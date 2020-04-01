«تطوع للدفاع عن الوطن».. وفاة حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق

تحرير:محمد فتحي ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٣١ م

الأزهر الشريف

توفى اليوم، الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر وعضو مجلس حكماء المسلمين ووزير الأوقاف الأسبق، عن عمر يناهز 89 عاما، بعد صراع مع المرض. ونعى الأزهر الشريف العالم الجليل والمفكر الإسلامي الكبير، مؤكدًا أن التاريخ سيظل يذكر فقيد الأزهر والأمة العربية والإسلامية بعلمه وفكره الوسطي ومؤلفاته التي تعد من أقوى المراجع في الفلسفة الإسلامية، والتي تمتاز بقوة الحجة والبرهان، أبرزها: مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات التجديد، الشك المنهجي بين ديكارت والغزالي، الإسلام في تصورات الغرب، دراسات في الفلسفة الحديثة، الفكر الديني وقضايا العصر.

ويشير الأزهر إلى أن المفكر الراحل بدأ نبوغه الفكري وهو ابن 17 عامًا، وتطوع للدفاع عن الوطن ضد العدوان الثلاثي وهو في عامه الجامعي الأول، ثم كان الأول في مسابقة إيفاد أعلنها الأزهر فسافر إلى ألمانيا في 1962م، وأثبت نبوغه ورقي فكره، فعاد إلى مصر مدرسًا في أصول الدين بالأزهر، ثم نائبًا لرئيس الجامعة، ثم