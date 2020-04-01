ضبط قضايا اتجار في العملة بـ7 ملايين و232 ألف جنيه

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٦ م

أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة على مدار يوم واحد، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، من ضبط 4 قضايا اتجار فى العملات المحلية والأجنبية، خارج السوق المصرفي الشرعي، بما يمثل خروج على القانون وإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وبلغت حجم الأموال المضبوطة فى القضايا محل الضبط قرابة 7 ملايين جنيه تم حصرها مستنديًا من واقع دفاتر عمل المتهمين، علاوة على مبالغ مالية بعملات متعددة "دولار أمريكي وريال سعودي"، بإجمالي مبالغ تجاوزت 232 ألف جنيه مصري تم ضبطها نقدية سائلة بحوزة 6 متهمين.

وتمكنت القوات من ضبط قضيتين في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وضبط قضيتين في مجال التحويلات المالية غير المشروعة، متهم فيهما 6 اشخاص، وبلغت قيمة المبالغ المضبوطة نقديًا فى تلك القضايا 159 ألف جنيه مصري، و1206 دولارات أمريكية، و12900 ريال سعودي، و3515 دينارا ليبيًا، و50 ليرة سورية)، بإجمالي