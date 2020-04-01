ضبط كمامات مغشوشة وسجائر مهربة في حملات تموينية

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٥ م

أرشيفية

تشن مباحث التموين بمختلف المحافظات حملات أمنية، لضبط جرائم الغش التجاري، والسلع مجهولة المصدر، وتمكنت الحملة من ضبط مالك مصنع غير مرخص، يُدعى "ا.خ " 52سنه، خصص مكان بمنطقة بيجام دائرة قسم أول شبرا الخيمة، لإنتاج كمامات طبية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية مستغلا الأزمة الحالية لفيروس كورونا، بقصد ترويج بضاعته تلك مدخلًا الغش والتدليس على المواطنين، وضبطت قوات الحملة داخل المصنع 900 كمامة منتج نهائى وتحت التصنيع والتجهيز وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم 5240 جنح قسم ول شبرا الخيمة.

وفي الإسكندرية أمرت النيابة العامة بالتحفظ على 1000 علبه سجائر مجهولة المصدر ومهربة من الرسوم الجمركية، بعد ضبطها داخل محلان لتجارة السجائر بدائرة قسم شرطة باب شرق. وتبين ضبط القضيتين بناء على معلومات وردت إلى رجال المباحث العامة ومباحث التموين، تفيد بنشاط المتهمين الإجرامي، بالغش والتدليس وتهريب البضائع،