قبل إعلانها.. ما المعايير التي تسبق تحديد أسعار البترول؟

تحرير:محمد صلاح ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٩ م

أيام قليلة وتعلن الحكومة المصرية عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية، وفقا لقرار مجلس الوزراء باعتماد الأسعار وفقا للجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية التي تعقد كل 3 أشهر. وسوف تقوم اللجنة خلال الأسبوع المقبل بعرض تقريرها على وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية، لتسعير المواد البترولية الثلاثة أشهر القادمة، اعتبارا من أول أبريل، يعقبه عرض التقرير على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية بنهاية الأسبوع المقبل -«بحسب المصدر».

وصرح المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق ، أنه فيما يتعلق بمسألة توقعات أسعار البنزين والسولار للثلاث أشهر القادمة والمبنية على متوسط عناصر الفترة يناير- مارس 2020، التي تم البدء بسعر 68 دولار لبرميل خام القياس برنت، ليتذبذب سعريًا ليصل عند أول فبراير عند 60 دولار، ليتذبذب صعودا وهبوطا ليصل

وصرح المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق ، أنه فيما يتعلق بمسألة توقعات أسعار البنزين والسولار للثلاث أشهر القادمة والمبنية على متوسط عناصر الفترة يناير- مارس 2020، التي تم البدء بسعر 68 دولار لبرميل خام القياس برنت، ليتذبذب سعريًا ليصل عند أول فبراير عند 60 دولار، ليتذبذب صعودا وهبوطا ليصل أول مارس عند 53 دولار، وعندها يبدأ منحني الإنخفاض التدريجي ليصل يوم 10 مارس إلى 36 دولار، ليتدني دون 30 دولار يوم 18 مارس ليستمر التذبذب ليصل الي 26 دولار في نهاية الشهر.

وأضاف يوسف في تصريحات لـ«التحرير»:«لكي نعبر عن سعر خام برنت القياسي أساس التقدير القادم نجد أن المتوسط يتعدى 50 دولار للبرميل، لكن الكثيرون يغيب عليهم نواحي كثيرة يأتي في مقدمتها الآتي»:

1- المخزون النفطي المشترى من فترة ما قبل الانهيار السعري بأسعار عالية تتعدى المتوسط، وهو المستخدم بالفعل في تشغيلة معامل التكرير خلال فترة الثلاث أشهر بالكامل.

2- مخزون البنزين والسولار الذي يتعدى ما يعادل 20 يوما طبقًا لمعدلات الاستهلاك المنخفضة، نتيجة الحظر وهو في الأصل مشترى بأسعار سابقة سواء بالإستيراد أو بالشراء من الشركات الاستثمارية.

3- تأثير انخفاض أسعار الخام المستورد المشترى من حصص الشركاء إنحصر في فترة لا تتعدى 17 يوما من أصل 90 يوما أساس تقييم الفترة .

4- هناك عناصر تكلفة لا تتغير بالأحداث مثل عمولة شركات التسويق وعمولة تقديم الخدمة بمحطات تموين السيارات علاوة على تكاليف التكرير والنقل والتخزين والتداول والضرائب على بعض المنتجات البترولية.

وتوجه بتساؤلات عدة لمن يتصورا قدرته على تقدير السعر مفادها هل تستطيع احتساب كافة تلك العناصر لتقدير السعر، وفي ظل العناصر الأخرى المؤثرة من سعر صرف الدولار والنوالين البحرية، والتأمين على الشحنات المستوردة، وتكاليف التحوط التي قامت بها الحكومة لمقاومة صعود الأسعار لما يفوق الموازنة.

ولفت إلى أن لا أحد يستطيع تقديرها إلا من لدية كافة البيانات المعقدة من خلال إدارات محترفة لتعرض على اللجنة المختصة لإصدار قرارها