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«الصحة» تقرر إدراج فيروس كورونا ضمن الأمراض المعدية

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بإدراج مرض "كوفيد -19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958، في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية. وأوضح القرار، الذي يحمل رقم 145 لسنة 2020 ونشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، أنه تطبق أحكام المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى اليوم.وأوضح الدكتور خالد
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قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر وجامعات العالم كلها فقدت اليوم عالمًا ومفكرًا إسلاميًّا كبيرًا أثرى المكتبة العلمية بمؤلفاته القيِّمة التي طالما تغذت عليها عقول الباحثين وأقلامهم في الشرق والغرب، وقد ترك مسيرة علمية وعملية سيذكرها التاريخ بكل فخر، بدأها في معهد أزهري ثم جامعة الأزهر وجامعات أوروبا وختمها عضوًا في هيئة كبار العلماء ومفكرًا ملأ الدنيا بفكره وعلمه.
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