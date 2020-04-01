تكثيفات أمنية بشوارع الإسماعيلية لتطبيق حظر التجوال

تحرير:محمد مصباح ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ م

قوات أمن_ أرشيفية

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من تواجدها، مساء اليوم الأربعاء في اليوم السابع على التوالي، بشوارع الإسماعيلية لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات، وهو القرار الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزارء ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

«التحرير» رصدت تمركز قوات قسم مركز الإسماعيلية بمدخل طريق عمارة السياحي، بقيادة العقيد أسامة طنطاوي مفتش المباحث، والعميد محمد خالد مأمور القسم، والمقدم محمد هشام، رئيس المباحث، والنقيبين حسن رضوان، ومصطفى جميل، معاوني المباحث.وشنت مديرية أمن الإسماعيلية، حملة موسعة لضبط المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء،