريبي خلال عطلات نهاية الأسبوع. وتوقِف حلول كاسبرسكي الأمنية أيام الأحد هجمات إلكترونية وتمنعها من إصابة ما يقرب من 45 ألف مستخدم في المتوسط، في حين يبلغ هذا الرقم خلال أيام الأسبوع نحو 66 ألفًا. ووفقًا لأبحاث كاسبرسكي، فإن هذا الاتجاه لا يشكّل مصادفة، وفق ما رأى ماهر يموت الباحث الأمني المختص في كاسبرسكي، والذي أكّد أن أفضل فرصة لنجاح المهاجمين في الوصول إلى غاياتهم الخبيثة، غالبًا ما تكمن في استهداف الأشخاص وهم يجلسون أمام لوحة المفاتيح، مشيرًا إلى أن "الغالبية العظمى من التهديدات تنتشر في الإنترنت ببساطة عبر البريد الإلكتروني، وتهدف إلى دفع المستخدمين إلى فتح ملف مرفق خبيث أو النقر على رابط ويب مفخخ، وزيارة موقع ويب للتصيّد، على سبيل المثال".
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جوجل تتوقف عن بيع هواتف بكسل 3 عبر متجرها

بعد ثلاثة أعوام على إطلاقها، لم تعد جوجل تبيع هواتف بكسل 3 و بكسل 3 إكس إل عبر متجرها الإلكتروني الرسمي. وأكد متحدث رسمي باسم الشركة أنها باعت كل الكمية المتاحة لديها ولم تعد تبيع المزيد من الهواتف من سلسلة بكسل 3. والآن فقط تعرض النسخة الأحدث وهي بكسل 4 وبسعر 799 دولار وللنسخة الأكبر بسعر 899 دولار. كانت هواتف بكسل 3 رائدة في مجالها عندما أطلقتها جوجل في عام 2017، حيث جاءت بمزايا متطورة في التصوير لاسيما الليلي مع ميزة Night Sight وغيرها Photobooth و Top Shot التي استخدمت برمجيات وتحسينات داخلية خاصة بجوجل وليس فقط على مستوى العتاد والعدسة.
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realme-25 March 2020

ريلمي C3 يحقق رقما قياسيا جديدا وهاتف 6I في الطريق

بعد النجاح الكبير الذي حققته شركة ريلمي realme عقب إطلاقها لوحش الألعاب، هاتف «ريلمي سي3» realme C3، ضمن عروض الفلاش سيل، تستعد ريلمي الآن لإطلاق دُفعة أخرى من الهاتف في السوق المصري. ونفدت جميع وحدات هاتف realme C3 بعد 60 دقيقة فقط من إطلاق الهاتف للبيع خلال الفلاش سيل على موقع سوق.كوم (Souq)، كما تلقت realme دعماً استثنائياً من الجمهور، الذي أشار إلى أن “أداء الألعاب على هاتف realme C3 رائع”، وأنه “أقوى الهواتف الاقتصادية في السوق منذ وقتٍ طويل!”
هواتف-هواوي-الذكية

هواوي وريلمي ونوكيا وهونر يطرحون هواتف ذكية جديدة رغم كورونا

تحاول العديد من الشركات العالمية تخفيف آثار الشلل الذي تسبب فيه فيروس كورونا المستجد Covid 19 للأسواق، وذلك من خلال طرح منتجات جديدة، وتأتي في مقدمة تلك الشركات المتخصصة في صناعة الإلكترونيات التي ترتكز في الصين معقل انطلاق الفيروس، وبعد صمت استمر لبضعة أسابيع بدأت شركات صناعة الهواتف الذكية الكشف عن ما لديها من منتجات جديدة، خاصة التي تستهدف الفئة المتوسطة العليا والاقتصادية، واليوم نستعرض أبرز ما كشفت عنه ركات مثل هواوي وريلمي ونوكيا وهونر، سواء من خلال هواتف ذكية أو منتجات ذكية كالإكسسوارات.
جوزيف وانج

هل تحتل realme مكانة Huawei في سوق الهواتف الذكية؟

يناير 2019 كان الموعد الرسمي لانطلاق هواتف Realme الذكية في السوق المصري، ما يعني أن فترة وجودها في مصر لم تتجاوز 15 شهرًا، لكنها خلال تلك الشهور استطاعت أن تحصل لنفسها على مكانة متقدمة جدًّا لم تستطع أي شركة في السوق المصري أن تحصل عليها في تلك الفترة، ومع هذه النتائج يبدو أن الشركة عازمة على مواصلة قطع المسافات الكبيرة في فترة وجيزة، فهي الآن بحسب التقارير الدولية تستحوذ على المرتبة الخامسة بين منتجي الهواتف الذكية في مصر، لكنها تسعى لأن تكون في المركز الثالث، فكيف يتم ذلك؟ هذا ما يكشف عنه جوزيف وانج رئيس شركة ريلمي في الشرق الأوسط وإفريقيا.
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