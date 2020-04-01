جريمة

ضبط مخزن مستلزمات لمكافحة «كورونا» في شقة بأسيوط

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤١ م
أرشيفية
أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بالتعاون مع مباحث التموين وإدارة الصيدلة بالمحافظة، من ضبط شقة سكنية، استخدمها ملاكها فى تخزين مستلزمات طبية وقائية، لازمة للأطباء والمستشفيات والمواطنين، لأخذ احتياطات مكافحة عدوى فيروس كورونا، وذلك بقصد حجب تلك السلع من كمامات وجوانتيات طبية وكوحول إثيلي، وشاش وقطن معقم، بغرض رفع سعرها، بيعها بمبالغ كبيرة مغالى فيها في السوق السوداء، مستغلين أزمة مكافحة انتشار العدوى، وتحفظت قوات الضبط على المستلزمات الطبية بالشقة، تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين وفق لفحص المضبوطات، محاولة المتهمين استغلال شقة سكنية كمخزن تجاري، للتهرب من المحاسبة القانونية، لكن التحريات كشفت نشاطهم. وبمداهمة الشقة وفق لإجراءات صحيحة قانونًا، عُثر بداخلها على مستلزمات طبية، عبارة عن 72 علبة جيل يدوى معقم عالي التركيز، و732 عبوة مطهرات مختلفة، و170 قطعة لاصق طبي خافض حرارة،
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كلب

إصابة 7 أشخاص بينهم 4 أطفال بعقر كلب في سوهاج

شهدت قرية أولاد يحى، بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرقي محافظة سوهاج، مهاجمة كلب مصاب بداء السعار، لمجموعة من الأطفال وبالغين حاولوا التصدي له لمنعه من عقر الأطفال، ليسفر التعامل مع الكلب عن عقره 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، إثنين منهم فى حالة خطر، وعلى الفور استغاث الأهالي بسيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتقديم الإسعافات والأمصال اللازمة لحمايتهم من الإصابة بالتسمم جراء العدوى من الكلب المصاب بالسعار، فيما طارد الأهالي الكلب المسعور وقتلوه خشية عقره آخرين.
مجمع-محاكم-مجلس-الدوله-ببورسعيد

مجلس الدولة يتبرع لصندوق تحيا مصر لمكافحة كورونا

أعلن مجلس الدولة، مشاركة القائمين عليه من قضاة ومستشارين، المساهمة بمبلغ مالي، وإيداعه تحت تصرف صندوق تحيا مصر، وذلك إيمانًا من مستشاري مجلس الدولة، بأهمية التكاتف الوطني، في دعم جهود الدولة والأسر الأكثر تضررًا من وقف الأعمال والأنشطة، في سياق جهود مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، في حين طالب بيان رسمي كافة المواطنين بالالتزام بالاحتياطات والتدابير المعلنة من قبل الدولة، لتجاوز خطر انتشار فيروس كورونا، وتجنب المراحل المأساوية التي وصلت لها بعض الدول في التعامل مع هذا الوباء العالمي.
قوات-الداخلية (1)

التزام سكندري في حظر اليوم الـ6.. ومبادرة أمنية: «اطمئن نقدر»

واصلت مديرية أمن الإسكندرية، إطلاق مبادرتها لحث المواطنين على الالتزام بقواعد حظر التجوال اليومي الذي أقرته الدولة المصرية في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تم نشر لافتات جاء فيها: «من أجل صحتك وحياتك.. حياتك تهمنا.. التزموا المنازل»، تحت شعار «اطمئن نقدر»، حيث تواصلت قوات الأمن مع المواطنين، وطالبوهم بالحرص على استكمال الالتزام بقرار الحظر اليومي، والتزام المنازل، وعدم تعريض حياتهم لخطر الإسهام في نشر العدوى.
سجائر

ضبط كمامات مغشوشة وسجائر مهربة في حملات تموينية

تشن مباحث التموين بمختلف المحافظات حملات أمنية، لضبط جرائم الغش التجاري، والسلع مجهولة المصدر، وتمكنت الحملة من ضبط مالك مصنع غير مرخص، يُدعى "ا.خ " 52سنه، خصص مكان بمنطقة بيجام دائرة قسم أول شبرا الخيمة، لإنتاج كمامات طبية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية مستغلا الأزمة الحالية لفيروس كورونا، بقصد ترويج بضاعته تلك مدخلًا الغش والتدليس على المواطنين، وضبطت قوات الحملة داخل المصنع 900 كمامة منتج نهائى وتحت التصنيع والتجهيز وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم 5240 جنح قسم ول شبرا الخيمة.
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مجمع-محاكم-مجلس-الدوله-ببورسعيد

مجلس الدولة يتبرع لصندوق تحيا مصر لمكافحة كورونا

أعلن مجلس الدولة، مشاركة القائمين عليه من قضاة ومستشارين، المساهمة بمبلغ مالي، وإيداعه تحت تصرف صندوق تحيا مصر، وذلك إيمانًا من مستشاري مجلس الدولة، بأهمية التكاتف الوطني، في دعم جهود الدولة والأسر الأكثر تضررًا من وقف الأعمال والأنشطة، في سياق جهود مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، في حين طالب بيان رسمي كافة المواطنين بالالتزام بالاحتياطات والتدابير المعلنة من قبل الدولة، لتجاوز خطر انتشار فيروس كورونا، وتجنب المراحل المأساوية التي وصلت لها بعض الدول في التعامل مع هذا الوباء العالمي.
سجائر

ضبط كمامات مغشوشة وسجائر مهربة في حملات تموينية

تشن مباحث التموين بمختلف المحافظات حملات أمنية، لضبط جرائم الغش التجاري، والسلع مجهولة المصدر، وتمكنت الحملة من ضبط مالك مصنع غير مرخص، يُدعى "ا.خ " 52سنه، خصص مكان بمنطقة بيجام دائرة قسم أول شبرا الخيمة، لإنتاج كمامات طبية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية مستغلا الأزمة الحالية لفيروس كورونا، بقصد ترويج بضاعته تلك مدخلًا الغش والتدليس على المواطنين، وضبطت قوات الحملة داخل المصنع 900 كمامة منتج نهائى وتحت التصنيع والتجهيز وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم 5240 جنح قسم ول شبرا الخيمة.
مخلفات-طبية (1)

العيون الساهرة تحبط حجب 923 ألف قطعة مستلزمات طبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية.
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كيف كافحت الداخلية انتشار فيروس «كورونا» في أسبوع؟

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد جهود أجهزة الوزارة لمكافحة تداعيات أزمة كورونا خلال أسبوع، خاصة جهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي "التموين والتجارة، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث الأموال العامة"، وذلك بالإضافة إلى خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.
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