ضبط مخزن مستلزمات لمكافحة «كورونا» في شقة بأسيوط

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤١ م

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بالتعاون مع مباحث التموين وإدارة الصيدلة بالمحافظة، من ضبط شقة سكنية، استخدمها ملاكها فى تخزين مستلزمات طبية وقائية، لازمة للأطباء والمستشفيات والمواطنين، لأخذ احتياطات مكافحة عدوى فيروس كورونا، وذلك بقصد حجب تلك السلع من كمامات وجوانتيات طبية وكوحول إثيلي، وشاش وقطن معقم، بغرض رفع سعرها، بيعها بمبالغ كبيرة مغالى فيها في السوق السوداء، مستغلين أزمة مكافحة انتشار العدوى، وتحفظت قوات الضبط على المستلزمات الطبية بالشقة، تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين وفق لفحص المضبوطات، محاولة المتهمين استغلال شقة سكنية كمخزن تجاري، للتهرب من المحاسبة القانونية، لكن التحريات كشفت نشاطهم. وبمداهمة الشقة وفق لإجراءات صحيحة قانونًا، عُثر بداخلها على مستلزمات طبية، عبارة عن 72 علبة جيل يدوى معقم عالي التركيز، و732 عبوة مطهرات مختلفة، و170 قطعة لاصق طبي خافض حرارة،