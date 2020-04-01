جريمة

تكثيفات أمنية بشوارع الإسماعيلية لتطبيق حظر التجوال

تحرير:محمد مصباح ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ م
قوات أمن_ أرشيفية
قوات أمن_ أرشيفية
كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من تواجدها، مساء اليوم الأربعاء في اليوم السابع على التوالي، بشوارع الإسماعيلية لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات، وهو القرار الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزارء ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.
«التحرير» رصدت تمركز قوات قسم مركز الإسماعيلية بمدخل طريق عمارة السياحي، بقيادة العقيد أسامة طنطاوي مفتش المباحث، والعميد محمد خالد مأمور القسم، والمقدم محمد هشام، رئيس المباحث، والنقيبين حسن رضوان، ومصطفى جميل، معاوني المباحث.وشنت مديرية أمن الإسماعيلية، حملة موسعة لضبط المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء،
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جثة

الزوجة ارتدت ملابسها على السلم وتركت عشيقها للذبح

مشاجرة صادرة من شقة سكنية بمنطقة مزرعة البط بالبساتين، تبعها خروج ربة منزل ترتدي ملابس نوم، تهرول على سلالم العقار، بينما تحاول ارتداء عباءة سوداء تغلق من الأمام بأزرار، وسرعان ما تجمع الأهالي متجهين إلى شقة المرأة المهرولة، ليقابلهم زوجها ممسكًا بسكين ويديه غارقتبن في الدماء، ليدخلوا الشقة ويجدوا رجلًا غريبًا جثة هامدة وجسده عاري، وأوضح المتهم أنه عامل وعندما عاد إلى منزله وجد زوجته في وضع مخل مع التاجر، فهرول إلى المطبخ وجلب سكينًا قتل به عشيق زوجته، التي تمكنت من الهرب سريعًا قبل أن يلتفت إليها، مستغلة اشتباكه مع المجني عليه.
كمين-أمني

7 حالات يعاقب عليها قانون أمن الدولة فى حظر التجول

أعاد نادي قضاة مصر، نشر مواد القوانين المعاقبة على مخالفة حظر التجول، وذلك فى سياق توعية المواطنين بالقانون، ودعم جهود الدولة فى مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، وأوضح المحلس أن مخالفة حظر التجول يسري عليها قرار مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، وتنص على الحبس وغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، علاوة على نص المادتين 3 و5 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء، وقرار رئيس الجمهورية رقم 20 للعام الجاري بشأن مد حالة الطواىء.
قضية-الرشوة (2)

ضبط قضايا اتجار في العملة بـ7 ملايين و232 ألف جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة على مدار يوم واحد، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، من ضبط 4 قضايا اتجار فى العملات المحلية والأجنبية، خارج السوق المصرفي الشرعي، بما يمثل خروج على القانون وإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وبلغت حجم الأموال المضبوطة فى القضايا محل الضبط قرابة 7 ملايين جنيه تم حصرها مستنديًا من واقع دفاتر عمل المتهمين، علاوة على مبالغ مالية بعملات متعددة "دولار أمريكي وريال سعودي"، بإجمالي مبالغ تجاوزت 232 ألف جنيه مصري تم ضبطها نقدية سائلة بحوزة 6 متهمين.
كلب

إصابة 7 أشخاص بينهم 4 أطفال بعقر كلب في سوهاج

شهدت قرية أولاد يحى، بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرقي محافظة سوهاج، مهاجمة كلب مصاب بداء السعار، لمجموعة من الأطفال وبالغين حاولوا التصدي له لمنعه من عقر الأطفال، ليسفر التعامل مع الكلب عن عقره 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، إثنين منهم فى حالة خطر، وعلى الفور استغاث الأهالي بسيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتقديم الإسعافات والأمصال اللازمة لحمايتهم من الإصابة بالتسمم جراء العدوى من الكلب المصاب بالسعار، فيما طارد الأهالي الكلب المسعور وقتلوه خشية عقره آخرين.
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قوات-الداخلية (1)

التزام سكندري في حظر اليوم الـ6.. ومبادرة أمنية: «اطمئن نقدر»

واصلت مديرية أمن الإسكندرية، إطلاق مبادرتها لحث المواطنين على الالتزام بقواعد حظر التجوال اليومي الذي أقرته الدولة المصرية في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تم نشر لافتات جاء فيها: «من أجل صحتك وحياتك.. حياتك تهمنا.. التزموا المنازل»، تحت شعار «اطمئن نقدر»، حيث تواصلت قوات الأمن مع المواطنين، وطالبوهم بالحرص على استكمال الالتزام بقرار الحظر اليومي، والتزام المنازل، وعدم تعريض حياتهم لخطر الإسهام في نشر العدوى.
حبس-متهمين-ارشيفية

خالفوا قرار الحظر.. إخلاء سبيل 21 من أصحاب المحال بالإسكندرية

حررت الجهات الأمنية نحو 21 محضرًا مخالفًا لـ21 من أصحاب المحال التجارية خرقوا قرار غلق المحال التجارية في تمام الخامسة مساء، التزاما بقرار حظر التجوال، من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا والذي تفرضه الدولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، المستجد كوفيد 19، فيما أصدر وكيل النائب العام، رئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية، مساء اليوم الأربعاء قرارا بإخلاء سبيل 14 شخصا بكفالات مالية تبلغ 4 آلاف جنيه على ذمة القضية.
قوات-الداخلية (1)

تكثيف أمني لتطبيق حظر التجوال في الإسماعيلية

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من تواجدها، مساء اليوم، في الشوارع لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات، وهو القرار الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزارء ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. إذ رصدت «التحرير» تمركز قوات قسم مركز الإسماعيلية بمدخل طريق عمارة السياحي، بقيادة العقيد أسامة طنطاوي مفتش المباحث، والعميد محمد خالد مأمور القسم، والمقدم محمد هشام رئيس المباحث، والنقباء مصطفى جميل، وحسن رضوان معاوني المباحث.
قوات-الداخلية (3)

تواجد أمني مكثف في خامس أيام الحظر بالإسماعيلية

شهدت شوارع محافظة الإسماعيلية حالة من السكون والسكوت في جميع أنحاء المحافظة، ولم يتواجد مساء اليوم الأحد سواء رجال الشرطة وبعض المارة من العاملين في المجال الطبي والإعلامي لتادية عملهم، وسط تواجد أمني مكثف، إذ كلف اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، ضباط وحدات الأقسام والمراكز بالإستمرار في التواجد والمرور على جميع الشوارع الخاصة بكل دائرة، لمتابعة قرار حظر التجوال وضبط المخالفين من محلات ومارة، وتحرير المحاضر اللازمة.
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