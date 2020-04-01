الوزراء: معدل الإصابات بكورونا يدفع لتطبيق المرحلة الثالثة

تحرير:خالد وربي ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٩ م

قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، إن معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد وعدم التزام المواطنين، قد يدفع الدولة لتطبيق المرحلة الثالثة لمواجهة انتشار الفيروس، مضيفا أنه في حال تطبيق المرحلة الثالثة فهناك خطة لدخول مستشفيات جامعية وخاصة وفنادق ومراكز ومدارس تم تجهيزها لتطبيق الحجر الصحي فيها، بالإضافة إلى 29 مستشفى حجر صحي دخلت في المرحلة الثانية، متابعًا: "مش عايزن نوصل إلى هذه المرحلة، وكنا نأمل عدم تجاوز الـ500 إصابة هذا الأسبوع، حتى لا نصل إلى ألف أصابة في الأسبوع المقبل".

وأضاف: "مع الوصول إلى ألف إصابة يبدأ احتساب الأعداد بمتوالية هندسية وليست عددية، لأنه من الممكن أن تزيد الألف إصابة إلى 2500 في اليوم الثالث". وأشار أن الحكومة تتحرك في إطار خطتها الموضوعة التي تعتمد على 3 مراحل، والأسبوع الماضي بدأت الدولة دخول المرحلة الثانية التي تضمنت التعقيم والتطهير وتحصين

وأضاف: "مع الوصول إلى ألف إصابة يبدأ احتساب الأعداد بمتوالية هندسية وليست عددية، لأنه من الممكن أن تزيد الألف إصابة إلى 2500 في اليوم الثالث".



وأشار أن الحكومة تتحرك في إطار خطتها الموضوعة التي تعتمد على 3 مراحل، والأسبوع الماضي بدأت الدولة دخول المرحلة الثانية التي تضمنت التعقيم والتطهير وتحصين الجبهة الداخلية ودعم القطاع الطبي.



وذكر عبد المقصود أن جزءًا كبيرًا من انتشار الفيروس سببه بشكل كبير المخالطين لحالات مصابة، وعدم وعي المواطنين بالإجراءات الاحترازية خصوصًا مع القادمين من الخارج، فيعرضون أنفسهم وذويهم للخطر



