مجلس الدولة يتبرع لصندوق تحيا مصر لمكافحة كورونا

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٤ م

أرشيفية

أعلن مجلس الدولة، مشاركة القائمين عليه من قضاة ومستشارين، المساهمة بمبلغ مالي، وإيداعه تحت تصرف صندوق تحيا مصر، وذلك إيمانًا من مستشاري مجلس الدولة، بأهمية التكاتف الوطني، في دعم جهود الدولة والأسر الأكثر تضررًا من وقف الأعمال والأنشطة، في سياق جهود مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، في حين طالب بيان رسمي كافة المواطنين بالالتزام بالاحتياطات والتدابير المعلنة من قبل الدولة، لتجاوز خطر انتشار فيروس كورونا، وتجنب المراحل المأساوية التي وصلت لها بعض الدول في التعامل مع هذا الوباء العالمي.

وورد في البيان الصادر عن مجلس الدولة، أنه انطلاقا من المسئولية الوطنية، برفع أثار فيروس كورونا عن بعض فئات المجتمع الأكثر تضررا، قرر المجلس المساهمة بإيداع مبلغ مالي في حساب صندوق تحيا مصر، من أجل مساعدة الأسر المتضررة، وأفراد العمالة اليومية، الذين تعطلت أشغالهم بسبب الظروف الحالية. وأشار البيان إلى