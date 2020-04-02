جريمة

«لا تحبسوها» سرقة وبلاغ على فيسبوك انتهت بكرم أخلاق

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٢ ص
سرقة - صورة أرشيفية
سرقة - صورة أرشيفية
سيدة بسيطة، فقدت حقيبة يدها في منطقة مشعل بدائرة قسم شرطة الهرم، وسط انشغالها بشراء جميع احتياجاتها الأساسية دفعة واحدة، لتقليل خروجها من المنزل في ظل احتياطات الوقاية من فيروس كورونا، والتزاما بتوجيهات الدولة لمكافحة انتشاره، وأيقنت السيدة أنها تعرضت للسرقة، لكنها آثرت عدم النزول مرة أخرى إلى قسم الشرطة للإبلاغ، خشية التعرض لزحام، فلجأت إلى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على "فيسبوك" لتبلغ عن تعرضها لجريمة السرقة، لتفاجئها سعادة غامرة بالإجراءات اللاحقة، ثم تعرضها لموقف إنساني مؤثر.
سجلت السيدة بياناتها، وأوضحت فيها خط سيرها حين تمت سرقة حقيبتها، وأشارت إلى أنها لم تكن تحوي أموال كثيرة، وإنما فيزا مشتريات بها آخر ما تمكله من مال متمثلا في مبلغ زهيد، وتحركت الأجهزة الأمنية للتحقق من البلاغ وفى وقت قياسي نجحت في ضبط المتهمة، التي تبين ظهورها في كاميرا وهي تسحب المبلغ بالفيزا المسروقة. تبين
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

تنفيذ 73 ألف حكم قضائي فى حملة أمنية خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون من حائزى المواد المخدرة والسلاح، وممارسي أعمال العنف والبلطجة، وضبط المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية، علاوة على تنفيذ حملات على الطرق الرئيسية والسريعة، لضبط جرائم السير دون لوحات معدنية، ومخالفات تعليمات المرور من حيث الالتزام بالسرعات المقررة، علاوة على حمل تراخيص القيادة والمركبات، والالتزام بحارات السير وأماكن ركن السيارات المسموح بها منعًا للتكدس المروري.
مجلس-الدولة

كواليس مبادرة الـ10 أيام لنادي القضاة لدعم «الصحة»

أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الأربعاء، عن التبرع بـ8 ملايين و800 ألف جنيه، لصالح صندوق تحيا مصر، لمساندة خطوات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ليتضح أن ذلك نتيجة مبادرة منذ 10 أيام فقط، تلت إعلان النادي مضاعفة قيمة الاشتراك الشهري في أبريل الجاري، على أن توجه قيمته كاملا دعما لأي من مستشفيات الصدر أو الحميات، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وفتح باب التبرعات لهذا الشأن من قضاة مجلس الدولة فقط، بموجب إيصال معد لهذا الغرض، إذ انطلقت المبادرة في 22 مارس المنقضي من رغبتهم الأكيدة في الأخذ بيد العون لتفادي الآثار الناجمة عن فيروس كورونا.
حبس-كلابشات

«مغشوشة وبـ100 جنيه» سقوط تاجري أزمة كورونا بالرحاب

صديقان اجتمعا على الفساد بقصد التربح السريع من أي فرصة تسنح لهما، إذ فكرا في استغلال الأزمة الحالية في مكافحة انتشار فيروس كورونا، من أجل تحقيق أرباح مالية عالية في زمن قياسي، إذ حاولا تصنيع كحول إيثيلي، وبيعه للمواطنين بـ10 أضعاف ثمنه المعتاد مستغلين حاجة الناس له، وقصدوا منطقة مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة لبيع منتجهم المغشوش، اعتقادا منهم بثراء سكان المنطقة التي وقفوا فيها للاتجار بالأزمة، لكن تم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة تصنيع مواد طبية غير مطابقة للمواصفات، وإدخال الغش والتدليس على الناس للاستيلاء على أموالهم.
جثة

الزوجة ارتدت ملابسها على السلم وتركت عشيقها للذبح

مشاجرة صادرة من شقة سكنية بمنطقة مزرعة البط بالبساتين، تبعها خروج ربة منزل ترتدي ملابس نوم، تهرول على سلالم العقار، بينما تحاول ارتداء عباءة سوداء تغلق من الأمام بأزرار، وسرعان ما تجمع الأهالي متجهين إلى شقة المرأة المهرولة، ليقابلهم زوجها ممسكًا بسكين ويديه غارقتبن في الدماء، ليدخلوا الشقة ويجدوا رجلًا غريبًا جثة هامدة وجسده عاري، وأوضح المتهم أنه عامل وعندما عاد إلى منزله وجد زوجته في وضع مخل مع التاجر، فهرول إلى المطبخ وجلب سكينًا قتل به عشيق زوجته، التي تمكنت من الهرب سريعًا قبل أن يلتفت إليها، مستغلة اشتباكه مع المجني عليه.
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حملة-أمنية-في-العبور (3)

شهامة وقت الحظر.. الشرطة في خدمة الشعب

الاستجابة الفورية للمواقف الطارئة لا سيما الإنسانية وتقديم المعاونة تعد أحد محاور استراتجية وزارة الداخلية خاصة أثناء تطبيق قرار حظر التجوال، إذ تلاحظ للخدمات المعينة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، وجود سيارة مُعطلة بشارع العروبة بدائرة القسم فى وقت الحظر تستقلها أسرة، وطلبوا مساعدتهم لنقل نجلهم يظهر عليه علامات الإعياء الشديد نتيجة ابتلاعه كمية من الكلور عن طريق الخطأ، وعلى الفور قامت خدمات التأمين بتوفير سيارة شرطة لنقلهم إلى المستشفى لتقديم الإسعافات اللازمة للطفل.
أجهزة-رادار-لرصد-المخالفات

«رادارت المرور» تلتقط 282 مخالفة في 24 ساعة

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية تيسيرا على المواطنين خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1995 مخالفة مرورية متنوعة.
وزارة-الداخلية

القبض على أدمن صفحة وزارة الداخلية المزورة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط صاحب الصفحة «المزورة»، بأحد مواقع التواصل الإجتماعي المنسوبة لوزارة الداخلية، التي تداولت خبر إتخاذ إجراءات حظر التجوال إبتداء من مساء اليوم بالبلاد ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» على غير الحقيقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله. كان مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، قد كشف حقيقة ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية، بشأن اتخاذ إجراءات حظر التجوال بالبلاد ابتداءً من مساء اليوم الإثنين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
محافظ سوهاج يقود حملة تموينية -8

ضبط 55 طن مواد غذائية مخزنة بقصد رفع الأسعار

تمكنت قوات الأمن بالتعاون مع مديريات التموينة بالقاهرة والجيزة، من مداهمة عدة مخازن ومطاعم تجارية، وضبط 55 طن سلغ غذائية، محجوبة في مخازن بقصد الاحتكار ورفع أسعار تلك السلع لتحقيق أرباح غير مشروعة منها، ففي الجيزة داهمت القوات مخزن بمنطقة الوراق، عُثر بداخله على 30 طنا و860 كيلوجرام سلع غذائية محجوبة عن التداول، وفي الهرم تمت مداهمة مطعم بداخله طن و500 كيلوجرام لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على المضبوطات الفاسدة وإحالتها للطب البيطري للتخلص منها بطريقة آمنة.
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