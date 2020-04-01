التزام سكندري في حظر اليوم الـ6.. ومبادرة أمنية: «اطمئن نقدر»

تحرير:محمد مجلي ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٧ م

قوات الأمن_أرشيفية

واصلت مديرية أمن الإسكندرية، إطلاق مبادرتها لحث المواطنين على الالتزام بقواعد حظر التجوال اليومي الذي أقرته الدولة المصرية في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تم نشر لافتات جاء فيها: «من أجل صحتك وحياتك.. حياتك تهمنا.. التزموا المنازل»، تحت شعار «اطمئن نقدر»، حيث تواصلت قوات الأمن مع المواطنين، وطالبوهم بالحرص على استكمال الالتزام بقرار الحظر اليومي، والتزام المنازل، وعدم تعريض حياتهم لخطر الإسهام في نشر العدوى.

واستكملت قوات الأمن مهام بدء تنفيذ قرار الحظر اليومي مع حلول الساعة الخامسة، للتأكيد على أصحاب المحال التجارية بغلق محالهم في الموعد المحدد.كما التزم المواطنون بقرار البقاء في المنزل التزامًا بقرار الحظر مطلع الساعة مساء، بينما طافت سيارات قوات الأمن بمكبرات الصوت للتنبيه على المواطنين الالتزام لحين