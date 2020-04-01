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100 مليار وإعفاءات.. هل تنجح الإجراءات الاقتصادية في مواجهة آثار كورونا؟

القطاع غير الرسمي والمحلات أبرز المتضررين من الإجراءات الاحترازية.. وخبراء يطالبون بقرارات اقتصادية عاجلة تشمل إعفاء المشروعات من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مخصصات التموين وخفض أسعار الطاقة
تحرير:أحمد البرماوي ورنا عبد الصادق ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٢ م
الرئيس السيسي يجتمع مع الحكومة - أرشيفية
الرئيس السيسي يجتمع مع الحكومة - أرشيفية
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الحكومة، لمواجهة الآثار السلبية وتداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية، لافتة إلى أن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس من الصين إلى جميع دول العالم أثر سلبًا على سلاسل التوريد والسياحة وحركة الطيران والسفر والتجارة والشحن، وانعكست سلبًا بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 2014، ومن المحتمل أن تتطور المخاطر الاقتصادية إلى مخاطر مالية إذا لم تستجب الحكومات بما فيه الكفاية.
وأضافت الوزيرة أنه في ضوء الوتيرة السريعة لانتقال العدوى إلى دول إضافية، فإن التعافي السريع لم يعد من التوقعات المحتملة، مشيرة إلى عدم كفاية تأثير السياسات النقدية لعلاج الأزمة الحالية، بل يجب أن تمتد لتشمل سياسات حكومية لتعزيز قطاع الرعاية الصحية وتمويل سلسلة الإمداد والإقراض المصرفي والسيولة. 100
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وزارة الاتصالات تتخذ كافة الإجراءات لتيسير صرف المعاشات من البريد

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عملية صرف المعاشات عبر مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية في ضوء للخطة التي تم وضعها للحد من التكدسات داخل المكاتب، ووفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع للحد من التكدسات اثناء صرف المعاشات؛ مشيراً الي انه تم التنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية لتخصيص نحو 433 مدرسة و126 مركز شباب وساحات كمنافذ لصرف المعاشات في المحافظات بجانب مكاتب البريد؛ وذلك بهدف الحد من الزحام ومنع التكدس في مكاتب البريد والحفاظ علي مسافات آمنة بين المواطنين؛ كما تم تشكيل لجان متابعة بجميع المناطق والمحافظات على مستوي الجمهورية لمتابعة الموقف بالمكاتب واماكن صرف المعاشات أول بأول والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات اثناء عمليات الصرف.
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البترول توضح حقيقة زيادة أسعار الوقود الجديدة

صرح حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية ،بعدم صحة أسعار الوقود المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من أول إبريل، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء في السادس من يوليو الماضي لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر ستجتمع خلال الأيام القادمة، وفور انتهاء أعمالها سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
صندوق-النقد-الدولى

صندوق النقد يتوقع تراجع صادرات مصر وإيرادات قناة السويس بسبب كورونا

قال صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي والحكومة المصرية ينفذان تدابير لاحتواء الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ أطلق الصندوق أداة لتتبع سياسات الدول الأعضاء به لمواجهة الفيروس، وتضم الأداة نبذة عن عدد الإصابات في كل دولة وإجراءات الحكومة ورؤية الصندوق لتأثير الفيروس على اقتصاد البلد، موضحا: "من المرجح أن يؤثر فيروس كورونا على الاقتصاد المصري نتيجة لتراجع نشاط السفر والسياحة وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج وتدفقات رأس المال الخارجة وتباطؤ الأعمال الداخلية نتيجة لجلوس المواطنين في البيت".
الكسندر-فرومان-رئيس-فودافون-مصر‎

تبرع وتوعية.. ماذا قدمت فودافون لمواجهة أزمة كورونا؟

أعلنت شركة فودافون مصر بالتعاون مع مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع إطلاق حملة توعية وتبرعات عن طريق الرسائل النصية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى الوقاية ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وبدأت الحملة بوضع 10 ملايين جنيه تحت تصرف وزارة الصحة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها البلاد، إيمانا من الشركة بأهمية التكاتف الوطني والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، وتأتي تلك الخطوة إيمانا من الشركة والمؤسسة بدورهما البارز في دفع عجلة التنمية في المجتمع المصري في مجالات عديدة أبرزها التعليم والصحة.
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توقعات بتثبيت المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل

توقعت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل، ويأتي هذا التوقع بعد الخفض الكبير لأسعار الفائدة بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ للجنة، يوم 16 مارس الجاري، ضمن عدة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، وتدور أسعار الفائدة بالبنك المركزي حاليا بين 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
البنك-المركزى-المصرى

المركزي يصدر قواعد جديدة لعمليات السحب والإيداع

قال البنك المركزي، إنه فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة، فقد تقرر تنظيم عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلى بقواعد جديدة، مضيفا أنه دعما لذلك وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاما بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.
السيسى

السيسي يحذر من الإخلال بقرارات الحكومة: سنتصدى بكل حزم

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أي محاولات للإخلال بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة اليوم الثلاثاء، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أجهزة الدولة ستتصدى لهذه المحاولات بكل حزم وحسم في إطار القانون.
مترو-الانفاق-الخط-الثانى

12 ساعة فقط.. مواعيد مترو الأنفاق الجديدة بعد إعلان حظر التجول

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، تغيير مواعيد تشغيل القطارات اعتبارا من يوم عد الأربعاء، موضحا أن "المترو سيعمل من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساءً"، في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال على البلاد.
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