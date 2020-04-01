جريمة

إصابة 7 أشخاص بينهم 4 أطفال بعقر كلب في سوهاج

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢١ م
أرشيفية
أرشيفية
شهدت قرية أولاد يحى، بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرقي محافظة سوهاج، مهاجمة كلب مصاب بداء السعار، لمجموعة من الأطفال وبالغين حاولوا التصدي له لمنعه من عقر الأطفال، ليسفر التعامل مع الكلب عن عقره 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، إثنين منهم فى حالة خطر، وعلى الفور استغاث الأهالي بسيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتقديم الإسعافات والأمصال اللازمة لحمايتهم من الإصابة بالتسمم جراء العدوى من الكلب المصاب بالسعار، فيما طارد الأهالي الكلب المسعور وقتلوه خشية عقره آخرين.
كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بتعرض عدد من الأشخاص من بينهم أطفال لعقر كلب مسعور بناحية قرية أولاد يحى بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج. وبالفحص تبين إصابة 7 أشخاص من بينهم 4 أطفال بعقر كلب مسعور فى سوهاج، وعلى
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مجمع-محاكم-مجلس-الدوله-ببورسعيد

مجلس الدولة يتبرع لصندوق تحيا مصر لمكافحة كورونا

أعلن مجلس الدولة، مشاركة القائمين عليه من قضاة ومستشارين، المساهمة بمبلغ مالي، وإيداعه تحت تصرف صندوق تحيا مصر، وذلك إيمانًا من مستشاري مجلس الدولة، بأهمية التكاتف الوطني، في دعم جهود الدولة والأسر الأكثر تضررًا من وقف الأعمال والأنشطة، في سياق جهود مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، في حين طالب بيان رسمي كافة المواطنين بالالتزام بالاحتياطات والتدابير المعلنة من قبل الدولة، لتجاوز خطر انتشار فيروس كورونا، وتجنب المراحل المأساوية التي وصلت لها بعض الدول في التعامل مع هذا الوباء العالمي.
قوات-الداخلية (1)

التزام سكندري في حظر اليوم الـ6.. ومبادرة أمنية: «اطمئن نقدر»

واصلت مديرية أمن الإسكندرية، إطلاق مبادرتها لحث المواطنين على الالتزام بقواعد حظر التجوال اليومي الذي أقرته الدولة المصرية في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تم نشر لافتات جاء فيها: «من أجل صحتك وحياتك.. حياتك تهمنا.. التزموا المنازل»، تحت شعار «اطمئن نقدر»، حيث تواصلت قوات الأمن مع المواطنين، وطالبوهم بالحرص على استكمال الالتزام بقرار الحظر اليومي، والتزام المنازل، وعدم تعريض حياتهم لخطر الإسهام في نشر العدوى.
تهريب-مستلزمات-طبية (2)

ضبط مخزن مستلزمات لمكافحة «كورونا» في شقة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بالتعاون مع مباحث التموين وإدارة الصيدلة بالمحافظة، من ضبط شقة سكنية، استخدمها ملاكها فى تخزين مستلزمات طبية وقائية، لازمة للأطباء والمستشفيات والمواطنين، لأخذ احتياطات مكافحة عدوى فيروس كورونا، وذلك بقصد حجب تلك السلع من كمامات وجوانتيات طبية وكوحول إثيلي، وشاش وقطن معقم، بغرض رفع سعرها، بيعها بمبالغ كبيرة مغالى فيها في السوق السوداء، مستغلين أزمة مكافحة انتشار العدوى، وتحفظت قوات الضبط على المستلزمات الطبية بالشقة، تحت تصرف النيابة العامة.
سجائر

ضبط كمامات مغشوشة وسجائر مهربة في حملات تموينية

تشن مباحث التموين بمختلف المحافظات حملات أمنية، لضبط جرائم الغش التجاري، والسلع مجهولة المصدر، وتمكنت الحملة من ضبط مالك مصنع غير مرخص، يُدعى "ا.خ " 52سنه، خصص مكان بمنطقة بيجام دائرة قسم أول شبرا الخيمة، لإنتاج كمامات طبية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية مستغلا الأزمة الحالية لفيروس كورونا، بقصد ترويج بضاعته تلك مدخلًا الغش والتدليس على المواطنين، وضبطت قوات الحملة داخل المصنع 900 كمامة منتج نهائى وتحت التصنيع والتجهيز وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم 5240 جنح قسم ول شبرا الخيمة.
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قضية-الرشوة (2)

ضبط متهمين بالاتجار في العملات الأجنبية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بالإسكندرية، لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بما من شأنه أن يُضر بالاقتصاد القومي، وتبين أن المتهمين هما مالك مكتبين للسفريات، أحدهما كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، محكوم عليه فى قضية غش، والمدير المسئول عن المكتب، وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما غير المشروع، وجاري حصر التعاملات المالية للمتهمين، لتقدير المبالغ التي قاما بالاتجار فيها على مدار عدة سنوات، علاوة على التحري عن المتعاملين معهما.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

الأمن يفض مشاجرة بالأسلحة بين أبناء عمومة بسوهاج

شهد مركز جرجا، بمحافظة سوهاج، مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين أبناء عمومة، بسبب خلافات الجيرة بين الفريقين، مما أسفر عن سقوط 6 مصابين، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيات متفرقة لتلقي العلاج، مع التحفظ الأمني عليهم لسماع إفادتهم في محضر الشرطة، وجار ضبط باقي طرفي المشاجرة، لإحالتهما للنيابة للتحقيق معهم باتهامات التجمهر وحيازة أسلحة، والبلطجة واستعراض القوة، وإحداث إصابات عمدية والشروع فى القتل، وفرضت قوات الأمن أكمنة بالبلدة لمنع تجدد الاشتباك بين الطرفين.
رئيس-حي غرب التحقيق-فى-انهيار جدار-شونة-ومصرع عامل (2)

مصرع وإصابة 11 عاملا فى انهيار مسجد تحت الإنشاء

شهد مركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، انهيار مسجد تحت الإنشاء، ما تسبب في مصرع شقيقين ونجل عمهما، وإصابة 8 آخرين من عمال الإنشاء، وعلى الفور هرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى دسوق العام، وتبين أن 3 حالات من المصابين الثمانية حالتهم حرجة، ومصابين بنزيف داخلي وارتجاج فى المخ، بينما تنوعت باقي الإصابات بين كسور وجروح وكدمات، ويعكف الأطباء على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما لا تسمح حالتهم الصحية بسماع إفادتهم فى الوقت الراهن.
هجرة-غير-شرعية

ضبط 20 مهاجرا غير شرعي تسللوا إلى قرية بأسوان

تمكنت قوات قطاع مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية، من تتبع وضبط 20 مهاجرا غير شرعي، تسللوا من الناحية الجنوبية للبلاد، إلى محافظة أسوان، واستقروا بقرية مركز دراو بالمحافظة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات الرسمية، بإخطار سفارات بلادهم لترحيلهم إليها، فيما تكثف قوات الأمن جهودها للتصدي لعمليات الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، لمنع الإضرار بالأمن القومي للبلاد، علاوة على التحقق من إجراءات السلامة، في ظل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار العدوى والأمراض.
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