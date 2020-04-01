الزوجة ارتدت ملابسها على السلم وتركت عشيقها للذبح

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١١ م

أرشيفية

مشاجرة صادرة من شقة سكنية بمنطقة مزرعة البط بالبساتين، تبعها خروج ربة منزل ترتدي ملابس نوم، تهرول على سلالم العقار، بينما تحاول ارتداء عباءة سوداء تغلق من الأمام بأزرار، وسرعان ما تجمع الأهالي متجهين إلى شقة المرأة المهرولة، ليقابلهم زوجها ممسكًا بسكين ويديه غارقتبن في الدماء، ليدخلوا الشقة ويجدوا رجلًا غريبًا جثة هامدة وجسده عاري، وأوضح المتهم أنه عامل وعندما عاد إلى منزله وجد زوجته في وضع مخل مع التاجر، فهرول إلى المطبخ وجلب سكينًا قتل به عشيق زوجته، التي تمكنت من الهرب سريعًا قبل أن يلتفت إليها، مستغلة اشتباكه مع المجني عليه.

أكد المتهم أنه لم يتمالك مشاعره حينما شاهد وضع زوجته المخذي، واشتبك مع المجني عليه الذي كان يحاول إيذائه بدوره هربًا من الفضيحة. كان قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا بوجود مشاجرة وسقوط قتيل داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة مزرعة البط، بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ. وبسؤال شهود العيان أفادوا أن المتهم