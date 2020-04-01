كاف عن تأجيل نصف نهائي الأبطال: جزء من الافتراضات

تحرير:علي الزيني ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٨ م

أحمد أحمد

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن بطولة الأمم الأفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، لا تزال في موعدها بشهري يناير وفبراير المقبلين، وأن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بسبب فيروس كورونا، جزء من الافتراضات. ?وقال رئيس الكاف في تصريحات لصحيفة "ليموند" الفرنسية: "قررنا تأجيل مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، بناءً على ما طلبته الاتحادات، وهذا القرار مفروضاً مع تعليق العديد من الخطوط الجوية، وصعوبة التحاق اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا بمنتخباتهم، سننتظر حتى نعرف متى سيمكننا لعب المباريات".

وواصل: "الجولة الخامسة من التصفيات مقرر لها في يونيو، ولا يزال الوقت مبكراً لتحديد ما إذا كانت ستقام في موعدها أم لا، ولكن لا يزال لدينا أجندة دولية في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، حتى لو كان ذلك يعني تأجيل الجولة الأولى من المؤهلة لكأس العالم 2022 المقررة في نوفمبر، سنناقش هذا الأمر مع فيفا". وعن إقامة