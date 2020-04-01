جريمة

الزوجة ارتدت ملابسها على السلم وتركت عشيقها للذبح

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١١ م
أرشيفية
أرشيفية
مشاجرة صادرة من شقة سكنية بمنطقة مزرعة البط بالبساتين، تبعها خروج ربة منزل ترتدي ملابس نوم، تهرول على سلالم العقار، بينما تحاول ارتداء عباءة سوداء تغلق من الأمام بأزرار، وسرعان ما تجمع الأهالي متجهين إلى شقة المرأة المهرولة، ليقابلهم زوجها ممسكًا بسكين ويديه غارقتبن في الدماء، ليدخلوا الشقة ويجدوا رجلًا غريبًا جثة هامدة وجسده عاري، وأوضح المتهم أنه عامل وعندما عاد إلى منزله وجد زوجته في وضع مخل مع التاجر، فهرول إلى المطبخ وجلب سكينًا قتل به عشيق زوجته، التي تمكنت من الهرب سريعًا قبل أن يلتفت إليها، مستغلة اشتباكه مع المجني عليه.
أكد المتهم أنه لم يتمالك مشاعره حينما شاهد وضع زوجته المخذي، واشتبك مع المجني عليه الذي كان يحاول إيذائه بدوره هربًا من الفضيحة. كان قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا بوجود مشاجرة وسقوط قتيل داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة مزرعة البط، بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ. وبسؤال شهود العيان أفادوا أن المتهم
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قوات-الداخلية (2)

تكثيفات أمنية بشوارع الإسماعيلية لتطبيق حظر التجوال

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من تواجدها، مساء اليوم الأربعاء في اليوم السابع على التوالي، بشوارع الإسماعيلية لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات، وهو القرار الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزارء ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.
كمين-أمني

7 حالات يعاقب عليها قانون أمن الدولة فى حظر التجول

أعاد نادي قضاة مصر، نشر مواد القوانين المعاقبة على مخالفة حظر التجول، وذلك فى سياق توعية المواطنين بالقانون، ودعم جهود الدولة فى مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، وأوضح المحلس أن مخالفة حظر التجول يسري عليها قرار مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، وتنص على الحبس وغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، علاوة على نص المادتين 3 و5 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء، وقرار رئيس الجمهورية رقم 20 للعام الجاري بشأن مد حالة الطواىء.
قضية-الرشوة (2)

ضبط قضايا اتجار في العملة بـ7 ملايين و232 ألف جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة على مدار يوم واحد، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، من ضبط 4 قضايا اتجار فى العملات المحلية والأجنبية، خارج السوق المصرفي الشرعي، بما يمثل خروج على القانون وإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وبلغت حجم الأموال المضبوطة فى القضايا محل الضبط قرابة 7 ملايين جنيه تم حصرها مستنديًا من واقع دفاتر عمل المتهمين، علاوة على مبالغ مالية بعملات متعددة "دولار أمريكي وريال سعودي"، بإجمالي مبالغ تجاوزت 232 ألف جنيه مصري تم ضبطها نقدية سائلة بحوزة 6 متهمين.
كلب

إصابة 7 أشخاص بينهم 4 أطفال بعقر كلب في سوهاج

شهدت قرية أولاد يحى، بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرقي محافظة سوهاج، مهاجمة كلب مصاب بداء السعار، لمجموعة من الأطفال وبالغين حاولوا التصدي له لمنعه من عقر الأطفال، ليسفر التعامل مع الكلب عن عقره 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، إثنين منهم فى حالة خطر، وعلى الفور استغاث الأهالي بسيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتقديم الإسعافات والأمصال اللازمة لحمايتهم من الإصابة بالتسمم جراء العدوى من الكلب المصاب بالسعار، فيما طارد الأهالي الكلب المسعور وقتلوه خشية عقره آخرين.
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