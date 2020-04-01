جريمة

ضبط كمامات مغشوشة وسجائر مهربة في حملات تموينية

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٥ م
أرشيفية
أرشيفية
تشن مباحث التموين بمختلف المحافظات حملات أمنية، لضبط جرائم الغش التجاري، والسلع مجهولة المصدر، وتمكنت الحملة من ضبط مالك مصنع غير مرخص، يُدعى "ا.خ " 52سنه، خصص مكان بمنطقة بيجام دائرة قسم أول شبرا الخيمة، لإنتاج كمامات طبية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية مستغلا الأزمة الحالية لفيروس كورونا، بقصد ترويج بضاعته تلك مدخلًا الغش والتدليس على المواطنين، وضبطت قوات الحملة داخل المصنع 900 كمامة منتج نهائى وتحت التصنيع والتجهيز وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم 5240 جنح قسم ول شبرا الخيمة.
وفي الإسكندرية أمرت النيابة العامة بالتحفظ على 1000 علبه سجائر مجهولة المصدر ومهربة من الرسوم الجمركية، بعد ضبطها داخل محلان لتجارة السجائر بدائرة قسم شرطة باب شرق. وتبين ضبط القضيتين بناء على معلومات وردت إلى رجال المباحث العامة ومباحث التموين، تفيد بنشاط المتهمين الإجرامي، بالغش والتدليس وتهريب البضائع،
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كلب

إصابة 7 أشخاص بينهم 4 أطفال بعقر كلب في سوهاج

شهدت قرية أولاد يحى، بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرقي محافظة سوهاج، مهاجمة كلب مصاب بداء السعار، لمجموعة من الأطفال وبالغين حاولوا التصدي له لمنعه من عقر الأطفال، ليسفر التعامل مع الكلب عن عقره 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، إثنين منهم فى حالة خطر، وعلى الفور استغاث الأهالي بسيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتقديم الإسعافات والأمصال اللازمة لحمايتهم من الإصابة بالتسمم جراء العدوى من الكلب المصاب بالسعار، فيما طارد الأهالي الكلب المسعور وقتلوه خشية عقره آخرين.
مجمع-محاكم-مجلس-الدوله-ببورسعيد

مجلس الدولة يتبرع لصندوق تحيا مصر لمكافحة كورونا

أعلن مجلس الدولة، مشاركة القائمين عليه من قضاة ومستشارين، المساهمة بمبلغ مالي، وإيداعه تحت تصرف صندوق تحيا مصر، وذلك إيمانًا من مستشاري مجلس الدولة، بأهمية التكاتف الوطني، في دعم جهود الدولة والأسر الأكثر تضررًا من وقف الأعمال والأنشطة، في سياق جهود مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، في حين طالب بيان رسمي كافة المواطنين بالالتزام بالاحتياطات والتدابير المعلنة من قبل الدولة، لتجاوز خطر انتشار فيروس كورونا، وتجنب المراحل المأساوية التي وصلت لها بعض الدول في التعامل مع هذا الوباء العالمي.
قوات-الداخلية (1)

التزام سكندري في حظر اليوم الـ6.. ومبادرة أمنية: «اطمئن نقدر»

واصلت مديرية أمن الإسكندرية، إطلاق مبادرتها لحث المواطنين على الالتزام بقواعد حظر التجوال اليومي الذي أقرته الدولة المصرية في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تم نشر لافتات جاء فيها: «من أجل صحتك وحياتك.. حياتك تهمنا.. التزموا المنازل»، تحت شعار «اطمئن نقدر»، حيث تواصلت قوات الأمن مع المواطنين، وطالبوهم بالحرص على استكمال الالتزام بقرار الحظر اليومي، والتزام المنازل، وعدم تعريض حياتهم لخطر الإسهام في نشر العدوى.
تهريب-مستلزمات-طبية (2)

ضبط مخزن مستلزمات لمكافحة «كورونا» في شقة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بالتعاون مع مباحث التموين وإدارة الصيدلة بالمحافظة، من ضبط شقة سكنية، استخدمها ملاكها فى تخزين مستلزمات طبية وقائية، لازمة للأطباء والمستشفيات والمواطنين، لأخذ احتياطات مكافحة عدوى فيروس كورونا، وذلك بقصد حجب تلك السلع من كمامات وجوانتيات طبية وكوحول إثيلي، وشاش وقطن معقم، بغرض رفع سعرها، بيعها بمبالغ كبيرة مغالى فيها في السوق السوداء، مستغلين أزمة مكافحة انتشار العدوى، وتحفظت قوات الضبط على المستلزمات الطبية بالشقة، تحت تصرف النيابة العامة.
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مجمع-محاكم-مجلس-الدوله-ببورسعيد

مجلس الدولة يتبرع لصندوق تحيا مصر لمكافحة كورونا

أعلن مجلس الدولة، مشاركة القائمين عليه من قضاة ومستشارين، المساهمة بمبلغ مالي، وإيداعه تحت تصرف صندوق تحيا مصر، وذلك إيمانًا من مستشاري مجلس الدولة، بأهمية التكاتف الوطني، في دعم جهود الدولة والأسر الأكثر تضررًا من وقف الأعمال والأنشطة، في سياق جهود مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، في حين طالب بيان رسمي كافة المواطنين بالالتزام بالاحتياطات والتدابير المعلنة من قبل الدولة، لتجاوز خطر انتشار فيروس كورونا، وتجنب المراحل المأساوية التي وصلت لها بعض الدول في التعامل مع هذا الوباء العالمي.
تهريب-مستلزمات-طبية (2)

ضبط مخزن مستلزمات لمكافحة «كورونا» في شقة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بالتعاون مع مباحث التموين وإدارة الصيدلة بالمحافظة، من ضبط شقة سكنية، استخدمها ملاكها فى تخزين مستلزمات طبية وقائية، لازمة للأطباء والمستشفيات والمواطنين، لأخذ احتياطات مكافحة عدوى فيروس كورونا، وذلك بقصد حجب تلك السلع من كمامات وجوانتيات طبية وكوحول إثيلي، وشاش وقطن معقم، بغرض رفع سعرها، بيعها بمبالغ كبيرة مغالى فيها في السوق السوداء، مستغلين أزمة مكافحة انتشار العدوى، وتحفظت قوات الضبط على المستلزمات الطبية بالشقة، تحت تصرف النيابة العامة.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (3)

ضبط 4 أطنان مواد غذائية في مصنع غير مرخص ببنها

تشن الأجهزة الأمنية بمختلف محافظات الجمهورية، حملات مكثفة، لضبط جرائم الغش التجاري والمضانع غير المرخصة التي يقوم العاملين فيها بتصنيع وتعبأة منتجات مجهولة المصدر، وبيعها للجمهور لتحقيق أرباح مُبالغ فيها، واستهدفت الحملة أحد المصانع بمدنية بنها بمحافظة القليوبية، وضبطت 4 أطنان مواد ذغائية بداخله، غير مسجل عليها بيانات الانتاج ومصدر تلك السلع، وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرًا بواقعة الضبط، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وزارة-الداخلية

ضبط 1500 كمامة مغشوشة داخل مصنع ملابس بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط ما يقرب من 1500 كمامة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بمنطقة أبوصوير، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءت اللازمة. كان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العقيد ولاء رضوان، يفيد بورود معلومات حول أحد المصانع الذي يقوم بتصنيع كمامات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات استغلالا للظروف التي بها البلاد.
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