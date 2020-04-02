طقس اليوم: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٥ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاع طفيف بالدرجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس لطيف شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس