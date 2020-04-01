جريمة

رفض دعوى تأديبية ضد 3 موظفين بهيئة السد العالي

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٩ م
أرشيفية
أرشيفية
رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، دعوى للنيابة الإدارية، تتهم فيها 3 مسئولين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، بارتكاب مخالفات أدت للمساس بالمال العام، إذ رأت المحكمة أن توقيع الجزاءات حق من حقوق جهة الإدارة وذلك في سياق سند من القانون، وألغت المحكمة العقوبات المفروضة من قبل جهات التحقيق متمثلة في مجازاة كلا من: مدير الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، ورئيس قسم الاستحقاقات، بخصم 5 أيام من راتب كل منهما، ومجازاة رئيس قسم شئون الخدمة بالهيئة بخصم 10 أيام من راتبه.
ونسبت النيابة الإدارية للموظفين قيام المُحال الأول بالموافقة على اعتبار فترة 9 أيام بديل راحة لسائق بالمخالفة للتعليمات واللوائح، وأعد الثاني مكاتبة بإجازة مرضية للسائق وضمنها بيانات مخالفة للحقيقة، وصرفت المحالة الثالثة مقابل مالي للسائق دون وجه حق بالمخالفة للتعليمات. وتبين من الفحص، أن المخالفات
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كلب

إصابة 7 أشخاص بينهم 4 أطفال بعقر كلب في سوهاج

شهدت قرية أولاد يحى، بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرقي محافظة سوهاج، مهاجمة كلب مصاب بداء السعار، لمجموعة من الأطفال وبالغين حاولوا التصدي له لمنعه من عقر الأطفال، ليسفر التعامل مع الكلب عن عقره 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، إثنين منهم فى حالة خطر، وعلى الفور استغاث الأهالي بسيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتقديم الإسعافات والأمصال اللازمة لحمايتهم من الإصابة بالتسمم جراء العدوى من الكلب المصاب بالسعار، فيما طارد الأهالي الكلب المسعور وقتلوه خشية عقره آخرين.
مجمع-محاكم-مجلس-الدوله-ببورسعيد

مجلس الدولة يتبرع لصندوق تحيا مصر لمكافحة كورونا

أعلن مجلس الدولة، مشاركة القائمين عليه من قضاة ومستشارين، المساهمة بمبلغ مالي، وإيداعه تحت تصرف صندوق تحيا مصر، وذلك إيمانًا من مستشاري مجلس الدولة، بأهمية التكاتف الوطني، في دعم جهود الدولة والأسر الأكثر تضررًا من وقف الأعمال والأنشطة، في سياق جهود مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، في حين طالب بيان رسمي كافة المواطنين بالالتزام بالاحتياطات والتدابير المعلنة من قبل الدولة، لتجاوز خطر انتشار فيروس كورونا، وتجنب المراحل المأساوية التي وصلت لها بعض الدول في التعامل مع هذا الوباء العالمي.
قوات-الداخلية (1)

التزام سكندري في حظر اليوم الـ6.. ومبادرة أمنية: «اطمئن نقدر»

واصلت مديرية أمن الإسكندرية، إطلاق مبادرتها لحث المواطنين على الالتزام بقواعد حظر التجوال اليومي الذي أقرته الدولة المصرية في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تم نشر لافتات جاء فيها: «من أجل صحتك وحياتك.. حياتك تهمنا.. التزموا المنازل»، تحت شعار «اطمئن نقدر»، حيث تواصلت قوات الأمن مع المواطنين، وطالبوهم بالحرص على استكمال الالتزام بقرار الحظر اليومي، والتزام المنازل، وعدم تعريض حياتهم لخطر الإسهام في نشر العدوى.
تهريب-مستلزمات-طبية (2)

ضبط مخزن مستلزمات لمكافحة «كورونا» في شقة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بالتعاون مع مباحث التموين وإدارة الصيدلة بالمحافظة، من ضبط شقة سكنية، استخدمها ملاكها فى تخزين مستلزمات طبية وقائية، لازمة للأطباء والمستشفيات والمواطنين، لأخذ احتياطات مكافحة عدوى فيروس كورونا، وذلك بقصد حجب تلك السلع من كمامات وجوانتيات طبية وكوحول إثيلي، وشاش وقطن معقم، بغرض رفع سعرها، بيعها بمبالغ كبيرة مغالى فيها في السوق السوداء، مستغلين أزمة مكافحة انتشار العدوى، وتحفظت قوات الضبط على المستلزمات الطبية بالشقة، تحت تصرف النيابة العامة.
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وزارة-الداخلية

ضبط 1500 كمامة مغشوشة داخل مصنع ملابس بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط ما يقرب من 1500 كمامة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بمنطقة أبوصوير، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءت اللازمة. كان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العقيد ولاء رضوان، يفيد بورود معلومات حول أحد المصانع الذي يقوم بتصنيع كمامات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات استغلالا للظروف التي بها البلاد.
حبس-متهمه

77 شخصًا خالفوا الحظر بالإسكندرية .. والنيابة تُخلي سبيلهم بكفالات

أسفرت حملة الضبط عن مخالفي حظر التجوال في محافظة الإسكندرية خلال الأيام الأربعة الماضية عن ضبط نحو 77 شخصا خالفوا القرار وتجولوا في شوارع المدينة بعد الساعة السابعة مساء، بالمخالفة لقرار حظر التجول اليومي، منذ الساعة 7 مساءً حتى 6 صباحًا، بشرق وغرب المدينة، إذ تم عرض جميع المضبوطين على نيابتي شرق وغرب التي قررت إخلاء سبيل جميع المضبوطين بكفالات تتراوح من 1000 إلى 4000 جنيهًا مع احالتهم للمحاكمة، حيث تم ضبط 51 شخصا خالفوا توقيت الحظر بحي غرب، و20 أخرين بحي شرق، و6 بحي المنتزه.
المتهمة (2)

بكفالة 20 ألف جنيه.. إخلاء سبيل المدونة مودة الأدهم

أخلت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم الأحد، سبيل المدونة مودة الأدهم - ذات المليون ونصف متابعا على «الإنستجرام» - بكفالة 20 ألف جنيه، بعد اتهامها بخرق حظر التحرك في مدينتي، وذلك بعد تلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارًا من المقدم تامر عبدالشافي، رئيس مباحث قسم التجمع الأول، بتحرير عدة بلاغات من سكان مدينتي والعديد من مستخدمي السوشيال ميديا ضد "مودة الأدهم" بسبب انتشار فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اخترقت بها حظر التجول بشوارع مدينتي، وهو ما يعد مخالفة لحظر التجول.
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بينهم 8 أطفال.. إصابة 18 شخصًا في حادث سيارة بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي المار على مركز ملوي جنوبي المنيا، مساء اليوم السبت، حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 18 شخصًا من بينهم 8 أطفال، تم نقل المصابين لمستشفى ملوي العام والمنيا الجامعي. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول 18 مصابا إثر حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي.
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