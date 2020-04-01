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حمدي الميرغني يروج للبرومو الأول لمسلسل «فالنتينو»

تحرير:محمد أبو زيد ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٩ م
حمدي الميرغني
حمدي الميرغني
روج حمدي الميرغني لبرومو مسلسل «فلانتينو» الذي يخوض به الزعيم عادل إمام المنافسة خلال الموسم الرمضاني، إذ نشر «الميرغني» البرومو التشويقي الأول للمسلسل عبر حسابه على «إنستجرام» وعلق قائلا: «أحلي حاجه حصلت يوم عيد ميلادي إن ينزل النهاردة إعلان مسلسل فلانتينو للزعيم، وإن شاء الله قريب إعلان باقي القنوات اللي هتعرض المسلسل». وظهر «الميرغني» في مشهد بجوار الزعيم الذي طالبه بغسل وجهه ليرد: "ما أنا لسه غاسله».
"فلانتينو" حجز مكانه على الخريطة الرمضانية وتأكد عرضه، إذ تم الانتهاء من تصويره منذ فترة وقبل أن تتفاقم أزمة كورونا، في ظل باقي الأعمال التي يسعى صناعها على الانتهاء من تصويرها للحاق بالماراثون الرمضاني، ويعكف المخرج رامي إمام على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج. ويلعب الزعيم خلال أحداث المسلسل
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