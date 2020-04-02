كواليس مبادرة الـ10 أيام لنادي القضاة لدعم «الصحة»

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٧ ص

مجلس الدولة - صورة أرشيفية

أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الأربعاء، عن التبرع بـ8 ملايين و800 ألف جنيه، لصالح صندوق تحيا مصر، لمساندة خطوات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ليتضح أن ذلك نتيجة مبادرة منذ 10 أيام فقط، تلت إعلان النادي مضاعفة قيمة الاشتراك الشهري في أبريل الجاري، على أن توجه قيمته كاملا دعما لأي من مستشفيات الصدر أو الحميات، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وفتح باب التبرعات لهذا الشأن من قضاة مجلس الدولة فقط، بموجب إيصال معد لهذا الغرض، إذ انطلقت المبادرة في 22 مارس المنقضي من رغبتهم الأكيدة في الأخذ بيد العون لتفادي الآثار الناجمة عن فيروس كورونا.

الدعوة للمبادرة، قال فيها نادي قضاة مجلس الدولة: "إنه لما كانت العديد من المستشفيات، لاسيما الصدر والحميات، أضحت تئن تحت وطأة عدم كفاية الإمكانات التي تعينها على مواجهة وباء (كورونا) ، ما يجعل تكافلنا ضرورة، فنحن مدعون، بحكم الانتماء الواحد وكون أننا أهل سفينة واحدة نواجه خطرا واحدا، لاستنهاض الهمة،