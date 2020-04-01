«خوفًا من كورونا».. نتنياهو يأمر بعزل جميع الوافدين

تحرير:وكالات ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٢ م

نتنياهو

كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزارة الخارجية، بعزل جميع القادمين إلى إسرائيل في الفنادق أو منشآت مخصصة للحجر الصحي، محذرًا من التجمعات للاحتفال بليلة عيد الفصح، مشيرًا أن الاحتفالات بـ«عيد المساخر» الشهر الماضي، كانت من بين الأسباب الرئيسية لانتشار الفيروس وخاصة بين اليهود من طائفة الحريدين. وقرر نتنياهو، أنه كلما تنجح وزارة الأمن بتزويد البلاد بمعدات فحص كورونا، وفقا لشروط حددتها وزارة الصحة، كان أفضل، وأنه ستتم دراسة إجراء الفحوص للعائدين من خارج إسرائيل أيضا، موعزا إلى وزارة المالية برصد ميزانية لذلك بصورة فورية.

من جهتها، تستعد الشرطة الإسرائيلية لتطبيق التعليمات والقيود على الحركة والتجمعات التي تفرضها الحكومة في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا، خلال عيد الفصح، الأسبوع المقبل. بدوره، قال المستشار القضائي لوزارة الصحة، أوري شفارتس، للقناة "12" التلفزيونية، إنه "يحظر زيارة العائلة عشية عيد الفصح وخلاله، وينبغي