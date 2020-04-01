بإطلاق هاتفي C3 و6i.. ريلمي تحتل المرتبة السابعة عالميًا في سوق الهواتف

تحرير:التحرير ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٥ م

هاتف ريلمي

حقق هاتف "ريلمي سي3" Realme C3، المُلقب بوحش الألعاب، نجاحا كبيرا في السوق من خلال بيعه في يوم التخفيضات (فلاش سيل)، كما استمر في زيادة مبيعاته عبر الإنترنت. وأثبتت المبيعات المتميزة ورضا العملاء عن الهاتف الذكي الجديد بأن ريلمي Realme واحدة من أفضل شركات الهواتف الذكية الناشئة عالميًا وفي مصر، والتي تسعى جاهدة للحصول على أفضل جودة وتصميمات. ووفقًا لتحليلات Counterpoint، وهي أبرز شركات تحليلات الهواتف الذكية، بأن شركة ريلمي تحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم، على الرغم من الانخفاض الذي يحدث في السوق مؤخرا، فقد أظهرت صناعة الهواتف الذكية مرونة كبيرة، حيث إن مبيعات شركة ريلمي بشكل خاص تنمو بوتيرة ثابتة، وقد كشفت ريلمي هذا العام عن قطاع آخر في مجال التكنولوجيا الرائجة المعروفة باسم AIOT.

وقد ساعدت هذه الاستراتيجية ريلمي على أن تصبح أسرع علامة تجارية للهواتف الذكية نموًا على مستوى العالم بفضل تقديمها واحدة من التقنيات الفريدة. ونتيجة لذلك، أظهرت وسائل الإعلام والمدونون دعمهم الكامل، وكذلك مدى تحمسهم على كل منصة من منصاتهم الاجتماعية، معبرين عن انطباعاتهم الأولى حول realme C3 فيما يتعلق