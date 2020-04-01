رفض دعوى تأديبية ضد 3 موظفين بهيئة السد العالي
٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٩ م
أرشيفية
رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، دعوى للنيابة الإدارية، تتهم فيها 3 مسئولين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، بارتكاب مخالفات أدت للمساس بالمال العام، إذ رأت المحكمة أن توقيع الجزاءات حق من حقوق جهة الإدارة وذلك في سياق سند من القانون، وألغت المحكمة العقوبات المفروضة من قبل جهات التحقيق متمثلة في مجازاة كلا من: مدير الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، ورئيس قسم الاستحقاقات، بخصم 5 أيام من راتب كل منهما، ومجازاة رئيس قسم شئون الخدمة بالهيئة بخصم 10 أيام من راتبه.
ونسبت النيابة
الإدارية للموظفين قيام المُحال الأول بالموافقة على اعتبار فترة 9 أيام بديل راحة
لسائق بالمخالفة للتعليمات واللوائح، وأعد الثاني مكاتبة بإجازة مرضية للسائق وضمنها
بيانات مخالفة للحقيقة، وصرفت المحالة الثالثة مقابل مالي للسائق دون وجه حق بالمخالفة
للتعليمات.
وتبين من
الفحص، أن المخالفات
ونسبت النيابة
الإدارية للموظفين قيام المُحال الأول بالموافقة على اعتبار فترة 9 أيام بديل راحة
لسائق بالمخالفة للتعليمات واللوائح، وأعد الثاني مكاتبة بإجازة مرضية للسائق وضمنها
بيانات مخالفة للحقيقة، وصرفت المحالة الثالثة مقابل مالي للسائق دون وجه حق بالمخالفة
للتعليمات.
وتبين من
الفحص، أن المخالفات المنسوبة إلى الموظفين لا تستوجب إحالتهم إلى المحكمة التأديبية
لتوقيع جزاءات أشد مما تملكه جهة عملهم في هذا الشأن، وورد في حيثيات الحكم أنه
بموجب هذا الرأي لا يجوز لجهة أخري بخلاف هيئة العمل التابع لها الموظفون الثلاثة
توقيع الجزاء عليهم.
واختتمت
المحكمة حيثيات رفض الدعوى بأن قرار إحالتهم للمحاكمة عن ذات الاتهامات ليس له أي سند
من القانون، على نحو يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.