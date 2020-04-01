2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

تحرير:وكالات ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٨ م

فيروس كورونا_أرشيفية

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، اليوم الأربعاء، تسجل 2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15 ألفا و678 إصابة، مشيرًا أن عدد الوفيات بلغ 63 وفاة لترتفع الحصيلة إلى 277 حالة، بينما تعافى من الفيروس 333 شخصا، قائلا: «إن أكثر الإصابات بالفيروس التاجي كانت في مدينة إسطنبول، ومن ثم مدينة إزمير وأنقرة»، لافتًا أن نسبة الوفيات في تركيا بلغت 1.58% من إجمالي المصابين، حيث تعد نسبة ضئيلة مقارنة بدول عديدة أخرى، وفقًا لسبوتنيك.

في الوقت نفسه أعلن الوزير أن نحو 80 في المائة من وفيات كورونا في تركيا تجاوزت أعمارهم الـ60 عاما.وأعلنت وزارة الصحة التركية أن الاختبارات لفيروس كورونا بلغت 14 ألفا و396 ترفع الإجمالي إلى 106 آلاف و799 اختبارا، بينما بلغ عدد الإصابات بين أفراد الكادر الطبي 601 إصابة.وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11