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«تطوع للدفاع عن الوطن».. وفاة حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق

تحرير:محمد فتحي ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٣١ م
الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
توفى اليوم، الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر وعضو مجلس حكماء المسلمين ووزير الأوقاف الأسبق، عن عمر يناهز 89 عاما، بعد صراع مع المرض. ونعى الأزهر الشريف العالم الجليل والمفكر الإسلامي الكبير، مؤكدًا أن التاريخ سيظل يذكر فقيد الأزهر والأمة العربية والإسلامية بعلمه وفكره الوسطي ومؤلفاته التي تعد من أقوى المراجع في الفلسفة الإسلامية، والتي تمتاز بقوة الحجة والبرهان، أبرزها: مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات التجديد، الشك المنهجي بين ديكارت والغزالي، الإسلام في تصورات الغرب، دراسات في الفلسفة الحديثة، الفكر الديني وقضايا العصر.
ويشير الأزهر إلى أن المفكر الراحل بدأ نبوغه الفكري وهو ابن 17 عامًا، وتطوع للدفاع عن الوطن ضد العدوان الثلاثي وهو في عامه الجامعي الأول، ثم كان الأول في مسابقة إيفاد أعلنها الأزهر فسافر إلى ألمانيا في 1962م، وأثبت نبوغه ورقي فكره، فعاد إلى مصر مدرسًا في أصول الدين بالأزهر، ثم نائبًا لرئيس الجامعة، ثم
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: نبذل مجهودا كبيرا لمواجهة كورونا ونحتاج تعاون الجميع

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لمجتمع التعليم المصري، من طلاب وأولياء أمور ومعلمين، حيث قال: "إننا جميعًا نواجه خطرًا عالميًا يتمثل في الجائحة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، ونود أن ندعو كل أطراف التعليم في مصر من طلاب وأولياء أمور ومعلمين وإداريين وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والإعلام المصري إلى تفهم ما تقوم به الدولة المصرية هذه الأيام، وكذلك ندعو الجميع الي إدراك العقبات والصعوبات، والفرص أيضا، وضرورة التعاون معا لنصل بأبنائنا إلى بر الأمان".
معاشات (4)

لمنع الزحام.. محافظ المنيا يتابع صرف المعاشات بالمنافذ الإضافية

تابع اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، الإجراءات المُتّبعة لصرف المعاشات بمدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف الثانوية بمدينة المنيا، واطمأن على اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكان المحافظ قد قرر فتح عدد من المنافذ الإضافية لصرف المعاشات بمراكز الشباب والمدارس بجميع مراكز المحافظة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 1/4/2020، بهدف منح الازدحام أو التجمعات أمام مكاتب البريد.
تسريب-بترول

بسبب كورونا.. حقيقة عزل 150 عاملًا في حقول بترول بلاعيم

قال الدكتور ماجد صقر مساعد رئيس شركة بترول بلاعيم (بتروبل)، إن ما نشر عن عزل 150 عاملاً بشركة بتروبل ببورسعيد أسبوعين غير دقيق، حيث إن حالة الوفاة التى حدثت فجر يوم 29/3/2020 على حفار تابع لشركة الحفر المصرية يقوم بأعمال الحفر لصالح شركة بتروبل كانت نتيجة أزمة قلبية، مشيرا إلى أن العامل تابع لشركة الحفر المصرية. وأضاف "صقر" فى تصريحات صحفية، أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد طلبت على سبيل الإجراءات الاحترازية إبقاء طاقم الحفار تحت المراقبة الصحية لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم من اى مرض معدى.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

رفض رد المصروفات وتسريح العاملين.. برلماني يُهاجم المدارس الخاصة

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تسريح بعض المعلمين العاملين في المدارس الخاصة، وكذلك باقي أفراد المنظومة، وذلك بحجة الأوضاع الراهنة، مما يعد تعسفًا واضحًا وصريحًا ضد المعلمين، فى الوقت الذي رفض أصحاب المدارس رد جزء من المصروفات لأولياء الأمور بعد قرار تعليق الدراسة.
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الأوقاف: الأخذ بنصائح الأطباء فرض.. والمخالفة معصية

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إن دفع الهلاك المتوقع أولى من دفع المشقة، وأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وما جاءت الأديان الا لتصحيح المفاهيم الخاطئة عند الناس، داعيا إلى الأخذ بنصيحة الأطباء باعتبارهم أهل الخبرة والذكر لقوله تعالى في كتابه الكريم: "فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، مثمنا ما يبذلوه من جهود حثيثة في خدمة الانسانية وفي مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
احمد-الطيب (3)

شيخ الأزهر: نضال الشعب الفلسطيني مشروع يجب دعمه من المنصفين

تحل على العالم في الثلاثين من مارس كل عام ذكرى «يوم الأرض الفلسطيني»، وتعود أحداثه إلى مارس 1976 بعد أن صادرت سلطات الاحتلال الصهيوني أجزاءً ومساحات من أراضي الشعب الفلسطيني، وهو يوم وحدث محوري في تاريخ القضية الفلسطينية.
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وزير الأوقاف: عقوبة فتح أي مسجد هي إنهاء الخدمة مباشرةً

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على جميع العاملين بها استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أى تراخٍ فى التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة. وشدد الوزير، فى بيان اليوم الإثنين، أن إنهاء خدمة أي مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع. وخصصت الوزارة، أرقام للإبلاغ عن أي مخالفة في ذلك يتم الاتصال بالخط الساخن : 01008806466 ، أو التسجيل على الرابط التالي المخصص لذلك على موقع الوزارة.
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تخصيص 20% من حساب إدارات الأوقاف لمساعدة متضرري كورونا

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، تخصيص 20% من حساب جميع مجالس الإدارات المرحل في 15 مارس الجاري، لبند البر وتخصيصه لمساعدة المتضررين من آثار فيروس كورونا، وذلك من أرصدة حسابات جميع مجالس الإدارات التي تزيد على 20 ألف جنيه في هذا التاريخ.
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