درس الفلسفة وشارك في مواجهة العدوان الثلاثي.. تعرف على حياة «زقزوق»

تحرير:خالد وربي ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦ م

الدكتور محمود حمدي زقزوق

توفي اليوم الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق، عن عمر يناهز 87 عاما. درس زقزوق الفلسفة في ألمانيا وكعالم أزهري إنشغل كثيرا بقضية تجديد الخطاب الديني، إذ تحتوي المكتبة الدينية على كثير من مؤلفاته وكتبه التي تعد مصدرا للتنوير وتوضيح المفاهيم الخاطئة. وولد محمود حمدي زقزوق في السابع والعشرين من ديسمبر عام 1933، بمحافظة الدقهلية، وتطوع وهو في عامه الجامعي الأول للدفاع عن الوطن ضد العدوان الثلاثي وهو ابن الـ 18 عامًا، حصل على إجازة العالمية من كلية اللغة العربية بالأزهر - عام 1959، والشهادة العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية بالأزهر - عام 1960، ودكتوراه الفلسفة من جامعة ميونخ بألمانيا - عام 1968.

عين حمدي زقزوق مدرسا للفلسفة الإسلامية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر - عام 1969، وعمل أستاذًا مساعدًا - عام 1974، وعمل أستاذ - عام 1979، وعمل وكيلًا لكلية أصول الدين بالقاهرة، ثم عميدًا لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر في الفترة من عام «1987وحتى 1989»، ومن عام «1991حتى 1995»، ونائب رئيس جامعة الأزهر -