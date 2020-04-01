إصابة 7 أشخاص بينهم 4 أطفال بعقر كلب في سوهاج

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢١ م

أرشيفية

شهدت قرية أولاد يحى، بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرقي محافظة سوهاج، مهاجمة كلب مصاب بداء السعار، لمجموعة من الأطفال وبالغين حاولوا التصدي له لمنعه من عقر الأطفال، ليسفر التعامل مع الكلب عن عقره 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، إثنين منهم فى حالة خطر، وعلى الفور استغاث الأهالي بسيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتقديم الإسعافات والأمصال اللازمة لحمايتهم من الإصابة بالتسمم جراء العدوى من الكلب المصاب بالسعار، فيما طارد الأهالي الكلب المسعور وقتلوه خشية عقره آخرين.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بتعرض عدد من الأشخاص من بينهم أطفال لعقر كلب مسعور بناحية قرية أولاد يحى بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج. وبالفحص تبين إصابة 7 أشخاص من بينهم 4 أطفال بعقر كلب مسعور فى سوهاج، وعلى