سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إثيوبيا: بدء ملء سد النهضة خلال موسم الأمطار المقبل

تحرير:خالد وربي ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٢ م
سد النهضة
سد النهضة
حدد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مساء اليوم الأربعاء، الموعد النهائي لبدء ملء خزان سد النهضة، إذ نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء اليوم الأربعاء، عن رئيس الوزراء آبي أحمد، أن بلاده ستبدأ في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير، في موسم الأمطار المقبل. وأشارت الوكالة إلى أن تصريحات أحمد جاءت بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لبدء بناء مشروع سد النهضة على نهر النيل. وقال أحمد: إن الإثيوبيين أظهروا قدرتهم في تمويل المشروع بمواردهم الخاصة، وهم يولون مكانة خاصة للمشروع، لأنه رمز للسيادة والوحدة.
وأوضحت الوكالة الإثيوبية إلى أنه تم إطلاق بناء مشروع السد منذ تسع سنوات، وقد اكتمل الآن أكثر من 72.4 ? منه، وفقًا لما طرحه المهندس سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي.وأضاف سيليشي حسب وكالة سبوتنيك الروسية أن الأعمال في المشروع جارية على قدم وساق.وأعلنت أديس أبابا، مؤخرًا، عدم مشاركتها
اقرأ المزيد
نتنياهو

«خوفًا من كورونا».. نتنياهو يأمر بعزل جميع الوافدين

كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزارة الخارجية، بعزل جميع القادمين إلى إسرائيل في الفنادق أو منشآت مخصصة للحجر الصحي، محذرًا من التجمعات للاحتفال بليلة عيد الفصح، مشيرًا أن الاحتفالات بـ«عيد المساخر» الشهر الماضي، كانت من بين الأسباب الرئيسية لانتشار الفيروس وخاصة بين اليهود من طائفة الحريدين. وقرر نتنياهو، أنه كلما تنجح وزارة الأمن بتزويد البلاد بمعدات فحص كورونا، وفقا لشروط حددتها وزارة الصحة، كان أفضل، وأنه ستتم دراسة إجراء الفحوص للعائدين من خارج إسرائيل أيضا، موعزا إلى وزارة المالية برصد ميزانية لذلك بصورة فورية.
فيروس كورونا

2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، اليوم الأربعاء، تسجل 2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15 ألفا و678 إصابة، مشيرًا أن عدد الوفيات بلغ 63 وفاة لترتفع الحصيلة إلى 277 حالة، بينما تعافى من الفيروس 333 شخصا، قائلا: «إن أكثر الإصابات بالفيروس التاجي كانت في مدينة إسطنبول، ومن ثم مدينة إزمير وأنقرة»، لافتًا أن نسبة الوفيات في تركيا بلغت 1.58% من إجمالي المصابين، حيث تعد نسبة ضئيلة مقارنة بدول عديدة أخرى، وفقًا لسبوتنيك.
فيروس كورونا

وفاة نائب في البرلمان الجزائري بفيروس كورونا المستجد

أعلن البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، وفاة النائب في المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الطيب عبد القادر زغيمي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. ووجه رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، تعازيه إلى عائلة البرلماني الراحل في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "في مرحلة صعبة تجتازها بلادنا نفقد اليوم النائب الطيب زغيمي عبد القادر الذي كان أحد رجالات ولاية البليدة وأعيانها ومحسنيها وأحد المساهمين في الاقتصاد الوطني، أتقدم بخالص العزاء لأسرة المرحوم أصالة عن نفسي ونيابة عن كل نواب المجلس راجيا من الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة".
فيروس- كورونا (8)

وفاة رئيس وزراء الصومال السابق نور عدى بـ«كورونا»

توفي رئيس الوزراء الصومالي الأسبق نور حسن حسين عدى، اليوم الأربعاء، في بريطانيا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بحسب ما أكد نجله محمد، والذي قال، في بيان، إن والده البالغ من العمر 83 عاما توفي في معهد الملك بلندن، حيث كان يتلقى العلاج خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بحسب ما نقلته وكالات أنباء. يذكر أن عدى، شغل منصب رئيس وزراء الصومال بين عامي 2007 و2009.
اقرأ المزيد من الأخبار
السيسى-فى-الصين (1)

السيسي يناقش مع حميدتي تطورات سد النهضة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس رحب بالفريق أول حميدتي بالقاهرة، طالبا نقل تحياته إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، مؤكدا أن سياسة مصر دائما ما كانت سندا ودعما للسودان، خاصة خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة، أخذا في الاعتبار المصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين.
السيسي (2)

رسالة من السيسي لأمير الكويت بشأن مفاوضات سد النهضة

استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، اليوم الإثنين، وزير الخارجية سامح شكري، في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية لعدد من الدول العربية الشقيقة. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير الكويت، وسلمه رسالة من السيسي بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة، معربا عن تقدير مصر لموقف الكويت خلال الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية والذي دعمت خلاله صدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة.
سد-النهضة (5)

مصر تعرب عن أسفها بشأن بيان السودان حول سد النهضة

أعرب المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن أسفه لما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخارجية السودانية اليوم 8 مارس الجاري، بشأن تحفُظ السودان على القرار العربي حول سد النهضة، مؤكدًا في هذا الصدد أن مصر قد قامت بموافاة المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية بمشروع القرار منذ يوم الأول من مارس، وتلقت ما يؤكد استلام النص؛ وحرصت وزارة الخارجية خلال الأيام التالية على استمرار التواصل مع الجانب السوداني لتلقي أية تعليقات، وهو ما لم يرد.
سد النهضة

مسئول سوداني: أصل النيل من إثيوبيا

قال الأمين العام لهيئة الطاقة والتعدين والكهرباء والتنظيم السودانية، المهندس تيجاني آدم، إنه يرفض تدويل قضية سد النهضة، متابعًا: «أن أصل النيل من إثيوبيا، فدع شعبها يأخذ احتياجاته، والباقي للسودان ثم مصر»، مضيفًا: «أن تدويل قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير لا يمكن أن يوقف المشروع، ولا يزيد ذلك إلا تعقيد الأمور وتأخير الحلول المتوقعة»، موضحًا: «تدخل الأطراف الأخرى سيعقد الأمور، بدلا من تسهيل الحوار لحل المشكلات، ولذلك، أنا ضد تدويل هذا الملف، التدخل الأطراف الدولية في هذا الشان سيؤجل الحلول؛ ولن يوقفوا المشروع، أنا أتفق مع موقف الإثيوبيين».
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]