الزمالك يكشف حقيقة عودة أحداد ورحيل بعض اللاعبين

تحرير:علي الزيني ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٤ م

كارتيرون

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، موقفه بشأن عودة المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض إلى صفوف القلعة البيضاء من جديد خلال الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته مع الرجاء المغربي. وتحفظ المدير الفني على الأمر، مبرراً بأن الزمالك يمتلك أكثر من لاعب في نفس مركز أحداد، ولا يحتاج التدعيم في مركز لاعب الوسط المهاجم، عكس المراكز الأخرى التي يسعى الفريق الأبيض لتدعيمها في الموسم الجديد والتي يأتي على رأسها مركز رأس الحربة والظهير الأيمن وخط الوسط.

وكان الزمالك وافق على إعارة أحداد إلى صفوف الرجاء المغربي وذلك قبل بداية الموسم الحالي، بعد أن فشل اللاعب في الحصول على فرصته مع الفريق الأبيض خلال الموسم الماضي الذي انضم فيه إلى صفوف الزمالك قادما من نادي الدفاع الجديدي المغربي. ونفى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، اتخاذ أي