رياضة

الزمالك يكشف حقيقة عودة أحداد ورحيل بعض اللاعبين

تحرير:علي الزيني ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٤ م
كارتيرون
كارتيرون
حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، موقفه بشأن عودة المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض إلى صفوف القلعة البيضاء من جديد خلال الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته مع الرجاء المغربي. وتحفظ المدير الفني على الأمر، مبرراً بأن الزمالك يمتلك أكثر من لاعب في نفس مركز أحداد، ولا يحتاج التدعيم في مركز لاعب الوسط المهاجم، عكس المراكز الأخرى التي يسعى الفريق الأبيض لتدعيمها في الموسم الجديد والتي يأتي على رأسها مركز رأس الحربة والظهير الأيمن وخط الوسط.
وكان الزمالك وافق على إعارة أحداد إلى صفوف الرجاء المغربي وذلك قبل بداية الموسم الحالي، بعد أن فشل اللاعب في الحصول على فرصته مع الفريق الأبيض خلال الموسم الماضي الذي انضم فيه إلى صفوف الزمالك قادما من نادي الدفاع الجديدي المغربي. ونفى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، اتخاذ أي
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محمود وحيد - أحمد فتحي - حسين الشحات

بعد رحيله.. فتحي يكشف حقيقة خلافه مع مجلس الأهلي

أصدر أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيانًا يكشف فيه كواليس رفض تجديد عقده مع المارد الأحمر، والاستقرار عليه رحيله، إذ جاء نص البيان: «بداية أحب أن أنفي كل الشائعات الرائجة عن وجوود خلافات بيني و بين إدارة النادي الأهلي العظيم»، متابعا: «فلا داعي لنشر ادعاءات عارية عن الصحه حول علاقتي بهم أو وجد خلافات معهم، فلا يصح جمله وتفصيلا أن يكون هناك خلاف بيني أنا كعاشق ولاعب للنادي الأهلي وإدارته التي لم تتدخر جهدًا في توفير كل السبل والظروف لإنهاء أي خلافات مزعومة و غير صحيحه».
أحمد فتحي

أول تعليق من الأهلي على رحيل أحمد فتحي

علقت إدارة النادي الأهلي على رحيل أحمد فتحي عن صفوف المارد الأحمر، مشيرًا إلى أن النادي يتمنى التوفيق لأحمد فتحي في خطواته المقبلة. ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي بيانًا جاء فيه: "أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري". ورفض أحمد فتحي التجديد لنادي الأهلي، كما قرر الظهير الأيمن الانتقال لصفوف فريق بيراميدز بداية من الموسم القادم.
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مصطفى يونس: الخطيب أعظم من محمد صلاح

قال مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، في مقابلة مع برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة "الزمالك"، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أيقونة الكرة المصرية لأنه حقق إنجازات كبيرة، لكنه ليس أعظم لاعب في تاريخ مصر، فمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية، ولو وجد فرصة اللعب في أوروبا كان سيتخطى صلاح، موضحا: "الخطيب أكثر مهارة من صلاح، لكن الأرقام والإنجازات لا تصب في صالح الخطيب، بنفس منهج المقارنة بين إكرامي حارس الأهلي السابق الأكثر موهبة في مركزه، لكن الحضري الأكثر تحقيقا للإنجازات".
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الفيفا يبدأ إتخاذ إجراءات إنقاذ كرة القدم

ينوي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تدشين صندوق مساعدات، لدعم الاتحادات الوطنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، الناتجة عن تجمد منافسات اللعبة بسبب انتشار فيروس كورونا.? وتسبب فيروس كورونا في إيقاف الأنشطة الرياضية في العالم أجمع، بعدما أودى بحياة أكثر من 40 ألف جراء الإصابة به. ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" سيدشن الاتحاد الدولي لكرة القدم صندوقًا من احتياطاته النقدية، بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي، لمساعدة المتضررين من الأزمة في مجتمع كرة القدم عالميًا، وهي أضخم حزمة مساعدات في تاريخ الرياضة.?
ميدو

ميدو يطالب ببقاء كارتيرون وتجديد عقد شيكابالا

طالب أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة، إدارة الزمالك بالإبقاء على المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي أدار المرحلة الماضية من عمر الموسم باقتدار وذكاء واضح وحقق لقبي كأس السوبر الإفريقي والمحلي، موضحا: "قدرات كارتيرون التدريبية ظهرت في المباريات الكبرى التي أدارها بطريقة رائعة، فهو يملك تاريخا رائعا ومشوارا إفريقيًا حافلا، وأطالب بتجديد عقده مع الزمالك فهو مكسب كبير للفريق الأبيض"، وذلك بحسب تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع عبر قناة "Ten".
كريستيانو رونالدو

طرد أجبر رونالدو على منح لاعبي يوفنتوس أجهزة كمبيوتر

كشف فويتشيك تشيزني حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، أسباب منح زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، زملائه في الفريق أجهزة كمبيوتر، جاء ذلك في حوار مع قناة "فووت تراك" البولندية، قائلًا: "أليجري المدير الفني السابق للفريق وضع قاعدة، تقضي بإجبار اللاعب الذي يحصل على بطاقة حمراء على منح شيء لزملائه في الفريق". وحصل رونالدو على بطاقة حمراء خلال مباراة يوفنتوس أمام فالنسيا الإسباني، التي جمعتهما ضمن مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي.
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لاعب الإسماعيلي يعلن نتيجة تحاليل «كورونا»

أعلن محمد مجدي لاعب نادي الإسماعيلي، عن سلبية التحاليل الخاصة التي أجراها لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي أقام على أثرها داخل الحجر الصحي.
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