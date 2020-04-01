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ميركل تطالب الألمان بعدم الخروج: «الوباء لا يعرف الأعياد»

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٣ م
ميركل
ميركل
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "يجب على الناس في ألمانيا الامتناع عن السفر والزيارة خلال عطلة عيد الفصح بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)"، ومددت قيود الخروج حتى 19 أبريل الجاري. وأضافت ميركل - في تسجيل تليفزيوني اليوم الأربعاء - أنه يجب على الأشخاص في ألمانيا أيضًا التكيف مع قيود الاتصال الصارمة في عيد الفصح، حيث ترغب الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات تمديد القواعد الحالية بسبب أزمة على الأقل حتى 19 أبريل.
جاء ذلك عقب إعلان المستشارة أنجيلا ميركل عن مؤتمر عبر الهاتف مع رؤساء وزراء الولايات الاتحادية. وتابعت ميركل قائلة: "هذا يعني أن التوصية العاجلة من السياسيين بإبقاء الاتصالات الخاصة عند الحد الأدنى تنطبق أيضًا على عيد الفصح"، لافتة إلى أن المواطنين مطالبون بتجنب الرحلات الخاصة والزيارات من الأقارب. وقالت:
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كورونا حول العالم| أكثر من 44 ألف وفاة والإصابات تقترب من المليون

تزايدت أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بصورة مخيفة فى ظل سقوط مزيد من المصابين والوفيات نتيجة تفشى الفيروس التاجى، حيث وصلت أعداد الإصابات حتى الآن 882,751 إصابة حول العالم، فيما توفى أكثر من 44,150 ألف شخص، وفى المقابل تعافى من المرض القاتل 185,175 حالة.
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إسرائيل تتحول من إنتاج الصواريخ إلى أجهزة التنفس

أعلنت وزارة قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تم تحويل بعض خطوط إنتاج الصواريخ لتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، في مسعى لمواجهة النقص في المعدات الطبية المستخدمة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحة أنه تم افتتاح خط لإنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي في قسم إنتاج الصواريخ في شركة "إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء".
كوريا - كورونا

تايوان تتبرع بـ10 ملايين كمامة للمتضررين من كورونا

أعلنت الرئيسة التايوانية تساي إنج-ون، اليوم الأربعاء، إن تايوان سوف تتبرع بـ10 ملايين من الأقنعة الجراحية الواقية (كمامة) للبلدان الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في خطوة للمساهمة في مكافحة الفيروس، بل ويمكن أن تعمل أيضا على تقوية العلاقات بين الدول ذات الفكر المشترك، قائلة إن واجب تايوان كعضو في المجتمع الدولي يحتم عليها تقديم الدعم الكامل للعاملين بالقطاع الطبي في الخطوط الأمامية.
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ألمانيا تقر قواعد جديدة لشبكات التواصل الاجتماعي

وافقت الحكومة الألمانية، على قواعد جديدة لشبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وانستجرام، وتمنح القواعد الجديدة المزيد من الحقوق للمستخدمين في حالات التعرض للتهديد أو الهجوم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتنص على إلزام هذه الشبكات بستهيل إجراءات تسجيل الشكاوى على سبيل المثال، وفي حال عدم إزالة منشور مبلغ عنه، يمكن للمستخدم أن يطالب بمراجعة طلبه وتبرير عدم الحذف، كما تلزم شبكات التواصل الاجتماعي بإسراع الكشف عن هوية أفراد متهمين بتوجيه إهانات عبر هذه الشبكات، وذلك في حال صدور قرار من المحكمة بذلك.
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ميركل تجري مشاورات مع حكومات الولايات بشأن «كورونا»

تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية بشأن مكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومن المنتظر أن يتم تقييم للتطورات الراهنة المتعلقة بأعداد الإصابات الجديدة في ألمانيا، وذلك للوقوف على مدى فعالية الإجراءات المتخذة حتى الآن لمكافحة انتشار الوباء. وكانت الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت، في مارس الماضي، على فرض قيود مشددة على الاختلاط الاجتماعي حتى 5 أبريل الجاري على الأقل، ومن المتوقع تمديد هذه الإجراءات.
أنجيلا-ميركل

ألمانيا عن «لقاح كورونا والطبيب التونسي»: معلومات خاطئة

ردت وزارة الخارجية الألمانية على منشور متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن حديث المستشارة أنجيلا ميركل عن لقاح مضاد لفيروس كورونا يطوره طبيب تونسي. وكتبت الوزارة عبر حساب المركز الألماني للإعلام التابع لها على "تويتر"، ليل الجمعة، إن هذه المعلومات "خاطئة"، مضيفة أن التصريح المنسوب لميركل ما هو إلا ترجمة غير صحيحة لمقاطع فيديو تتحدث فيها، موضحة أن المستشارة الألمانية كانت تتحدث في التسجيل المصور عن محادثاتها مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية الاتحادية، حول مكافحة فيروس كورونا، خاصة من خلال تقييد اللقاءات الاجتماعية.
كورونا

كورونا: 42 ألفا إصابة بألمانيا.. وفرنسا تعيد 100 ألف مواطن

أظهرت إحصائيات من معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 42 ألفا و288 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 253، وأوضحت البيانات أن الإصابات ارتفعت بواقع 5 آلاف و780 حالة مقارنة باليوم السابق، بينما زادت الوفيات بواقع 55 حالة. وتحل ألمانيا في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات المسجلة. وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية بافاريا، قد فرضت مؤخرا عزلا شاملا في محاولة لردع تفشي الوباء.
أنجيلا-ميركل

مبدئيا.. نتائج فحص أنجيلا ميركل الخاص بكورونا سلبية

أعلنت برلين أن الفحص الأول للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الخاص بفيروس كورونا المستجد، أعطى نتائج سلبية، ما يشير مبدئيا إلى عدم إصابتها بعدوى المرض المميت، إذ قال المتحدث باسم مكتب الوزراء الألماني، شتيفان زايبيرج، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الإثنين، إن نتائج الفحص الذي تم إجراؤه اليوم سلبية»، لافتًا إلى أن المستشارة الألمانية وبالرغم من ذلك، ستخضع خلال الأيام القريبة لفحوصات طبية جديدة للتأكد من النتيجة التي أظهرت مؤخرًا، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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