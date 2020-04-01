معتدل نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الخميس

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٦ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع طفيف بالدرجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس لطيف شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل

وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس لطيف شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، بالقاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجات، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجات، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.



