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2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

تحرير:وكالات ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٨ م
فيروس كورونا_أرشيفية
فيروس كورونا_أرشيفية
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، اليوم الأربعاء، تسجل 2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15 ألفا و678 إصابة، مشيرًا أن عدد الوفيات بلغ 63 وفاة لترتفع الحصيلة إلى 277 حالة، بينما تعافى من الفيروس 333 شخصا، قائلا: «إن أكثر الإصابات بالفيروس التاجي كانت في مدينة إسطنبول، ومن ثم مدينة إزمير وأنقرة»، لافتًا أن نسبة الوفيات في تركيا بلغت 1.58% من إجمالي المصابين، حيث تعد نسبة ضئيلة مقارنة بدول عديدة أخرى، وفقًا لسبوتنيك.
في الوقت نفسه أعلن الوزير أن نحو 80 في المائة من وفيات كورونا في تركيا تجاوزت أعمارهم الـ60 عاما.وأعلنت وزارة الصحة التركية أن الاختبارات لفيروس كورونا بلغت 14 ألفا و396 ترفع الإجمالي إلى 106 آلاف و799 اختبارا، بينما بلغ عدد الإصابات بين أفراد الكادر الطبي 601 إصابة.وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11
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سد النهضة

إثيوبيا: بدء ملء سد النهضة خلال موسم الأمطار المقبل

حدد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مساء اليوم الأربعاء، الموعد النهائي لبدء ملء خزان سد النهضة، إذ نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء اليوم الأربعاء، عن رئيس الوزراء آبي أحمد، أن بلاده ستبدأ في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير، في موسم الأمطار المقبل. وأشارت الوكالة إلى أن تصريحات أحمد جاءت بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لبدء بناء مشروع سد النهضة على نهر النيل. وقال أحمد: إن الإثيوبيين أظهروا قدرتهم في تمويل المشروع بمواردهم الخاصة، وهم يولون مكانة خاصة للمشروع، لأنه رمز للسيادة والوحدة.
نتنياهو

«خوفًا من كورونا».. نتنياهو يأمر بعزل جميع الوافدين

كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزارة الخارجية، بعزل جميع القادمين إلى إسرائيل في الفنادق أو منشآت مخصصة للحجر الصحي، محذرًا من التجمعات للاحتفال بليلة عيد الفصح، مشيرًا أن الاحتفالات بـ«عيد المساخر» الشهر الماضي، كانت من بين الأسباب الرئيسية لانتشار الفيروس وخاصة بين اليهود من طائفة الحريدين. وقرر نتنياهو، أنه كلما تنجح وزارة الأمن بتزويد البلاد بمعدات فحص كورونا، وفقا لشروط حددتها وزارة الصحة، كان أفضل، وأنه ستتم دراسة إجراء الفحوص للعائدين من خارج إسرائيل أيضا، موعزا إلى وزارة المالية برصد ميزانية لذلك بصورة فورية.
فيروس كورونا

وفاة نائب في البرلمان الجزائري بفيروس كورونا المستجد

أعلن البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، وفاة النائب في المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الطيب عبد القادر زغيمي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. ووجه رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، تعازيه إلى عائلة البرلماني الراحل في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "في مرحلة صعبة تجتازها بلادنا نفقد اليوم النائب الطيب زغيمي عبد القادر الذي كان أحد رجالات ولاية البليدة وأعيانها ومحسنيها وأحد المساهمين في الاقتصاد الوطني، أتقدم بخالص العزاء لأسرة المرحوم أصالة عن نفسي ونيابة عن كل نواب المجلس راجيا من الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة".
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وفاة رئيس وزراء الصومال السابق نور عدى بـ«كورونا»

توفي رئيس الوزراء الصومالي الأسبق نور حسن حسين عدى، اليوم الأربعاء، في بريطانيا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بحسب ما أكد نجله محمد، والذي قال، في بيان، إن والده البالغ من العمر 83 عاما توفي في معهد الملك بلندن، حيث كان يتلقى العلاج خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بحسب ما نقلته وكالات أنباء. يذكر أن عدى، شغل منصب رئيس وزراء الصومال بين عامي 2007 و2009.
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اردوغان (3)

أردوغان يطلق حملة تبرعات لمواجهة كورونا.. ويُطالب أهل الخير بالمساهمة

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، حملة تبرعات وطنية لدعم متضرري فيروس كورونا، افتتحها بالتبرع براتبه لمدة 7 أشهر. وأضاف أردوغان، عقب اجتماع للحكومة بالعاصمة أنقرة، أنه يمكن للمواطنين المشاركة في هذه الحملة الهادفة لدعم متضرري كورونا، مؤكدا أنه ينتظر «إسهامات كبرى في هذه المرحلة من رجال الأعمال وأهل الخير»، مؤكدًا أنه سيضمن وصول الأموال المجموعة عبر الحملة الوطنية إلى مستحقيها عبر الاستعانة بمخاتير الأحياء.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ456 شخصا.. وحالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 113 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
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الصحة العالمية: العالم أضاع نافذة الفرص الأولى لمكافحة كورونا

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهتنوم جيلريسوس، أن فيروس كورونا المستجد خطير جدا والعالم أضاع نافذة الفرص الأولى لمكافحته بنجاح، لكن هذا الأمر لا يزال ممكنا. وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي للمنظمة، مساء اليوم الأربعاء: "الوقت المناسب للتحرك كان منذ شهرين، عندما أهدرنا نافذة الفرص الأولى، لكن الآن لدينا نافذة الفرص الثانية، التي من الضروري ألا نضيعها لإخماد ومكافحة الفيروس"،وفقا لروسيا اليوم.
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تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص، وكشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، الأحد الماضي، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد.
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