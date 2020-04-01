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«خوفًا من كورونا».. نتنياهو يأمر بعزل جميع الوافدين

تحرير:وكالات ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٢ م
نتنياهو
نتنياهو
كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزارة الخارجية، بعزل جميع القادمين إلى إسرائيل في الفنادق أو منشآت مخصصة للحجر الصحي، محذرًا من التجمعات للاحتفال بليلة عيد الفصح، مشيرًا أن الاحتفالات بـ«عيد المساخر» الشهر الماضي، كانت من بين الأسباب الرئيسية لانتشار الفيروس وخاصة بين اليهود من طائفة الحريدين. وقرر نتنياهو، أنه كلما تنجح وزارة الأمن بتزويد البلاد بمعدات فحص كورونا، وفقا لشروط حددتها وزارة الصحة، كان أفضل، وأنه ستتم دراسة إجراء الفحوص للعائدين من خارج إسرائيل أيضا، موعزا إلى وزارة المالية برصد ميزانية لذلك بصورة فورية.
من جهتها، تستعد الشرطة الإسرائيلية لتطبيق التعليمات والقيود على الحركة والتجمعات التي تفرضها الحكومة في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا، خلال عيد الفصح، الأسبوع المقبل. بدوره، قال المستشار القضائي لوزارة الصحة، أوري شفارتس، للقناة "12" التلفزيونية، إنه "يحظر زيارة العائلة عشية عيد الفصح وخلاله، وينبغي
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سد النهضة

إثيوبيا: بدء ملء سد النهضة خلال موسم الأمطار المقبل

حدد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مساء اليوم الأربعاء، الموعد النهائي لبدء ملء خزان سد النهضة، إذ نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء اليوم الأربعاء، عن رئيس الوزراء آبي أحمد، أن بلاده ستبدأ في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير، في موسم الأمطار المقبل. وأشارت الوكالة إلى أن تصريحات أحمد جاءت بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لبدء بناء مشروع سد النهضة على نهر النيل. وقال أحمد: إن الإثيوبيين أظهروا قدرتهم في تمويل المشروع بمواردهم الخاصة، وهم يولون مكانة خاصة للمشروع، لأنه رمز للسيادة والوحدة.
فيروس كورونا

2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، اليوم الأربعاء، تسجل 2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15 ألفا و678 إصابة، مشيرًا أن عدد الوفيات بلغ 63 وفاة لترتفع الحصيلة إلى 277 حالة، بينما تعافى من الفيروس 333 شخصا، قائلا: «إن أكثر الإصابات بالفيروس التاجي كانت في مدينة إسطنبول، ومن ثم مدينة إزمير وأنقرة»، لافتًا أن نسبة الوفيات في تركيا بلغت 1.58% من إجمالي المصابين، حيث تعد نسبة ضئيلة مقارنة بدول عديدة أخرى، وفقًا لسبوتنيك.
فيروس كورونا

وفاة نائب في البرلمان الجزائري بفيروس كورونا المستجد

أعلن البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، وفاة النائب في المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الطيب عبد القادر زغيمي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. ووجه رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، تعازيه إلى عائلة البرلماني الراحل في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "في مرحلة صعبة تجتازها بلادنا نفقد اليوم النائب الطيب زغيمي عبد القادر الذي كان أحد رجالات ولاية البليدة وأعيانها ومحسنيها وأحد المساهمين في الاقتصاد الوطني، أتقدم بخالص العزاء لأسرة المرحوم أصالة عن نفسي ونيابة عن كل نواب المجلس راجيا من الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة".
فيروس- كورونا (8)

وفاة رئيس وزراء الصومال السابق نور عدى بـ«كورونا»

توفي رئيس الوزراء الصومالي الأسبق نور حسن حسين عدى، اليوم الأربعاء، في بريطانيا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بحسب ما أكد نجله محمد، والذي قال، في بيان، إن والده البالغ من العمر 83 عاما توفي في معهد الملك بلندن، حيث كان يتلقى العلاج خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بحسب ما نقلته وكالات أنباء. يذكر أن عدى، شغل منصب رئيس وزراء الصومال بين عامي 2007 و2009.
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فيروس- كورونا (3)

الصحة العالمية: 36 ألف وفاة بكورونا منذ بداية الوباء

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 750 ألف 890 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وبلوغ عدد حالات الوفاة منذ بدء الوباء 36 ألف 405 حالة وفاة. ووفقا لبيانات المنظمة، فقد تم تسجيل 57 ألف 610 حالة حول العالم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووفاة 3301 شخصا. ووفقا للمنظمة، فإن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت في قارة أوروبا، بعدد حالات إصابة بلغ 423 ألف 946 حالة.
خالد-الجندي (2)

خالد الجندي عن كورونا: العالم ينقصه الكثير من النظافة

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن جلوس المواطنين في منازلهم هي محاربة من أجل المجتمع، مضيفا:«قعدتك في بيتك بتحمي البشرية، وتدافع عن البشرية، وتطبيق لقوانين الله في الأرض، وأخذ بالأسباب وتحقيق لمعنى كلمة لا إله إلا الله»، قائلًا: «مِنْ أَجْلِ ذَ?لِكَ كَتَبْنَا عَلَى? بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا».
فيروس- كورونا (3)

في 24 ساعة.. 63 ألف إصابة بكورونا حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بلغ أكثر من 835 ألف إصابة في جميع أنحاء العالم، بينما بلغ عدد الوفيات حوالي 30 ألف شخصا. ووفقا لبيانات المنظمة، فقد بلغ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس حول العالم أكثر من 63 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب سبوتنيك. يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
فيروس- كورونا (12)

ارتفاع مصابي «كورونا» في الجزائر لـ454 حالة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر لـ454 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 45 حالة جديدة، مشيره في بيان: «سجلت ثلاثة وفيات جديدة ليبلغ عدد الوفيات 29 وفاة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، كما غادر 31 مصابا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء»، وفقا لما ذكرته سبوتنيك. يذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 36 ولاية جزائرية حتى الآن.
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