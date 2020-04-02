«مغشوشة وبـ100 جنيه» سقوط تاجري أزمة كورونا بالرحاب

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٥ ص

حبس - صورة أرشيفية

صديقان اجتمعا على الفساد بقصد التربح السريع من أي فرصة تسنح لهما، إذ فكرا في استغلال الأزمة الحالية في مكافحة انتشار فيروس كورونا، من أجل تحقيق أرباح مالية عالية في زمن قياسي، إذ حاولا تصنيع كحول إيثيلي، وبيعه للمواطنين بـ10 أضعاف ثمنه المعتاد مستغلين حاجة الناس له، وقصدوا منطقة مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة لبيع منتجهم المغشوش، اعتقادا منهم بثراء سكان المنطقة التي وقفوا فيها للاتجار بالأزمة، لكن تم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة تصنيع مواد طبية غير مطابقة للمواصفات، وإدخال الغش والتدليس على الناس للاستيلاء على أموالهم.

وردت معلومات للمقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث التجمع الأول، ببيع شخصين مطهرات كحولية مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات بأسعار مرتفعة إذ يفترض أن ثمن العبوات الصغيرة التى يبيعونها لا يتجاوز 10 جنيهات فيما يعرضوها بسعر 100 جنيه، علاوة على الغش والتدليس على الناس بزعم أن الكحول الإيثيلي الذى يبيعونه