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طقس اليوم: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٥ ص
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاع طفيف بالدرجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس لطيف شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس
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الاتحاد الافريقي

«رؤية وطن 2030»: إفريقيا تحتاج تصحيح مسار لتحقيق التنمية

قال محمد ناجح الرئيس التنفيذي لمبادرة "رؤية وطن 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة"، إن خطة التنمية المستدامة في إفريقيا تحتاج إلى تطوير شامل يمكنها من مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها والتي تحول دون تحقيق الأمن والسلام، موضحا أنه يجب على إفريقيا العمل على توفير حركة نقل بين دول القارة لربط الدول مما يسهل حركة تنقلات الأشخاص والسلع.
حمدي زقزوق

درس الفلسفة وشارك في مواجهة العدوان الثلاثي.. تعرف على حياة «زقزوق»

توفي اليوم الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق، عن عمر يناهز 87 عاما. درس زقزوق الفلسفة في ألمانيا وكعالم أزهري إنشغل كثيرا بقضية تجديد الخطاب الديني، إذ تحتوي المكتبة الدينية على كثير من مؤلفاته وكتبه التي تعد مصدرا للتنوير وتوضيح المفاهيم الخاطئة. وولد محمود حمدي زقزوق في السابع والعشرين من ديسمبر عام 1933، بمحافظة الدقهلية، وتطوع وهو في عامه الجامعي الأول للدفاع عن الوطن ضد العدوان الثلاثي وهو ابن الـ 18 عامًا، حصل على إجازة العالمية من كلية اللغة العربية بالأزهر - عام 1959، والشهادة العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية بالأزهر - عام 1960، ودكتوراه الفلسفة من جامعة ميونخ بألمانيا - عام 1968.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

«الصحة» تقرر إدراج فيروس كورونا ضمن الأمراض المعدية

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بإدراج مرض "كوفيد -19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958، في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية. وأوضح القرار، الذي يحمل رقم 145 لسنة 2020 ونشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، أنه تطبق أحكام المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون.
فيروس كورونا

الوزراء: معدل الإصابات بكورونا يدفع لتطبيق المرحلة الثالثة

قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، إن معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد وعدم التزام المواطنين، قد يدفع الدولة لتطبيق المرحلة الثالثة لمواجهة انتشار الفيروس، مضيفا أنه في حال تطبيق المرحلة الثالثة فهناك خطة لدخول مستشفيات جامعية وخاصة وفنادق ومراكز ومدارس تم تجهيزها لتطبيق الحجر الصحي فيها، بالإضافة إلى 29 مستشفى حجر صحي دخلت في المرحلة الثانية، متابعًا: "مش عايزن نوصل إلى هذه المرحلة، وكنا نأمل عدم تجاوز الـ500 إصابة هذا الأسبوع، حتى لا نصل إلى ألف أصابة في الأسبوع المقبل".
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طقس

شديد البرودة.. تعرف على طقس أول أيام الربيع

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدا السبت -أول أيام فصل الربيع- الطقس في القاهرة الكبرى بارد نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، فيما سيكون في الوجه البحرى باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، وفي السواحل الشمالية الغربية سيكون باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة الى معتدلة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح خفيفة الى معتدلة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (15)

اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم الأنحاء، اليوم الجمعة، ويتوقع الخبراء أن يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا بالقاهرة الكبرى، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفي الوجه البحري يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة. أما عن السواحل الشمالية الغربية فيسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (15)

غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم الأنحاء، غدا الجمعة، ويتوقع الخبراء أن يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا بالقاهرة الكبرى، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفي الوجه البحري يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة. أما عن السواحل الشمالية الغربية فيسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
انخفاض-درجات-الحرارة-طقس-برد-شتاء (2)

اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد، اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفيما يشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى أن يكون الطقس على السواحل الشمالية الغربية، بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.
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