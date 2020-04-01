إثيوبيا: بدء ملء سد النهضة خلال موسم الأمطار المقبل

تحرير:خالد وربي ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٢ م

سد النهضة

حدد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مساء اليوم الأربعاء، الموعد النهائي لبدء ملء خزان سد النهضة، إذ نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء اليوم الأربعاء، عن رئيس الوزراء آبي أحمد، أن بلاده ستبدأ في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير، في موسم الأمطار المقبل. وأشارت الوكالة إلى أن تصريحات أحمد جاءت بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لبدء بناء مشروع سد النهضة على نهر النيل. وقال أحمد: إن الإثيوبيين أظهروا قدرتهم في تمويل المشروع بمواردهم الخاصة، وهم يولون مكانة خاصة للمشروع، لأنه رمز للسيادة والوحدة.

وأوضحت الوكالة الإثيوبية إلى أنه تم إطلاق بناء مشروع السد منذ تسع سنوات، وقد اكتمل الآن أكثر من 72.4 ? منه، وفقًا لما طرحه المهندس سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي.وأضاف سيليشي حسب وكالة سبوتنيك الروسية أن الأعمال في المشروع جارية على قدم وساق.وأعلنت أديس أبابا، مؤخرًا، عدم مشاركتها