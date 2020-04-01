عودة الكبار.. الدراما النسائية «تحتكر» خريطة رمضان

غادة عبد الرازق تخوض السباق بسلطانة المعز، ونيلي كريم تشعل المنافسة بـ100وش، وغادة عادل في ليالينا، بينما تلتقي نادية الجندي، ونبيلة عبيد في سكر زيادة، ومي عز الدين تنافس بخيط حرير.
تتصدر البطولة النسائية دراما رمضان 2020، ويجري العمل على قدم وساق من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني، ويشهد رمضان هذا العام عودة الفنانات الكبار نادية الجندي، ونبيلة عبيد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات، وبعد غياب العام الماضي تعود يسرا، ونيللي كريم وهيفاء وهبي، وبعد غياب عامين تعود زينة، وغادة عادل، وتطل مني زكي على جمهورها بعد غياب 4 سنوات عن دراما رمضان، فيما حرصت بعض النجمات على التواجد على الخريطة الرمضانية مثل العام الماضي أبرزهم دينا الشربيني، وغادة عبد الرازق، وياسمين عبد العزيز، ومي عز الدين.
لما كنا صغيرين
تخوض ريهام حجاج السباق الرمضاني بمسلسل «لما كنا صغيرين»، وينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية التشويقية الرومانسية، ويشارك في البطولة محمود حميدة، ونسرين أمين، ومنة فضالي، وحسن عبدالله، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.
دهب عيرة
بعد غيابها عن الدراما
لما كنا صغيرين
تخوض ريهام حجاج السباق الرمضاني بمسلسل «لما كنا صغيرين»، وينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية التشويقية الرومانسية، ويشارك في البطولة محمود حميدة، ونسرين أمين، ومنة فضالي، وحسن عبدالله، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.
دهب عيرة
بعد غيابها عن الدراما الرمضانية العام الماضي تعود يسرا بـ"دهب عيرة"، المقرر عرضه رمضان المقبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول صاحبة مصنع ملابس تنغمس في شغلها وتهمل رعاية نجلها الطالب الجامعي الذي يتحول إلي مدمن مخدرات، وتتوالى الأحداث، ويشارك في البطولة حلا شيحة، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين شركة العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
تقاطع طريق
تعود الفنانة منى زكي للدراما التليفزيونية الرمضانية بمسلسل "تقاطع طرق" تأليف وإخراج تامر محسن، بطولة محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، بعد غياب 4 سنوات منذ مسلسل"أفراح القبة" مع إياد نصار والذي عرض في 2016.
100 وش
في دور جديد عن ما قدمته الفنانة نيللي كريم، تخوض الماراثون الرمضاني بمسلسل "100وش"، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي ويعتمد على كوميديا الموقف وتجسدها شخصية فتاة تدعى "سكرة"، تحمل عدة صفات في شخصيتها منها: خفة الدم والعناد الذي يعرضها لعدة مشاكل مع من حولها ويشاركها البطولة آسر ياسين.
ونحب تاني ليه
ياسمين عبد العزيز تخوض المنافسة بمسلسل "ونحب تاني ليه" مع تارا عماد، وشريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وإسلام جمال، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج سينرجي، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي ويناقش المشاكل الأسرية تتخللها بعض المواقف الكوميدية.
سكر زيادة
بعد غياب سنوات عن الدراما التليفزيونية تعود نجمة الجماهير نادية الجندي، وتلتقي مع نبيلة عبيد، وسميحة أيوب في مسلسل "سكر زيادة" والمقرر عرضه في رمضان، وهو الاسم النهائي بديلا عن "نساء من ذهب"، ومن تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان، والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكي كوميدي أنتجته شركة ديزني.
أسود فاتح
الفنانة هيفاء وهبي تخوض السباق بمسلسل "أسود فاتح" وتدور أحداثه في إطار إجتماعي تشويقي، وتجسد شخصية سيدة أعمال، ويشارك في البطولة شريف سلامة وفراس سعيد وصبري فواز، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.
فرصة تانية
في ثاني بطولاتها المطلقة بعد أن قدمت العام الماضي مسلسل "حكايتي" تشعل ياسمين المنافسة بمسلسل "فرصة تانية" مع دياب، وإدوارد، ومن إنتاج سينرجى، وتأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.
جمع سالم
زينة تخوض الماراثون بمسلسل "جمع سالم" وهو إجتماعي يناقش العلاقات الأسرية، ويشارك في البطولة ريم البارودي، ومحمد شاهين، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد.
خيط حرير
مي عز الدين تشارك بمسلسل "خيط حرير" وتضع أمالا كبيرة على نجاحه بعد ان قدمت الموسم الماضي "البرنسيسة بيسة"ويشارك في بطولة "خيط حرير"محمود عبدالمغني، ونيكولا معوض، ومي سليم وسوسن، ومن تأليف محمد سليمان عبدالملك وإخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.
لعبة النسيان
دينا الشربيني تخوض السباق بمسلسل "لعبة النسيان"، ويشارك في بطولته أحمد فهمي، وانجي المقدم، تأليف تامر حبيب، ومن إخراج هاني خليفة، والمأخوذ عن فورمات إيطالي.
سلطانة المعز
غادة عبد الرازق تطل على مهورها بمسلسل "سلطانة المعز" من خلال شاشة النهار التي عرضت البرومو التشويقي، ويشارك "غادة" البطولة محمد لطفي، ومحمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.
ليالينا
تشعل غادة عادل المنافسة من خلال مسلسل "ليالينا" ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني، وتدور أحداثه في فترة الثمانينات في إطار إجتماعي ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، ويشارك في البطولة إياد نصار، وميدو عادل.