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معتدل نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الخميس

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٦ م
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع طفيف بالدرجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس لطيف شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

«الصحة» تقرر إدراج فيروس كورونا ضمن الأمراض المعدية

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بإدراج مرض "كوفيد -19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958، في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية. وأوضح القرار، الذي يحمل رقم 145 لسنة 2020 ونشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، أنه تطبق أحكام المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون.
فيروس كورونا

الوزراء: معدل الإصابات بكورونا يدفع لتطبيق المرحلة الثالثة

قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، إن معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد وعدم التزام المواطنين، قد يدفع الدولة لتطبيق المرحلة الثالثة لمواجهة انتشار الفيروس، مضيفا أنه في حال تطبيق المرحلة الثالثة فهناك خطة لدخول مستشفيات جامعية وخاصة وفنادق ومراكز ومدارس تم تجهيزها لتطبيق الحجر الصحي فيها، بالإضافة إلى 29 مستشفى حجر صحي دخلت في المرحلة الثانية، متابعًا: "مش عايزن نوصل إلى هذه المرحلة، وكنا نأمل عدم تجاوز الـ500 إصابة هذا الأسبوع، حتى لا نصل إلى ألف أصابة في الأسبوع المقبل".
حمدي زقزوق

شيخ الأزهر ناعيا محمود زقزوق: كنت مدرسةً في العلم والخلق

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر وجامعات العالم كلها فقدت اليوم عالمًا ومفكرًا إسلاميًّا كبيرًا أثرى المكتبة العلمية بمؤلفاته القيِّمة التي طالما تغذت عليها عقول الباحثين وأقلامهم في الشرق والغرب، وقد ترك مسيرة علمية وعملية سيذكرها التاريخ بكل فخر، بدأها في معهد أزهري ثم جامعة الأزهر وجامعات أوروبا وختمها عضوًا في هيئة كبار العلماء ومفكرًا ملأ الدنيا بفكره وعلمه.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 69 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و6 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى اليوم، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.
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طقس (3)

دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس دافئ على القاهرة، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، بارد ليلا على كافة الأنحاء، إذ تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، تصل إلى حد الضباب على الضبعة والعلمين والإسكندرية وكامل الدلتا والقاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والواحات بالكامل. كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة، على الإسكندرية، وكامل الدلتا، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وسيناء، والبحر الأحمر، وشمال ووسط الصعيد.
طقس-معتدل (2)

غدا.. طقس دافىء وشبورة على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة، ويشهد الوجه البحري أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا والرياح خفيفة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة كثيفة صباحا والرياح خفيفة.
امطار- غزيرة- في -مدينة- نصر (4)

البسوا تقيل.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من الخميس المقبل، وحتى السبت، حيث كشفت أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس. وناشد محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتوخى الحذر واستمرار ارتداء الملابس الشتوية، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية لاضطراب الملاحة البحرية، فضلا عن القيادة بهدوء على الطرق بسبب الأمطار.
طقس-حار (7)

دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة صباحية رياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري. وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فيكون الطقس معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وأما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيكون معتدلا نهارا بارد ليلا، مع شبورة صباحية ورياح معتدلة. ويسود طقس مائل للحرارة نهارا، مائل للبرودة ليلا في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، أما في شمال الصعيد فيكون مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، أما عن جنوب الصعيد فيكون شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
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