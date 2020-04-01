7 حالات يعاقب عليها قانون أمن الدولة فى حظر التجول

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ م

حظر تجول- أرشيفية

أعاد نادي قضاة مصر، نشر مواد القوانين المعاقبة على مخالفة حظر التجول، وذلك فى سياق توعية المواطنين بالقانون، ودعم جهود الدولة فى مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، وأوضح المحلس أن مخالفة حظر التجول يسري عليها قرار مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، وتنص على الحبس وغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، علاوة على نص المادتين 3 و5 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء، وقرار رئيس الجمهورية رقم 20 للعام الجاري بشأن مد حالة الطواىء.

أولًا: مخالفة حظر الانتقال فى طريق عام بعد الساعة السابعة مساء أو قبل السادسة صباحًا، دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة. ثانيًا: مخالفة قيادة وسيلة نقل جماعي عامة أو خاصة، فى توقيت الحظر. ثالثا: فتح محل تجاري أو حرفي فى موعد الحظر اليومي، أو مخالفة قرار الحظر الكلي يومي الجمعة والسبت. رابعًا:مخالفات