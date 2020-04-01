عودة الكبار.. الدراما النسائية «تحتكر» خريطة رمضان

غادة عبد الرازق تخوض السباق بسلطانة المعز، ونيلي كريم تشعل المنافسة بـ100وش، وغادة عادل في ليالينا، بينما تلتقي نادية الجندي، ونبيلة عبيد في سكر زيادة، ومي عز الدين تنافس بخيط حرير.

تحرير:محمد أبو زيد ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ م

غادة عبد الرازق

تتصدر البطولة النسائية دراما رمضان 2020، ويجري العمل على قدم وساق من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني، ويشهد رمضان هذا العام عودة الفنانات الكبار نادية الجندي، ونبيلة عبيد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات، وبعد غياب العام الماضي تعود يسرا، ونيللي كريم وهيفاء وهبي، وبعد غياب عامين تعود زينة، وغادة عادل، وتطل مني زكي على جمهورها بعد غياب 4 سنوات عن دراما رمضان، فيما حرصت بعض النجمات على التواجد على الخريطة الرمضانية مثل العام الماضي أبرزهم دينا الشربيني، وغادة عبد الرازق، وياسمين عبد العزيز، ومي عز الدين.

لما كنا صغيرين تخوض ريهام حجاج السباق الرمضاني بمسلسل «لما كنا صغيرين»، وينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية التشويقية الرومانسية، ويشارك في البطولة محمود حميدة، ونسرين أمين، ومنة فضالي، وحسن عبدالله، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي. دهب عيرة بعد غيابها عن الدراما