100 مليار وإعفاءات.. هل تنجح الإجراءات الاقتصادية في مواجهة آثار كورونا؟

القطاع غير الرسمي والمحلات أبرز المتضررين من الإجراءات الاحترازية.. وخبراء يطالبون بقرارات اقتصادية عاجلة تشمل إعفاء المشروعات من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مخصصات التموين وخفض أسعار الطاقة

تحرير:أحمد البرماوي ورنا عبد الصادق ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٢ م

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الحكومة، لمواجهة الآثار السلبية وتداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية، لافتة إلى أن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس من الصين إلى جميع دول العالم أثر سلبًا على سلاسل التوريد والسياحة وحركة الطيران والسفر والتجارة والشحن، وانعكست سلبًا بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 2014، ومن المحتمل أن تتطور المخاطر الاقتصادية إلى مخاطر مالية إذا لم تستجب الحكومات بما فيه الكفاية.

وأضافت الوزيرة أنه في ضوء الوتيرة السريعة لانتقال العدوى إلى دول إضافية، فإن التعافي السريع لم يعد من التوقعات المحتملة، مشيرة إلى عدم كفاية تأثير السياسات النقدية لعلاج الأزمة الحالية، بل يجب أن تمتد لتشمل سياسات حكومية لتعزيز قطاع الرعاية الصحية وتمويل سلسلة الإمداد والإقراض المصرفي والسيولة. 100

وأضافت الوزيرة أنه في ضوء الوتيرة السريعة لانتقال العدوى إلى دول إضافية، فإن التعافي السريع لم يعد من التوقعات المحتملة، مشيرة إلى عدم كفاية تأثير السياسات النقدية لعلاج الأزمة الحالية، بل يجب أن تمتد لتشمل سياسات حكومية لتعزيز قطاع الرعاية الصحية وتمويل سلسلة الإمداد والإقراض المصرفي والسيولة.

100 مليار جنيه

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي أتاحت وفورات مالية لمثل تلك الظروف الاستثنائية، لافتا إلى أن مبلغ الـ100 مليار جنيه جاهزة من الاحتياطيات العامة للدولة، وهي الأموال الموجودة للتعامل مع مثل هذه الظروف، كما أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المبلغ الذي تم تخصيصه ضمن الخطة الشاملة لمكافحة فيروس كورونا يأتي من موازنة الدولة، وتم وضعه كمبلغ احتياطي تحت تصرف الجهات المعنية.

ويرى الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، أن تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا أمر جيد، لكن كيف سيتم تخصيص هذا المبلغ بين القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة؟ وأين سيتم توجيهه؟ لافتًا إلى أن هناك قطاعات عديدة بحاجة إلى دعم خاصة الصحة والسياحة والتجارة والصناعة وغيرها من القطاعات المتضررة من أزمة كورونا.

أهم الإجراءات

تشمل أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة/ خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، إلى جانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% من الضريبة المستحقة عليهم، فضلا عن خفض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمائية اللازمة لتمويل رأس المال، وتأجيل الاستحقاقات الانتمائية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.

وشملت الإجراءات أيضًا إعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائيًّا وتأجيلها للمقيمين حتى بداية 2022، وتخفيض ضريبة الدمغة على توزيع الأرباح بنسبة 50%، إلى جانب تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لعشرين عامًا بسعر عائد 10% للتمويل العقاري، بالإضافة إلى إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه بعائد سنوي 10% لتمويل شبكات القطاع الخاص الصناعي، وضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، ومد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، فضلا عن منح العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14% اعتبارًا من العام المالي المقبل.

دعم القطاع المصرفي

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن هناك آليات تعامل مقترحة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي كورونا على الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن هناك إجراءات تم اتخاذها بالفعل من قبل البنك المركزي تتعلق بتيسير الحصول على الخدمات المصرفية من خلال قيام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل، وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

وأضاف عامر، أنه تم دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس، ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وكذلك تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، ووضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.

وفيما يخص الإجراءات المتعلقة بالعمليات المصرفية التي تم اتخاذها بالفعل من قبل البنك المركزي، أكد عامر أنها شملت استمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء، والتغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي، وإجراء الصيانة الدورية لها، والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل، والاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة الفروع ومركز النقد الخاصة بهم، والعمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الالكترونية لمدة 6 أشهر، وزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان، وحث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى القرار المهم الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الاستثنائي منتصف شهر مارس الماضي، بتخفيض معدل الفائدة بواقع 3%، مؤكدًا أن هذا القرار يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي بكل القطاعات، وأنه أخذ في اعتباره التوقعات المستقبلية للتضخم.

حماية البورصة

أكد محمد النجار المحلل المالي، أن الحكومة والبنك المركزي اتخذوا اجراءات عديدة لحماية ودعم البورصة من الآثار السلبية لكورونا، خاصة مع تراجع مؤشراتها بشكل ملحوظ منذ بداية ظهور الفيروس عالميًّا، وما سببه من تداعيات وخسائر فادحة لكل البورصات العالمية والعربية، مضيفا أن تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه لدعم البورصة يساهم بشكل كبير في حمايتها من الآثار السلبية جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتقلبات السوق.

وأوضح النجار، أن خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% يدعم أيضًا البورصة المصرية، إلى جانب خفض الضرائب على تعاملات البورصة، وعمليات شراء الأسهم من جانب البنوك العامة، تساهم أيضًا في كبح الموجة البيعية.

ومن المتوقع أن يقوم المركزي بشراء أسهم بقيمة 20 مليار جنيه في الشركات المدرجة لدعم البورصة، ويمثل هذا الرقم نحو 5% من القيمة السوقية الإجمالية لمكونات مؤشر إيجي إكس 100 البالغة نحو 380 مليار جنيه، بحسب الخبراء. ويتيح النظام للبنك المركزي الصادر بالقرار رقم 64 لسنة 2004 مجالا كبيرا للتدخل في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية.

وقرر مجلس الوزراء تعديل مشروع قانوني الضريبة على الدمغة وعلى الدخل ضمن الإجراءات الهادفة لمواجهة تأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد، ونص التعديل على تخفيض ضريبة الدمغة على المتعاملين في البورصة إلى 0.125% بدلا من 0.15% لغير المقيمين، وإلى 0.05% للمقيمين بدلا من 0.15%. كما تقرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كان متوقعًا العمل بها خلال العام الجاري، إلى يناير 2022.

وترى رضوى السويفي المحلل المالي، أن التقلبات ستكون هي الحالة المسيطرة على السوق خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن مدى هذه التقلبات سيعتمد بشكل كبير على تطورات أزمة كورونا، والتي ستكون حاسمة في معرفة الأثر الكامل للأزمة على الاقتصاد العالمي، موضحة أن تحركات السوق ستعتمد أيضًا على كيفية تعامل الحكومة مع الأزمة، لافتة إلى أنه في حالة حدوث إغلاق تام بالبلاد، ستواصل أسعار الأسهم الهبوط بطبيعة الحال.

200 مليون جنيه لدعم الاتصالات

دعمًا للاقتصاد وسريان الأعمال من المنازل بشكل مؤقت، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الإنترنت المنزلي للأفراد بنسبة 20% بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة، لجميع شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمي خدمات الإنترنت.

حماية النشاط الصناعي والسياحي والعقاري

اتخذت الحكومة إجراءات عديدة لحماية النشاط الصناعي، ومنها خفض سعر الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بأكمله إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويمثل هذا انخفاضًا بـ25% في سعر الغاز المورد لمصانع الأسمنت والتي كانت تدفع 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، و18% لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين التي كانت تدفع 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتقرر أيضًا خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلووات في الساعة، مع تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3-5 سنوات مقبلة.

وقررت الحكومة أيضًا تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، مع السماح لها بسداد الضريبة المستحقة على عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.

وقرر البنك المركزي تخفيض نسبة الفائدة إلى 8% بدلا من 10% على مبادرات القطاع الخاص الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل ومبادرة دعم إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، مشيرا الى أن التخفيض سيطبق بأثر رجعي على المستفيدين من تلك المبادرات.

وأطلق البنك المركزي، في الشهور الماضية 3 مبادرات بقيمة إجمالية 200 مليار جنيه بينها 100 مليار جنيه لتمويل توسعات الشركات الصناعية القائمة بفائدة 10% متناقصة، وذلك لمن تقل مبيعاتهم عن مليار جنيه. وتنص المبادرة الثانية على تمويل شراء وحدات عقارية بحد أقصى 2.25 مليار جنيه لمتوسطي الدخل وعلى فترات طويلة. وتنص المبادرة الثالثة على تمويل القطاع السياحي بـ50 مليار جنيه، لدعم وإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.

الحماية الاجتماعية

تعتزم وزارة التضامن الاجتماعي ضم 60 ألف أسرة إلى برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" خلال الشهرين المقبلين، ضمن الجهود المبذولة من جانب الدولة لمساعدة المتضررين من أزمة تفشي فيروس كورونا، بحسب تصريحات نيفين القباج وزيرة التضامن. ومن المقرر أن ترفع الوزارة أيضًا العائد الشهري للرائدات الريفيات إلى 900 جنيه شهريًّا من 350 جنيها حاليا، كما ستضم الوزارة السيدات 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور المسنين تحت مظلة الحماية الاجتماعية.

وأعلنت وزارة القوى العاملة صرف منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة من المقيدين بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات بقيمة 500 جنيه لكل عامل تصرف من مكتب البريد الكائن بمحل إقامته، لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على أزمة فيروس كورونا. فيما أعلنت البنوك الحكومية المتمثلة في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر عن طرح شهادات ادخار جديدة بعائد 15%، للتخفيف من آثار خفض المركزي لسعر الفائدة بنسبة 3%، وقدرت حصيلة الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت 15 % التى طرحها بنكا الأهلي ومصر بنحو 6.2 مليار جنيه خلال يومها الأول فقط.

حماية أصحاب المعاشات والموظفين

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتي تبلغ 35 مليار جنيه، إلى جانب إقرار علاوة دورية للمعاشات بقيمة 14% بداية من أول يوليو المقبل.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتي تقدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه فى السنوات التالية، لافتًا إلى أنه سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1-7-2005 وحتى 30-6-2016.

وأضاف الوزير أن العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ14% اعتبارًا من العام المالي المقبل، التى ستقوم صناديق المعاشات بصرفها، تتحملها الخزانة العامة للدولة ضمن قسط فض التشابكات البالغ 170 مليار جنيه. كما تقرر منح العاملين بالدولة علاوات دورية بداية من العام المالي المقبل 2020-20121، وتبلغ تكلفة هذه العلاوات، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة نحو 31 مليار جنيه، بحسب معيط

اقتصاديون: إجراءات جيدة لكن ليست كافية

يرى هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن ضخ المزيد من المليارات في روؤس أموال الشركات المقيدة بالبورصة والمتعثرة ماليا يعد أكثر فائدة واستدامة للاقتصاد المصري من ضخها لمساعدة البورصة المصرية، مضيفا أنه لا بد للحكومة من الاستفادة من قرار خفض أسعار الفائدة، وخاصة أنه يساهم في توفير نحو 150 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة.

وأشار توفيق إلى ضرورة قيام الحكومة بتوجيه هذا المبلغ لدعم المتضررين من أزمة فيروس كورونا وهم الأفراد، وليس عملاء البنوك فقط، مطالبًا بتوفير هذه المبالغ إلى عمال الفنادق والمولات والكافيهات وغيرهم من المتضررين.

وتؤكد الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية جيدة، وفي صالح الاقتصاد المصري، موضحة أن الدولة لا بد أن تعمل أيضًا على 3 محاور رئيسية، وهي السياسات المالية والنقدية والقطاعية للحد من آثار انتشار فيروس كورونا.

وأضافت المهدي، أنه لا بد من اتخاذ إجراءات أخرى لحماية الاقتصاد، ومنها إعفاء المشروعات من ضريبة القيمة المضافة خلال الأشهر المقبلة تخفيفًا للأعباء المالية عليهم، إلى جانب زيادة مخصصات التموين للفقراء ومحدودي الدخل، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ قرارات سريعة بخفض أسعار الطاقة سواء الكهرباء أو الغاز الطبيعي أو السولار.

تأثير الإجراءات الاحترازية على الاقتصاد

اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا، شملت فرض حظر للتجوال ما بين 7 مساء وحتى 6 صباحا بدءًا من يوم الأربعاء الماضي ولمدة أسبوعين، كما قررت الحكومة مد تعليق حركة الطيران في المطارات المصرية 15 يومًا حتى منتصف أبريل، فضلا عن تقليص ساعات العمل بالبورصة والبنوك، وتقليل عدد موظفي الدولة، وإغلاق تام للمطاعم والمقاهي وغيرها من وسائل الترفيه.

يقول الدكتور إبراهيم العيسوي الخبير الاقتصادي، إن أكثر الفئات تضررا من هذه الإجراءات هم العاملون بالقطاع غير الرسمي والباعة الجائلون، خاصة في ظل فرض قرار حظر التجوال، مضيفا أن أصحاب المحلات التجارية ومقدمي الخدمات يتضررون أيضا من هذه الاجراءات، متوقعا حدوث ركود كبير في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع توقف حركة البيع والشراء.

ويرى بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، في مذكرة بحثية له، أن هذه الاجراءات الاحترازية قد تؤثر على ثلث الاستهلاك الخاص في مصر، مشيرا إلى أنه يمثل نحو 80% من الناتج المحلي الاسمي في البلاد، في حين ستتضرر تجارة التجزئة غير الغذائية من تلك الإجراءات التي تهدف إلى إبطاء حركة المستهلكين، مشيرا إلى أن عوائد السياحة وقناة السويس اللتين تمثلان معا نحو 5% من الناتج المحلي الاسمي بالبلاد مهددة أيضًا بتباطؤ كبير.